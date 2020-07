Compulsas contra terceros, la gran deuda del proceso de Justicia y Paz

En sus versiones libres, los exjefes paramilitares nombraron a funcionarios y particulares que los habrían apoyado. Esas menciones se convirtieron en 16.980 compulsas de copias, hasta abril de este año, según estadísticas de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo a la información de los tribunales de Justicia y Paz, las compulsas han sido principalmente contra civiles que habrían auspiciado actores del conflicto (2.311), agentes del Estado no combatientes (1.835) y agentes del Estado combatientes (1.417).

Los procesos se encuentran en etapas diferentes. Bajo la Ley 600 de 2000 hay 2.547 casos activos.



De estos, 1.316 están en etapa previa; 1.187, en etapa de instrucción y otros 44, en etapa de juicio. Por otro lado, hay 28 procesos en los que la ley aplicable es la 906 de 2004, de estos, 13 se encuentran en etapa de indagación preliminar y los 15 restantes, en etapa de investigación.

(Lea también: Las deudas y aciertos de Justicia y Paz, a 15 años de su creación)



Estos casos están en la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, mientras que la Dirección de Justicia Transicional tiene a cargo 32 procesos.



Las investigaciones sobre los financiadores y quienes promovieron el paramilitarismo son claves para el país y, de hecho, son uno de los puntos sobre los cuales Colombia está en observación en la Corte Penal Internacional (CPI), que ha estado indagando sobre el tema.

Las investigaciones sobre los financiadores y quienes promovieron el paramilitarismo son claves para el país y, de hecho, son uno de los puntos sobre los cuales Colombia está en observación en la CPI FACEBOOK

TWITTER

Según le respondió la Fiscalía a EL TIEMPO, actualmente adelantan tres líneas de trabajo: una de consolidación del inventario de compulsas y procesos que vienen de Justicia y Paz, otra para dar impulso procesal a esas investigaciones y una tercera destinada a la priorización de los procesos.



Aunque Justicia y Paz permitió avanzar en el proceso de la ‘parapolítica’ a un nivel alto, el del Congreso de la República, Franklin Castañeda, vocero del Movice, considera que no hay avance sobre los financiadores de los grupos paramilitares. Dice que Justicia y Paz se concentró en el ala militar del fenómeno y no llegó hasta la política y económica. Por eso, considera que solo los máximos responsables militares han sido condenados.



(Lea también: Borrador de reforma judicial plantea plan de choque para descongestión).



Ahora no solo está pendiente la verdad de los financiadores del paramilitarismo, sino los de la guerrilla. Si bien en el acuerdo de paz con las Farc se pretendió que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llenara este vacío respecto a los terceros, la Corte Constitucional decidió que esa comparecencia no podía ser obligatoria, sino voluntaria. Según las últimas cifras de esa jurisdicción, han firmado actas 100 agentes del Estado y están en trámite 175 solicitudes de antiguos funcionarios y 766 de terceros civiles que fueron de forma voluntaria.



(Además: De 70 decretos revisados, 52 fueron avalados por la Corte sin reparos)



LORENA CAROLINA MUNAR

Especial para EL TIEMPO

lormun@eltiempo.com