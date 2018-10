Bombardeo a 'Cabuyo' habría dejado tres muertos en Antioquia

Desde la madrugada de este miércoles tropas de la Séptima División del Ejército, con el apoyo de la Policía Judicial y peritos de la Fiscalía, retomaron las acciones sobre el terreno con el fin de consolidar los resultados de bombardeo lanzado este martes al finalizar la tarde, en un punto rural entre las poblaciones de Ituango y Briceño en Antioquia.

El blanco era el campamento base de las disidencias del frente 36 de las Farc al mando de alias Cabuyo, quien sería el responsable de la muerte de tres geólogos en Antioquia luego de que sus hombres atacaron a una minera canadiense.



La Fuerza Aérea realizó el bombardeó cumpliendo con todos los protocolos y por tierra entraron las tropas para asegurar la zona.

Hasta el momento han recuperado al parecer tres cuerpos que no han sacado del lugar y no han sido identificados. Las autoridades aún no confirman cuál es la situación de 'Cabuyo' tras el operativo.



Desde hace más de una semana, unos 500 hombres de la Séptima División del Ejército adelantan operaciones de rastreo en la zona de Briceño, Ituango y Yarumal (Antioquia), contra los hombres que atacaron a la empresa canadiense Continental Gold.



Contra 'Cabuyo', un disidente de la otrora guerrilla de las Farc que se apartó del proceso de paz y que ahora busca controlar los cultivos ilícitos y la explotación de oro que se adelanta de manera ilegal en la región, se ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos.



JUSTICIA