Cuando se disponía a tomar un vuelo a España para huir de la justicia, la Policía Antinarcóticos y la DEA capturaron a César Baudilio Escalante Lizarazo, alias el Calvo, en el aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá.



Según la investigación, Escalante sería miembro de una organización multicrimen denominada ‘los Pulpos’, que tiene injerencia en la región de Catatumbo en Norte de Santander, y en este grupo actuaba como financiador de los cargamentos de clorhidrato de cocaína enviados a Estados Unidos.

Captura de César Baudilio Escalante Lizarazo, 'el Calvo', señalado miembro de 'los Pulpos'. Foto: Policía

“Desde narco laboratorios escondidos en zona rural del Catatumbo, esta organización narcotraficante sacaba la droga a través de vehículos tipo camión con adecuaciones en la carrocería formando caletas, para no ser detectados por las autoridades", dice la Policía.



Las autoridades añadieron que desde Catatumbo, la droga era trasladada hasta Bahía Honda ubicada en el norte de la península de La Guajira.



Una vez en Bahía Honda, la droga era enviada en lanchas tipo Go fast con fachada pesquera a la Isla Santa Lucía, en Las Antillas, República Dominicana, y posteriormente a salía a Puerto Rico y Estados Unidos, donde era distribuida y comercializada.

El último ‘tentáculo’ de ‘los Pulpos’

Incautación de cocaína escondida en caleta de un camión. (Imagen de referencia de otro procedimiento) Foto: Ejército

En el expediente de las autoridades se señala que en noviembre del 2022, la Policía Antinarcóticos había capturado con fines de extradición a Hugo Javier Pérez Coral, quien sería sobrino del extinto capo del narcotráfico Luis Enrique Pérez Mogollón, conocido como ‘el Pulpo’, quien fue asesinado el 3 de abril de 2012 en un restaurante de Cúcuta.



Así mismo, fueron capturados en ese momento Ciro Fernando Muñoz Soto, Jonathan Jhoel Rodríguez Gutiérrez, Melvis Daniel Marcano González, Jaime Alberto Delgado Muñoz y Ana María Méndez Cantor, por tráfico de drogas y concierto para delinquir.



Es por esto que se consideraba que César Baudilio Escalante Lizarazo, quien evadió su captura en ese momento, era el último ‘tentáculo’ de ‘los Pulpos’ que quedaba libre. Luego de la detención de sus socios el año pasado, ‘el Calvo’ cambió sus líneas telefónicas para no ser identificado.



Pero cuando decidió planear un viaje a España, al parecer para esconderse, la Policía volvió a tenerlo en el radar y logró capturarlo El Dorado. Según las autoridades, esta detención marca el fin del grupo multicrimen ‘los Pulpos’.



Ahora que fue capturado, Escalante Lizarazo tendrá que responder por el envío de por lo menos 4 toneladas de cocaína hacia Estado Unidos, delito por el cual es pedido por la corte del Distrito de Puerto Rico por el delito de tráfico de drogas ilícitas.



Finalmente, la Policía destacó que con su captura, ya son 32 las personas detenidas con fines de extradición por delitos relacionados con el tráfico de drogas ilícitas.

