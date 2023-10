Han salido 60 generales de Ejército y Policía en el Gobierno Petro: ¿qué está pasando?

En los 14 meses que lleva en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro ha retirado –o llamado a calificar servicios– a 60 generales y almirantes de la República.



A esa lista entraron ayer el segundo comandante del Ejército, mayor general Álvaro Vicente Pérez Durán, y el brigadier general Ruddy Arias, jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas.



Se trata de una salida sorpresiva que se suma a la recientemente realizada en la Policía Nacional y que dejó esa institución, en uno de los momentos más difíciles en materia de lucha contra el narcotráfico y la delincuencia común en el país, con apenas 12 generales activos.



La purga empezó el 26 de agosto de 2022, cuando en medio del cambio de la cúpula de la Fuerza Pública salieron 48 generales: 22 de la Policía y 26 de las Fuerzas Militares, de estos últimos 20 del Ejército, tres de la Armada y tres de la rebautizada Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).



Este año, con Pérez y Arias, han salido de la línea de mando cinco generales del Ejército Nacional.



Fuentes de la institución castrense afirmaron a EL TIEMPO que los oficiales salían “por temas de valoración internos” que, en el caso del general Pérez Durán, estarían relacionados con una investigación por presunto uso indebido de bienes del Estado porque una yegua de su propiedad permanecía en una de las escuelas del Ejército.

El brigadier general Ruddy Arias y el general Álvaro Vicente Pérez Durán. Foto: Cortesía

Quedan 94 generales y almirantes en las FF.MM.

Sobre la situación del general Arias, las fuentes internas aseguran que en sus superiores supuestamente había inconformidad con el manejo de contratos para el suministro de repuestos de helicópteros, así que él también sale por una investigación interna.



Las Fuerzas Militares, pese a los cambios, mantienen a 94 altos mandos: 48 generales en el Ejército, 22 en la Fuerza Aeroespacial y 24 almirantes, lo que garantiza su operatividad.



En la otra cara de la moneda está la Policía, que ha sacado a 7 generales este año. Los últimos movimientos se sintieron el 7 de octubre, cuando se oficializó la salida de los generales Tito Yesid Castellanos, subdirector de la Policía; el general Carlos Triana, inspector general, y el general Carlos Rojas, jefe del Servicio de Policía.



De acuerdo con fuentes consultadas, la salida de los oficiales se debió a una decisión del director, el general William René Salamanca, para acabar con supuestas divisiones internas. En la actualidad, la institución tiene 11 brigadieres generales, con antigüedad inferior a los dos años. Y se espera el ascenso de cuatro coroneles a este grado en diciembre próximo.

Gustavo Petro, en la reunión con generales de las Fuerzas Militares. Foto: Presidencia

Otro hecho que llamó la atención es que eran 10 los oficiales llamados a ascenso, pero sorpresivamente, el 13 de octubre, se conoció que seis coroneles, que habían culminado sus estudios, fueron llamados a calificar servicios.



En esa línea, la información que conoció este diario es que hubo una última revisión de sus hojas de vida por parte del cuerpo de generales y se decidió no avalar su ascenso. En la Policía se dice que este grupo de coroneles fue promovido durante el gobierno de Iván Duque, lo que habría jugado en su contra.



Independientemente de los motivos de la salida de los oficiales, estos se dan a escasos días de la jornada electoral, en la que está en juego el cumplimiento de la cita democrática y la necesidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos y su derecho al voto.

El Comando Conjunto N.5 Noroccidente fue puesto en marcha por el ministro de la Defensa, Iván Velásquez. Foto: Fuerzas Militares

'Los relevos que se producen en estas instituciones son normales': Mindefensa.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, le bajó el tono a la nueva salida de generales y dijo que se trata de “cambios normales”.



Ayer, desde Carepa, Antioquia, donde se puso en operación el Comando Conjunto n.º 5 Noroccidente de las Fuerzas Militares, aseguró “que siempre los relevos que se producen en estas instituciones son normales, es decir, cada año se producen situaciones de esta naturaleza”.



El ministro afirmó que estos cambios se dan o por llamamiento a calificar servicios o por solicitud de retiro voluntario: “Hay un proceso permanente de evaluación de los altos oficiales, pero también en toda la estructura de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se pueden producir decisiones de variada naturaleza. Esto no es algo extraordinario”.

Puesta en operación del Comando Conjunto N.5 Noroccidente. Foto: Fuerzas Militares



Esa lectura no es compartida por analistas y varios sectores políticos que consideran que la inestabilidad y la falta de experiencia en los máximos responsables de la Fuerza Pública juega en contra de los intereses del país.



Para Alejo Vargas, analista de seguridad, defensa y paz y profesor de la Universidad Nacional, desafortunadamente, en los procesos de ascenso en las FF. MM. y de Policía tradicionalmente nunca ha habido total transparencia, “no es de ahora, debería haber procedimientos claramente establecidos”, puntualizó.



Vargas señaló que pareciera que en el actual gobierno la prioridad para llamar a cursos o a calificar servicio sean otros temas, enfocados a los derechos humanos o de corrupción.



“Eso es lo que pareciera justificar desde la lógica del Gobierno ese manejo un poco gris del tema”, afirmó.

Las Fuerzas Militares mantien de manera sostenida la operación Trueno. Foto: Fuerzas Militares

'El ascenso en las Fuerzas Militares no es un derecho'.

Otra es la visión de Alejandro Toro, representante a la Cámara del Pacto Histórico y miembro de la Comisión II, quien dijo que “el ascenso en las Fuerzas Militares no es un derecho”.



Señaló que la Constitución y la ley dejan claro que ascender a integrantes de las fuerzas no es una obligación y tampoco un derecho que se adquiere, sino que más bien es un mérito.



“En este caso, el Presidente de la República tiene la facultad de no ascender a ciertas personas porque la ley se lo permite”, puntualizó, al añadir que el retiro voluntario ocurre cada año y corresponde a decisiones personales o a la política de seguridad, que en este caso tiene que ver con la búsqueda de una cúpula que conozca y que esté formada para cumplir las directrices del Presidente. “Sin embargo, esto no afecta la seguridad nacional o la doctrina de las Fuerzas Armadas”.



Para Juana Carolina Londoño, representante a la Cámara por el Partido Conservador y miembro de la Comisión II, independiente de las razones tras la salida de varios generales este segundo semestre del año, “esta situación conlleva un clima de inestabilidad en ambas instituciones. Es preocupante la salida continua de oficiales de alto rango”. La congresista dijo: “Estamos debilitando el recurso humano de nuestras Fuerzas Armadas en el momento en que más lo necesitamos”.



Por su lado, Guillermo Botero, exministro de Defensa, concluyó que “no hay una sincronía entre jefes y los que vienen detrás. Aunque siempre se han visto las renuncias de quienes no están de acuerdo con las políticas actuales, preocupa que al finalizar este año solo cuatro coroneles ascenderían a generales”.

Y añadió que no hay una certeza de cómo se llenarán los puestos de quienes se fueron.

Redacción Justicia:

