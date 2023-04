En la mañana de este jueves fue capturado John Fredy Gallo Bedoya, alias Pájaro, según le confirmaron fuentes de la Policía Nacional a EL TIEMPO.



La captura se registró en la vereda Las Pavas, de Puerto Rico, Boyacá, por los delitos de concierto para delinquir y fuga de presos.



'Pájaro', un conocido exjefe paramilitar, será traslado a Bogotá en las próximas horas para realizar las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos.



El hombre, que está sobre los 54 años de edad, es señalado de ser el cerebro tras la fuga, el 18 de marzo de 2022, de Juan Lárinson Castro Estupiñán, alias Matamba, de la cárcel La Picota.



Es de recordar que meses después, en mayo de 2022, alias Matamba murió en medio del operativo para su recaptura en una casa en zona rural de Bolívar (Santander).

La cacería para dar con 'Pájaro'

Alias Pájaro, señalado de organizar la fuga de 'Matamba' Foto: Archivo

Jhon Freddy Gallo Bedoya venía siendo seguido de cerca por las autoridades hace meses, luego de que se concretaron pistas de su presunta injerencia en la fuga de 'Matamba' por la cual ya han sido capturadas también otras personas.



En ese sentido, para la Policía 'Pájaro' era clave por su pasado como jefe paramilitar en el Magdalena Medio, a donde según información de inteligencia, se pretendió trasladar a 'Matamba' inicialmente tras su fuga.



De otra parte, en medio de la investigación no se descartaba que 'Pájaro' estuviera bajo protección o en sociedad con el llamado 'clan de Oriente', cuyo jefe es Ovidio Isaza, alias Terror.



En cuanto al pasado judicial de Gallo, se sabe que tras su paso por las Auc se acogió, el 7 de febrero de 2006, al proceso de desmovilización de Justicia y Paz y se presentó como integrante de los bloques al mando de Ramón Isaza, alias el Patrón, el papá de 'Terror'.



Así mismo, se sabe que cumplió efectivamente su pena de 8 años de cárcel, impuesta por Justicia y Paz y aparentemente no tenía más cuentas pendientes con la justicia.

