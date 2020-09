¿Cuál es el papel del empresariado para esclarecer el conflicto?

David Bojanini, miembro honorario del Consejo Directivo de Proantioquia, dialoga este jueves con el sacerdote Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, sobre el papel del empresariado ante el esclarecimiento de la verdad del conflicto armado, en una charla moderada por la periodista Ana María Cano.

La conversación hace parte del ciclo 'La paz es un asunto de todos', de Comfama.



El sacerdote De Roux comenzó respondiendo para qué sirve la verdad y para qué les puede servir a los empresarios. Dijo que en Colombia hemos vivido una tragedia e "infortunadamente la seguimos viviendo". Señaló que hay cerca de 10.000 hombres armados en grupos ilegales y que persiste el asesinato de líderes. "Nosotros tenemos que resolver este problema", señaló el sacerdote.



Recordó que el conflicto armado "desborda por mucho, muchísimo" los estragos que ha traído la pandemia del coronavirus. "Esta pandemia de la violencia necesita también una profundización de la verdad" para que el país pueda salir de lo que está viviendo. Agregó que buscan una verdad que lleve a unirnos y no a señalarnos, estigmatizarnos ni a seguir alimentando venganzas.



Por su parte, Bojanini dijo estar de acuerdo con el padre. "En primer lugar, la verdad a cada quien le sirve desde su punto de vida", dijo el empresario. Señaló que, en primer lugar, les sirve a las víctimas para sanar. Respecto a los empresarios, dijo que estos cumplen una función en el desarrollo del país, pero que también cuando se alude a las causas del conflicto "todos tenemos algo de responsabilidad en eso".



"Tenemos que ser muy conscientes como empresarios de qué podemos hacer mejor para que las personas prefieran trabajar en la legalidad", dijo Bojanini, respecto a la persistencia del conflicto en algunas regiones del país.



Para Bojanini, el capitalismo debe responder a la necesidad de bienestar para todos, porque de lo contrario, se propiciará que quienes no tienen oportunidades "escojan la ilegalidad", que va ligada a la violencia que el país está viviendo.



A continuación, Cano preguntó por los impactos del conflicto en el empresariado, a lo que Bojanini respondió que "el conflicto definitivamente afecta mucho a la inversión y a la empresa formal". Señaló que el delito que más comunmente afecta a la libre empresa es la extorsión que "continúa" hoy.



Además, dijo que esto es "muy triste" porque cuando se habla de empresarios hay una gran diversidad desde pequeñas empresas, formales, informales, rurales, urbanas. "Los empresarios no somos una organización en el sentido general de la palabra, somos muchas organizaciones", agregó.



Para el empresario, el conflicto ha impedido que los empresarios distribuyan sus productos en todas las regiones y que esto, en últimas, afecta a las personas más pobres del país.

Sobre la contribución del empresariado al esclarecimiento de la verdad, de la cual Cano les preguntó a Bojanini y De Roux, el sacerdote respondió que si los empresarios no participan en la construcción del relato de la Comisión de la Verdad, el resultado "tendrá una ausencia muy profunda".



Dijo que el empresariado tiene una visión"absolutamente necesaria" del país y la capacidad de un liderazgo "que nadie más tiene en Colombia" porque tienen una visión de largo plazo como los empresarios, mientras que "los políticos juegan a 4 años". "Aquí se trata de construir un futuro con una capacidad de ver para precisamente tener la audacia de tomar riesgos", dijo.



Además señaló que, aunque la Comisión todavía tiene más preguntas que respuestas, hace falta un liderazgo proactivo en el país. "El desarrollo no son las empresas, el desarrollo es la gente", dijo el sacerdote De Roux, pero agregó que esto no está funcionando. "Hay seguridad para las empresas, hay seguridad para la propiedad, pero la tragedia es que no se ha entendido que lo que origina los mercados son las personas", cuestionó el presidente de la Comisión de la Verdad.



De Roux dijo que el país es como un pavo real, que mientras abre sus plumas muestra su desarrollo y potencial, pero cuando se mira las patas se da cuenta de que "está sobre una realidad muy frágil" y siente vergüenza. Asimismo, dijo que el país necesita una transformación "en serio, justamente para que los mercados se abran", pero que se requiere una actitud más proactiva y de fondo del empresariado.



Bojanini le respondió a De Roux que está de acuerdo en que todos tenemos la responsabilidad de construir una sociedad mejor. "La empresa privada a través de la historia ha venido evolucionando", dijo, y que el tema de que una empresa tenga como objetivo principal maximizar utilidades "está mandado a recoger". "La mayor riqueza que puede tener un proyecto empresarial es que le sea útil a la humanidad", aseguró el expresidente del Grupo Sura.



En el país han primado históricamente los intereses particulares sobre los colectivos, señaló Bojanini, tanto en el empresariado como en la política. "Yo sí creo que ese nuevo liderazgo empresarial es muy importante", dijo.



Por otro lado, dijo que los empresarios de regiones como Antioquia, ante los problemas, han intentado invertir más, para participar de las soluciones. "Yo creo que en la medida en que haya más empresa formal y que se trabaje más por hacer actividades que beneficien a toda la sociedad podríamos empezar a ver disminuida esa actividad ilegal", reflexionó Bojanini.



