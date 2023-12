El año 2023, marcado por la amenaza de los grupos ilegales en las regiones de Colombia

El 2023, el año del despegue en terreno de la ‘paz total’, estuvo marcado por el empoderamiento de los principales grupos armados en varias regiones del país y, ya en los centros urbanos, por el aumento sostenido del delito que más impacta a los colombianos: el hurto a personas.



Las estadísticas del Ministerio de Defensa muestran una leve reducción de los homicidios, que pasaron de 11.180 entre enero y octubre del año pasado a 11.031 en el mismo periodo de este año. En este mismo lapso, el Instituto Nacional de Medicina Legal registra 11.479 casos.

A pesar de una importante caída de los actos de terrorismo, que pasaron de 468 a 174, en las regiones se vive un aumento de la zozobra no solo por la presencia, sino por el mayor control territorial ejercido por grupos ilegales que se disputan el control de amplias zonas del país. Es una creciente amenaza que ha llevado a muchas de las salientes administraciones locales y regionales a exigir una mayor operatividad de las Fuerzas Militares y de Policía. Todo esto, en medio de los problemas en la ‘paz total’ que llevaron incluso al relevo de su timonel, el ahora excomisionado Danilo Rueda.

A finales de 2022 el gobierno del presidente Gustavo Petro decretó unos ceses del fuego que han sido intermitentes. Foto: Presidencia

Aunque los ceses del fuego decretados por el presidente Gustavo Petro el último día del año pasado, y que han sido intermitentes durante este 2023, planteaban la posibilidad de llevar tranquilidad a las zonas en las que tradicionalmente han estado los grupos armados ilegales como el Eln, las bandas y las disidencias, en realidad en esas regiones se han registrado casos de confinamientos y presiones a la población civil.



La presión se sintió en la contienda electoral en la que los colombianos eligieron mandatarios regionales: el Cauca, especialmente el municipio de Argelia, fue el más afectado, por los ataques y amenazas de las disidencias de ‘Iván Mordisco’.



Entre enero y septiembre de este año, según cifras de la Defensoría del Pueblo, se registraron 156 confinamientos en Colombia, 31 por ciento más que en el mismo periodo del 2022.



La mayor parte de esas graves afectaciones a la población civil se registraron en Chocó (81 eventos), Putumayo (21), Nariño (17), Arauca (13), Cauca (12) Valle del Cauca (5), Bolívar (4) Caquetá (2) y Antioquia (1). En su orden, Eln, las disidencias y el ‘clan del Golfo’, grupos que están en exploraciones de paz con el Gobierno Nacional, fueron los responsables.



En todo el país se sintió un alarmante aumento del secuestro y la extorsión, que se extiende a todo tipo de negocios, independiente de su tamaño. El secuestro entre enero y octubre llegó a 286 casos, el más visible fue el de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz. El año pasado fueron 166. La de este año es la cifra más alta de la última década.



Luis Manuel Díaz (centro) estuvo 12 días secuestrado por el Eln, que lo raptó en La Guajira. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

Frente a la extorsión, de acuerdo a cifras del Ministerio de Defensa, entre enero y octubre de este año se registraron 8.553 casos, cuando el mismo periodo del año pasado fueron 7.563 denuncias. El de este año es el registro más alto de los últimos cinco años.



A las cifras se suman hechos que generaron indignación, como los patrullajes de los grupos armados ilegales en zonas urbanas, la inauguración de obras como ocurrió en El Rosario (Nariño) a comienzos de noviembre, en donde las disidencias entregaron una vía pública a plena luz del día. Y la polémica negociación con las disidencias para e ingreso del Ejército a El Plateado, en Argelia, para la seguridad en las elecciones. Uniformados que luego fueron retenidos y sacados a la fuerza de la zona por la población civil bajo la presión de los ilegales. Aún los militares permanecen en los alrededores de ese lugar y no ingresan al casco urbano.



Este es el momento en el que los uniformados son sacados de El Plateado. Foto: Archivo particular

Pero la violencia no se ha limitado a las regiones alejadas del país. El lunes pasado, en hechos que son investigados, desconocidos lanzaron tres artefactos explosivos contra el peaje Boquerón, en la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio, dejando dos personas heridas.



Analistas consultados por EL TIEMPO advierten que los hechos de violencia en las regiones asociados a los grupos con los que el Gobierno negocia, sin mayores avances, evidencian que la política de paz del ejecutivo no va de la mano de las estrategias para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público en el país.



El catedrático y analista en temas de paz Alejo Vargas sostiene que “la paz y la seguridad no pueden estar separadas porque no funcionan. Debe revisarse una estrategia para que la Fuerza Pública haga presencia permanente en el territorio y hacer que efectivamente los grupos armados entiendan que el Estado va a hacer presencia y que las autoridades sí están en disposición de confrontarlos si no cumplen con lo pactado”.



Vargas, que en su momento participó en acercamientos con el Eln, dice que si no se corrige el rumbo y estos hechos de violencia se siguen repitiendo sin consecuencias, los grupos ilegales seguirán persistiendo en sus actividades ilícitas y aumentando su control en las regiones.

Integrante del Eln, grupo con el que el Gobierno mantiene un proceso de paz. Foto: Daniel Muñoz / AFP

Luis Fernando Trejos, investigador y docente de la Universidad del Norte, señaló que el país está viviendo un “debilitamiento de las administraciones locales”, y que en los casos en los que los actores armados han acumulado cierto poder, ellos “podrían incidir en la toma de decisiones con intereses particulares, alejados de la satisfacción de las necesidades colectivas, teniendo como objetivos la captura de rentas públicas, la búsqueda de impunidad judicial y la creación de su propia clientela burocrática”.



A las preocupaciones por la situación del país se han sumado los cuestionamientos al liderazgo del ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, que ha tenido que enfrentar varias amenazas de mociones de censura en el Congreso. Velásquez ha venido subiendo el tono frente a los problemas de seguridad asociados a las treguas, pero su estilo alejado de las tropas y su desconocimiento de los temas de seguridad le han cobrado factura a su imagen.



Uno de sus antecesores en el cargo, el exministro de Defensa Rafael Pardo Rueda, asegura que “la política de seguridad está muy bien escrita pero no se ha aplicado”. En ese sentido, dice que el relevo en la oficina del Comisionado para la Paz era necesario: “Otty Patiño es mucho mejor que Danilo Rueda. Danilo no tenía método ni orden. Otty tiene método y orden. Las cosas pueden cambiar”.



Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), señala que el país vivió este año una reducción de las capacidades de la Fuerza Pública, empezando por la salida forzada de los generales de más experiencia, a lo que se ha sumado en el recrudecimiento de la conflictividad entre los grupos que delinquen en el país. Añadió que hay cambios en la criminalidad, incluso desde la que llega del exterior, y que la incursión de esas redes criminales en otros delitos distintos al narcotráfico no ha encontrado en el Estado colombiano una reacción adecuada y rápida.



Germán Valencia, investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, señaló que el país vivió una importante reducción en la violencia entre 2010 y 2016 y luego, por la falta de capacidad y voluntad del Estado para ocupar los espacios dejados por las antiguas Farc, la tendencia se revirtió y “desde entonces las redes criminales no han dejado de crecer”.



En las ciudades y capitales, el mayor reto en seguridad corresponde al hurto a personas. Entre enero y octubre, 308.000 personas fueron víctimas de robos o atracos (más de mil cada día). La cifra representa 25.385 denuncias más que las del mismo lapso del año pasado.

La coca siguió creciendo; se erradicaron 20.000 hectáreas

Erradicación forzada de matas de coca por parte del Ejército. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

En lo corrido del 2023 la Policía erradicó 20.021 hectáreas (ha) de coca en el país, cumpliendo la meta de 20.00 hectáreas prevista por el Gobierno para este año. La meta no solo es la más baja de los últimos años, sino que se da en medio de un alarmante informe entregado por Naciones Unidas sobre el aumento de plantaciones ilegales en Colombia.



Según la última medición del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), de la ONU, en 2022 Colombia alcanzó un nuevo máximo histórico de hectáreas de coca, con 230.000 (un 12,7 por ciento más que las registradas en 2021, cuando fueron 204.000). Además, se superó el récord de producción potencial de cocaína, con 1.738 toneladas métricas (24,1 por ciento más que lo registrado en 2021, cuando hubo 1.400 toneladas).



El gobierno del presidente Gustavo Petro desde campaña anunció que no usaría la fumigación aérea con glifosato y que la prioridad sería la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito sobre la erradicación forzada; sin embargo, aún no arrancan los pilotos de pactos de contención a la extensión de cultivos, que son los primeros pasos que contempla la nueva política de drogas. Por otro lado, una fuente del Programa de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (Pnis) señaló que este año hubo reuniones con varias comunidades de Tumaco para trabajar en proyectos de sustitución colectivos.





