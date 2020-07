Bienes que aportaron ex-Auc solo alcanzan para medio año de reparación

Hace una semana la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas anunció que recibiría en los próximos meses 100 nuevos bienes de la Ley de Justicia y Paz, con el fin de poder monetizarlos y administrarlos para indemnizar a quienes han sido afectados por el conflicto armado.

Esa lista de bienes se convirtió en la última en llegar a esta Unidad, cuyo Fondo de Reparación ha recibido en total 1.431 bienes inmuebles entregados por los exparamilitares, de los cuales 938 son rurales y 493 son urbanos.



Tras cumplirse 15 años de la ley de Justicia y Paz, que permitió la desmovilización y juzgamiento de los paramilitares, queda claro que los bienes que entregaron para la reparación siguen siendo pocos frente al gigantesco reto que implica indemnizar a sus víctimas.



Además de los bienes inmuebles, avaluados por el Fondo de Reparación en 415.463 millones de pesos, esta institución también ha recibido de los exparamilitares 293 bienes muebles como 9 vehículos (9), muebles y enceres (10 actas de entrega), cuatro sociedades, dinero en efectivo, tres redes eléctricas, un título judicial, un derecho de participación, una acción, y hasta una producción musical.



Por administrar estas propiedades, según cifras de la Unidad de Víctimas, el Fondo de Reparación ha logrado obtener 59.565 millones de pesos. De esa suma, 20.101 millones son ingresos por bienes con extinción de dominio, y los otros 39.464, por bienes en los que el dominio no está extinto, es decir, en los que la mayoría de ingresos tienen que ver con su arrendamiento, ya que no han podido ser vendidos.



El problema con estos bienes y la razón por la que son insuficientes es que, por un lado, si se miden frente a lo que cuesta la reparación de más de 7,2 millones de víctimas registradas que son objeto de indemnizaciones, el aporte es minúsculo.



Hasta el momento el Estado ha invertido en la reparación de un millón de víctimas unos 6,5 billones de pesos, y otros 86 billones en atención complementaria. Y para reparar el universo que falta, dice Ramón Rodríguez, director de la Unidad de Víctimas, hacen falta unos 45 billones de pesos.



Es por esto que Rodríguez dice que, si bien a la ley de víctimas le dieron 10 años más de plazo para cumplir sus tareas, la Unidad no solo necesita más tiempo sino también más recursos de parte del Presupuesto General de la Nación, pero también que “los victimarios entreguen la plata que se comprometieron a dar”.



Y es que, dice Rodríguez, muchos exparamilitares, aunque han pasado 15 años de la ley de Justicia y Paz, “tienen acuerdos de pago que no han cumplido”.



Por otro lado, las propiedades ofrecidas tampoco son suficientes para pagar las condenas proferidas por Justicia y Paz. De esas sentencias se han incluido en el registro de víctimas a 23.158 personas de las cuales la Unidad ha reparado a 14.122 por vía judicial.



Y en tercer lugar, según el director de la Unidad de Víctimas, si se lograran monetizar todos los bienes que hoy se tienen, es decir, si se vendieran esas propiedades que suman casi medio billón de pesos (lo que no se ha podido porque solo el 27 por ciento tiene extinto el derecho al dominio), solo alcanzarían para pagar medio año de reparaciones por vía administrativa, teniendo en cuenta que solo en el 2020 la Unidad ha pagado indemnizaciones por 477.000 millones de pesos.



“Los bienes que entregaron los paramilitares siguen siendo insuficientes. No solo tenemos que pagar las sentencias judiciales en las que fueron condenados, sino además lograr las indemnizaciones administrativas. Por eso, la mayoría del esfuerzo en reparación se ha hecho con el Presupuesto General de la Nación y no con lo que ellos pusieron”, dijo Rodríguez a EL TIEMPO.

Como muchos de esos bienes no vienen con el dominio extinto, no están saneados o tienen dificultades, para Rodríguez es como “tener y no tenerlos”.



La mayoría de los inmuebles están en Antioquia, en donde, de los 1431 que tiene en total, la Unidad recibió 706, lo que muestra que los bloque que estaban asentados en esta parte del país fueron los que más entregaron propiedades. Le siguen Córdoba (226), Magdalena (82), Boyacá (53), Atlántico (50), Bolívar (45), Santander (43), entre otros.



