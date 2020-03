En un rancho, sin comer, capturan al 'Político', jefe de 'Caparros'

Solo, sin comer y con la misma ropa, fue capturado - en un rancho - José Gabriel Castañeda Vargas, de 55 años, uno de los integrantes de la base de mando de la red criminal de ‘los Caparros’.



Ejército y Policía en un trabajo articulado ubicaron su campamento – tres días atrás – y en medio de un combate Castañeda logró huir hacia zona rural de Cáceres en Antioquia.

Castañeda, un curtido jefe paramilitar que se desmovilizó del ‘Bloque Mineros’, pero que continúo en la ilegalidad, era conocido con los alias del ‘Político’, ‘Héctor’ o ‘40’, tenía bajo su mando entre 130 y 150 hombres en armas.



‘El Político’ mantenía un bajo perfil dentro de la estructura criminal, pero un grupo élite de la Policía, a través de escuchas legales, estableció hace dos meses que el hombre le estaba disputando el mando a Emiliano Alcides Osorio, alias Caín, quien en los documentos de la Fuerza Pública figura como la cabeza de los ‘Caparros’.



“Fueron tres o cuatro días los que estuvo huyendo el ‘Político’, solo. No tuvo el apoyo de sus hombres y se mantuvo escondido en un rancho, donde no había ningún tipo comodidad. Si uno se lo hubiera encontrado en el camino hubiera pensado que era un campesino de la región y no el delincuente que es”, dijo a EL TIEMPO uno de los investigadores que ha estado frente al caso.

Establecía su estrategia de guerra mediante alianzas criminales con estructuras de grupos armados organizados residuales, como el 18 en cabeza de alias Ramiro, y 36 al mando de alias Cabuyo, FACEBOOK

El uniformado señaló que hace dos meses el ‘Político’ se convirtió en un objetivo de alto valor para la Fuerza Pública, por lo que la Policía y el Ejército recibieron la orden de priorizar su captura.



Dentro de las escuchas realizadas por la Policía Nacional se oye al ‘Político’ disputarle a ‘Caín’ la antigüedad en la estructura criminal, que se inició como aliada del ‘clan del Golfo’ al mando de ‘Otoniel’, contra quien libra hoy una guerra a muerte por el control territorial.



Para la Policía es claro que el ‘Político’ estaba generando una fuerte división dentro de la estructura delictiva, y un duro enfrentamiento con ‘Caín’, con quien se disputaba el control de los hombres en armas.



EL TIEMPO tuvo acceso a un documento que advierte que el ‘Político’, un hombre con cierto nivel de educación, había logrado convertirse en el intermediario entre los ‘Caparros’ y las disidencias que delinquen en el bajo Cauca antioqueño.



“Se establece que alias Político a través de escritos y redes sociales como YouTube y WhatsApp, establecía su estrategia de guerra mediante alianzas criminales con estructuras de grupos armados organizados residuales, como el 18 en cabeza de alias Ramiro, y 36 al mando de alias Cabuyo, quienes apoyan la confrontación armada contra el ‘clan del Golfo’ en el sur de Córdoba y la subregión del bajo Cauca antioqueño”, detalla el documento.



‘El Político’, por esa sociedad con las disidencias es señalado por las autoridades de ser “el directo responsable de implementar sistemáticamente, en calidad de determinador, la ejecución de homicidios selectivos contra líderes sociales, a quienes señalan de colaborar activamente con estructuras del ‘Clan’”.



De allí la importancia de la captura del ‘Político’, quien articulaba el reclutamiento en la región, y los mercados ilegales relacionados con la minería ilegal, el narcotráfico y las extorsiones.

las raíces criminales del 'Político'

La vida criminal del 'Político' se remonta a 20 años atrás, cuando era hombre de confianza de ' Cuco Vanoy', el 'Puma' y Víctor Caparrapo, éste último muerto por la Fuerza Pública en el 2010. Precisamente en honor de Virgilio Peralta Arenas, alias Víctor Caparrapo, es que la estructura criminal adopta su nombre.



Fue integrante del estado mayor del extinto Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), sometiéndose al proceso de desmovilización en el 2006; persona de la entera confianza de alias Ramiro Vanoy Murillo alias Cuco Vanoy, jefe paramilitar.



