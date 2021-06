Cayó 'Titi', venezolano considerado uno de los capos de La Guajira

En la mañana de este martes, el director de la Policía Antinarcóticos, el general Herman Alejandro Bustamante, confirmó que fue capturado José Miguel Cárdenas, alias Titi, considerado un 'narco puro' y solicitado en extradición por autoridades de Estados Unidos.



'Titi', de 42 años, es un ciudadano venezolano que, de acuerdo con el general Bustamante, era el jefe del 'clan Iguarán', que delinque en Cesar y La Guajira, dedicado al tráfico de cocaína aprovechando la frontera entre Colombia y Venezuela.

"Además 'Titi' tenía nexos para el tráfico de cocaína con el Eln en la región del Catatumbo, con 'los Pachenca' en Santa Marta, y el 'clan del Golfo'", dijo el director de Antinarcóticos.



De hecho, el general Bustamante señala que 'Titi' negociaba cuatro toneladas mensuales de cocaína. "Era dueño de varias líneas de despacho de la droga de alta calidad. La Policía Nacional ya le había incautado 21 toneladas del alcaloide en medio del proceso investigativo", aseguró el oficial.



El modus operandi de 'Titi' consistía en acopiar grandes cantidades de cocaína en caletas bajo la arena, aprovechando las condiciones del desierto. La droga era posteriormente transportada en vehículos —custodiados por hombres

armados— hasta sitios desérticos en la Alta Guajira. Luego coordinaba las embarcaciones que zarparían desde sitios de difícil acceso a la Fuerza Pública, para mover la droga a comisionistas o intermediarios.



La captura de 'Titi' se concretó esta madrugada en Valledupar, en una operación coordinada con la Fiscalía General, para que responda por el delito de narcotráfico en la Corte Distrital de Estados Unidos, en la Florida.

José Miguel Cárdenas nació en Venezuela, tiene 42 años y es considerado un 'narco puro', jefe del 'clan Iguarán'. Foto: Policía Antinarcóticos

"'Titi' no estaba radicado en Valledupar, él mantenía en Venezuela y pasaba a la Alta Guajira, donde tenía lo que se conoce allá como patios", le dijo a EL TIEMPO uno de los investigadores de la Policía.



De igual forma señaló que el capturado llegó a Valledupar por temas familiares. "Allí ubicó cuatro casas en exclusivos sectores. Su idea era rotarse para no ser ubicado fácilmente", dijo el investigador.



Lo que 'Titi' no sabía era que desde hace varios meses las autoridades venían siguiéndole los pasos al ser considerado como un 'narco puro', muy cuidadoso en evitar dejar rastros de sus actividades delictivas.



En Antinarcóticos resaltan que 'Titi', además de ser la cabeza del 'clan Iguarán', "se encargaba personalmente de las rentas criminales, empleando oficinas de cobro que mediante amenazas presionaban a los integrantes de la organización a cumplir con los despachos de cargamentos de cocaína y los respectivos pagos".



.@PoliciaAntiNar capturó a ‘Titi’, considerado como una ‘narco puro’ solicitado en extradición. Video de los Comandos Jungla en medio de la operación desarrollada en Valledupar. Detalles vía: @ELTIEMPO pic.twitter.com/5w017X53YO — Justicia EL TIEMPO (@JusticiaET) June 29, 2021

De acuerdo con los investigadores, 'Titi' lavaba el dinero procedente del tráfico de cocaína utilizando empresas prestadoras de servicio de comunicaciones, supermercados y droguerías.



Fungía como dueño de empresas de préstamos de dinero y se le identificaron actividades económicas legalmente constituidas con las que también realizaba el blanqueo de capitales, tales como fincas, casas, apartamentos, hoteles, vehículos, barcos pesqueros y lanchas, bienes inmuebles avaluados en más de 400.000 millones de pesos.