En cuanto a las fechas en las que se recibieron esas propiedades, según cifras del Fondo de Reparación, conocidas por EL TIEMPO, la mayoría de entregas no se dieron en los primeros años de Justicia y Paz. De hecho, desde el 2007, el año en el que más se han entregado bienes fue el 2019, con 246 propiedades. Le siguen el 2015 con 179, y el 2014, con 162.



Por estas fechas se empezaron a cumplir los ocho años de detención que se pactaron con los paramilitares y otros comenzaron a volver de sus extradiciones en Estados Unidos, por lo que una explicación de que se acelerara la entrega de propiedades en estas fechas es que la reparación también fue considerada como un requisito para poder recuperar su libertad.

Las propiedades inútiles o curiosas

La whiskería, que hoy es un billar, está en Santa Marta. Foto: Unidad de Víctimas

Para la reparación, los exparamilitares entregaron desde vías hasta whiskerías, bienes que no han sido fáciles de administrar y que muchas veces terminaron generando para el Estado más costos que beneficios.



Algunas de esas propiedades que poco sirven para reparar a las víctimas son las islas Carimagua I y Carimagua II, que el 80 por ciento del tiempo permanecen inundadas ya que hacen parte de un área interna de un río. Esto hace que no se pueda desarrollar en ellas ninguna actividad económica.



En la lista del Fondo también aparece una medalla que fue entregada por el postulado Aníbal de Jesús Gómez Holguín, quien hizo parte del Bloque Libertador del Sur, de las Autodefensas. Esa medalla de oro, plata, cobre y oxígeno se las entregaban, según versiones de los desmovilizados, por bajas a miembros de las Fuerzas Militares y masacres.



También hay una vajilla cerámica de 40 piezas, marcada con el nombre de la ‘Hacienda la Esmeralda’, inmueble aportado por Carlos Mario Jiménez, ‘Macaco’, que se encontraba en Cáceres, Antioquia. Hasta ahora la Unidad no ha encontrado ningún interesado en esos platos.



En cuanto a las tres redes eléctricas que entregaron, la Unidad asegura que el problema es que son de uso exclusivo de empresas prestadoras de servicios de energía.



Uno de los bienes curiosos que entró al fondo es una whiskería, entregada por el exjefe paramiltiar Hernán Giraldo en Santa Marta (Magdalena), que llegó a la unidad en mayo del año pasado. Este local comercial, conocido como 'Café los Bambucos', actualmente funciona como un billar.

También figuran carreteras y playas que los postulados aseguran que eran suyas, bienes que, hasta ahora, la Unidad no ha recibido. Una de esas playas, por ejemplo, fue objeto de evaluación de la Corte Suprema de Justicia el año pasado, cuando ordenó excluir dentro de los bienes que había ofrecido el narcotraficante Miguel Ángel Mejía Múnera una playa pública en Córdoba.



Mejía Múnera –quien fue expulsado de Justicia y Paz en el 2015 por ser un narco puro colado en Justicia y Paz- había dicho que esa playa, que es un bien del Estado, le pertenecía, algo que la Corte rechazó.

Pero además de esas particularidades de lo que entregaron, la Unidad ha detectado otro tipo de problemas que dificultan la administración de los bienes en términos generales.



Por ejemplo, dice la Unidad en algunos de estos predios han encontrado minería ilegal, cultivos ilícitos, amenaza de ruina o deterioro. También hay bienes que son difíciles o imposibles de administrar por su ubicación topográfica, sin vías de acceso, o porque están en zonas de conflicto. En otros casos han encontrado ocupaciones no autorizadas, algunos vienen con hipotecas o embargos, deudas de impuestos, entre otros.

Lo que no entregaron

Dentro del universo de propiedades que alcanzaron a tener los paramilitares por cuenta de sus actividades ilícitas, hubo muchas que nunca entregaron de forma voluntaria.



Al ser consultada por EL TIEMPO sobre qué hace falta para poder cerrar el proceso de Justicia y Paz, por ejemplo, la Fiscalía dijo que aún está pendiente definir la situación jurídica de 5.592 bienes de los cuales 1.694 fueron entregados y ofrecidos por los postulados, pero otros 3.898 están en investigación por persecución del ente acusador, es decir, no fueron ofrecidos voluntariamente por los exparamilitares.



Esas propiedades que nunca ofrecieron son más del doble de las que hoy tiene el Fondo de Reparación de Víctimas.



MILENA SARRALDE DUQUE

