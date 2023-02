Rubén Darío Viloria Barrios llevaba una vida relativamente tranquila en Ciénaga de Oro (Córdoba); allí posaba de comerciante y mantenía una bajo perfil. De hecho, contaba con un pequeño esquema de seguridad, el cual decía que mantenía por amenazas de secuestro.



Viloria no aparece activo en redes sociales desde marzo del 2022 y se estableció que poco utilizaba el celular, mucho menos aplicaciones o correos electrónicos para comunicarse.



Y aunque Viloria, de 38 años, ante sus amigos se mostraba como un hombre tranquilo y apegado a la fe, otra es la visión de la Policía Nacional, que lo tenía desde 2020 como uno de los narcos invisibles y homicidas más buscados en el país, bajo el alias de Juancho.



Por eso, cuando un grupo especial de operaciones (Goes) de la Policía lo capturó el 11 de febrero, la sorpresa de varios cordobeses fue mayor al conocer que lo señalaban de ser uno de los "mayores dinamizadores de una red narcotráfico y coordinador de una estructura multicrimen de homicidios y extorsiones en la subregión de Urabá y Córdoba", se lee en el dosier en su contra, al que tuvo acceso EL TIEMPO.



En el documento se indica que 'Juancho' era buscado con base en una circular roja emitida por Interpol y una orden de captura para cumplir una condena de 22

años por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso

restringido y privativo de las fuerzas armadas o explosivos.



Un oficial de la Policía Nacional que estuvo frente a la investigación señaló que 'Juancho' "coordinaba el envío de cocaína en tránsito a Centroamérica y con destino final a Estados Unidos, empleando la modalidad de lanchas rápidas tipo Go Fast, con una capacidad de envío mensual de aproximadamente 1,5 toneladas de coca", es decir, 1.500 kilos del estupefaciente.

'Juancho' enviaba cerca de 1.500 kilos de cocaína al mes.

De acuerdo con la fuente, 'Juancho' cuenta con una trayectoria delictiva de más de 10 años vinculado a organizaciones de crimen organizado. "Por su experiencia, se encargaba de recibir en el Urabá antioqueño a emisarios de organizaciones de narcotráfico procedentes de Panamá, Costa Rica y Honduras, para coordinar la comercialización de estupefacientes", puntualizó.



En 2019, 'Juancho' fue capturado en Montería (Córdoba) por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas; además, registra antecedentes por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, pero salió libre en 2020, a menos de un año de su captura, lo que lo dejó en el radar de las autoridades.



De otro lado, este hombre habría ordenado varios homicidios para demostrar "poder y control frente a otras redes de narcos", aseguró el oficial, que lo relacionó con la ejecución de homicidios selectivos en la subregión del Bajo Cauca antioqueño.



Entre ellos, los asesinatos del intendente Alexander de Jesús Hernández Álvarez y el subintendente Rafer Stith Baldovino Muñoz, comandante y subcomandante de la estación de Policía de Puerto Valdivia (Antioquia), en hechos registrados en julio de 2018.



Entre las muertes más recientes que se le atribuyen a 'Juancho' están el homicidio múltiple registrado en San Carlos (Córdoba), el 28 de enero y otros homicidios registrados en San Bernardo del Viento y Chinú (Córdoba).

'El poder se le subió a la cabeza'

Sus ínfulas de poder lo llevaron a pensar que las personas que lo rodeaban debían cumplir todos sus pedidos y caprichos: investigador FACEBOOK

El investigador señaló que una vez alias Juancho alcanzó un nivel importante en el mundo del narcotráfico, "sus ínfulas de poder lo llevaron a pensar que las personas que lo rodeaban (colaboradores, amigos, familiares, socios y cualquier persona) debían cumplir todos sus pedidos y caprichos".



En esas ansias de poder, señala la Policía y de acuerdo con varias fuentes trabajadas por los agentes, 'Juancho' "ordenó el asesinato de diversas personas en el Urabá antioqueño y el norte de Córdoba por no cumplir sus 'caprichos', al punto de crear su propia estructura criminal orientada a la ejecución de homicidios selectivos y en algunos momentos el cobro de extorsiones mientras él se dedicaba a las coordinaciones de narcotráfico".



De esa manera, un familiar de una de las personas que 'Juancho' mandó asesinar decidió convertirse en informarte de la Policía, en una especie de venganza por la muerte de su ser querido, y tras tres meses de actividades de seguimiento, las autoridades lograron establecer que 'Juancho' estaba iniciando una nueva relación sentimental en Montería.



El informante le dio a conocer a los investigadores detalles de la mujer con los cuales lograron identificarla en la capital de Córdoba y así montar una vigilancia continua, que dio resultados hace unos días cuando el narco invisible llegó a visitarla, con un solo escolta, para no llamar la atención.



'Juancho' no se imaginaba que lo estaba esperando un comando especial de la Policía, en lo que, de acuerdo a las autoridades, se convierte en un golpe positivo para la seguridad de los residentes del Bajo Cauca y de Córdoba, quienes estaban atemorizados por la serie de homicidios que mandó ejecutar 'Juancho'.

