Así cayó en Bogotá uno de los narcos más buscados en Bélgica

En un hotel ubicado en el norte de Bogotá fue capturado en las últimas horas el ciudadano belga Joseph Masudi Numbi, considerado por las autoridades europeas como uno de los grandes narcotraficantes de su país, y el eslabón para coordinar el envío de toneladas de cocaína desde Colombia hacia el puerto de Amberes (Bélgica).



La captura de Masudi Numbi se concretó tras una operación coordinada entre Interpol Colombia y Migración Colombia, que recibieron la alerta de notificación roja contra el extranjero y procedieron a ubicarlo y capturarlo.

Momento de la captura, en Bogotá, de Joseph Masudi Numbi, considerado por las autoridades europeas como uno de los grandes narcotraficantes de Bélgica. Tenía circular roja de Interpol. pic.twitter.com/C2iJndMMIJ — Justicia EL TIEMPO (@JusticiaET) December 11, 2019

Masudi tiene en Bélgica dos procesos abiertos por concierto para delinquir con fines de narcotráfico y agresiones, por lo que "en su país es considerado como un fugitivo internacional, buscado por la Policía belga desde hace más de dos años", se lee en el dossier en contra del extranjero al que tuvo acceso EL TIEMPO.



En el documento se advierte que "su emporio criminal estaba asentado en Colombia, República Dominicana y Bélgica (...) la organización adquiría la droga a grupos delictivos organizados colombianos que tenían como centro de acopio República Dominicana con destino final Europa".

Su emporio criminal estaba asentado en Colombia, República Dominicana y Bélgica (...) adquiría la droga a grupos delictivos colombianos que tenían como centro de acopio a República Dominicana FACEBOOK

Los investigadores confirmaron a este diario que Masudi ingresó a Colombia en un vuelo internacional procedente de Madrid (España) a Cali, en marzo de este año. "En ese momento no tenía ninguna orden de captura en su contra de carácter internacional por lo que su entrada al país fue de forma regular y sin problemas", dijo la fuente.



Al verificar los datos se confirmó que en mayo el belga quedó de manera "irregular" en el país por lo que mantuvo un bajo perfil y andaba la mayoría de veces solo.



"Se logró establecer que viajó solo, a Bogotá, hace una semana, y se instaló en un hotel. En este momento se está tratando de verificar si sostuvo algún tipo de reunión y con quién", aseguró un funcionario de Interpol Colombia, quien señaló que Masudi está en los calabozos de la Policía Judicial, Dijín, a la espera de que se concrete el envío a su país. "Ese ya es un tema entre cancillerías", señaló.



​De igual forma, la fuente indicó que en este momento no se pueden mencionar los "socios o enlaces del extranjero para el posible envío de cocaína para no dañar la investigación y posibles capturas".

Amberes, el puerto de entrada de la cocaína a Europa

Las autoridades de Colombia y Bélgica están recopilando las pruebas que permitan relacionar a Masudi con el envío de toneladas de cocaína al puerto de Amberes en Bélgica, que por su ubicación estratégica -en pleno corazón de Europa- se convirtió en un punto privilegiado de recepción de la cocaína que se produce en Colombia y que se envía a través de contenedores en grandes embarcaciones que salen, especialmente, de los puertos de Cartagena y Buenaventura.



Tan solo este año la Policía Antinarcóticos ha incautado 2.800 kilos de cocaína con destino a Amberes, y en ese puerto las autoridades europeas han incautado 2.975 kilos de cocaína procedente de Colombia.



Según las autoridades europeas, en total en Amberes se han decomisado este año 30 toneladas de cocaína, lo que se traduce en cerca de un 43 por ciento de la droga incautada en total en la Unión Europea.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET