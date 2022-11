Desde prisión deberán seguir respondiendo en el proceso en su contra cinco presuntos integrantes de la red de extorsiones de alias Jhon Mechas, máximo cabecilla de las disidencias del frente 33 de las Farc y principal determinador de acciones terroristas como el atentado a la Brigada 30 del Ejército, en Cúcuta, ocurrido en 2021.



Los señalados delincuentes fueron capturados por la Policía y la Fiscalía en Cúcuta (Norte de Santander) y son señalados de intimidaciones contra mineros, transportadores y comerciantes de Norte de Santander y zona de frontera con Venezuela para obligarlos a pagar extorsiones.



De hecho, esas intimidaciones habrían incluido la quema de vehículos de carga o la activación de artefactos explosivos contra los locales comerciales de las víctimas que no cumplían con las exigencias económicas.



También se tiene registrado que el pasado 4 de octubre, en Chitagá (Norte de Santander), la disidencia habría presionado a un hombre para que firmara un documento en el que supuestamente vendía por 300 millones de pesos un título minero, como el dueño del terreno no accedió, durante varios días personas armadas lo amenazaron en su lugar de residencia.



De otra parte, el 30 de septiembre fue incinerado un camión que transitaba por el corregimiento Urimaco, en San Cayetano (Norte de Santander). El conductor del automotor aseguró que los responsables de este hecho le indicaron que correspondía a una retaliación contra el representante legal de una empresa transportadora que se negó a cumplir con los pagos solicitados



El presunto articulador de la red de extorsiones, conocido como ‘el Viejo’, sería el encargado de seleccionar a las víctimas y, en algunos casos, las citaba a los campamentos de las disidencias localizados en zona de frontera para aumentar el nivel de intimidación.



Según informó el ente acusador, 'el Viejo' mantenía contacto directo con 'Jhon Mechas' y otros cabecillas para proveerles apoyo logístico y rendirles cuentas sobre los dineros obtenidos.



Alias El Viejo y sus cuatro posibles cómplices fueron presentados ante un juez de control de garantías y fueron imputados por concierto para delinquir agravado, extorsión agravada, constreñimiento ilegal y daño en bien ajeno.



Aunque no aceptaron cargos, el juez le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a los procesados, identificados como Pedro Antonio Franco Rodríguez, alias el Viejo; Steven Camilo Monsalve Pinto, alias Andrés; Hervermael Castillo, ciudadano venezolano conocido como ‘Zancudo’; Wilson Quintero Barbosa, alias Leo; Adrián Jhoneider Sánchez Uzcátegui, alias Luis.

