En lo corrido del año los grupos de erradicadores de la Policía y el Ejército han arrancado de raíz 24.731 hectáreas de hoja de coca de las cien mil hectáreas que se fijó como meta el Gobierno Nacional para este 2022.



En promedio, según un informe conocido por EL TIEMPO, cada día se están arrancando 207 hectáreas de narcocultivos en el país. Los grupos de erradicadores de la Policía, señala el informe, han limpiado 12.982 hectáreas y los del Ejército, 11.749 hectáreas en labores desarrolladas en una primera fase en los departamentos de Antioquia, Putumayo, Guaviare y Santander.



El año pasado el Gobierno Nacional no cumplió la meta de erradicación que había establecido en 130.000 hectáreas y se llegó a 103.000 hectáreas, por lo que puso en marcha un plan de priorización con mayor personal para aumentar el número de matas arrancadas.



Los Grupos Móviles de Erradicación cuentan con el apoyo de civiles; y se proyectó la contratación de 110 grupos, cada uno de 21 personas, para un total 2.310 personas, con un presupuesto de 176.000 millones de pesos.

De la meta de 100.000 hectáreas prevista para este año, la Policía y el Ejército han erradicado de forma manual 24.731 hectáreas de hoja de coca. El proceso avanza en cuatro zonas priorizadas. Foto: Infografía EL TIEMPO

En Antioquia se priorizaron el Bajo Cauca y los límites con Córdoba. De acuerdo con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de Naciones Unidas, en 2020 en ese departamento se detectaron 12.090 hectáreas sembradas con matas de coca.

En Putumayo, Simci detectó, en 2020, 19.966 hectáreas de sembradíos ilícitos, como parte de la priorización los uniformados están concentrados en el municipio de Villagarzón.



En Nariño, donde Simci detectó 30.751 hectáreas sembradas con matas de coca en 2020, se adelantaron estudios para erradicar este año en áreas que no son de resguardos ni consejos comunitarios. Esto porque en ese departamento, desde mayo del 2021, el fallo de una tutela prohibió a la Fuerza Pública adelantar la erradicación en 10 municipios.



Bloqueo a los grupos de erradicación

Agentes del CTI y las Fuerzas Militares participaron en la operación de decomiso. Foto: Ejército Nacional

Entre el primero de enero y el 30 de abril en labores de erradicación forzada de matas de coca el Ejército y la Policía han reportado 63 novedades (33 bloqueos, 26 asonadas y 4 hostigamientos), que dejan 11 uniformados heridos. Las autoridades señalaron que los campesinos son presionados por grupos ilegales para salir al paso de los grupos de erradicadores.



En departamentos como Norte de Santander se detectaron en 2020 40.041 hectáreas de narcocultivos; de hecho, la región del Catatumbo es considerada hoy la de mayor concentración a nivel mundial de cultivos de coca.



El año pasado se alcanzó la cifra récord de 659 toneladas de cocaína incautadas y en 2020 fueron 505 toneladas. En este año se han incautado 225 toneladas, de ellas 101 fueron confiscadas por la Armada Nacional.



Ayer en la mañana se reportó la incautación de 1.778 kilos de cocaína en una operación de interdicción en la costa Pacífica nariñense.



Cuestionan estrategia

Según Luis Felipe Cruz, investigador de Dejusticia, en los próximos meses se conocería una decisión de la Corte Constitucional que podría ponerles freno a los operativos de erradicación. “En 2020 se llevaron a cabo muchas manifestaciones de personas que se oponían y argumentaban que antes de la erradicación debían aplicarse los programas de sustitución voluntaria, como está consignado en el acuerdo de paz. La Corte acumuló cuatro tutelas y el caso está pendiente de decisión”.

La erradicación demuestra que estas herramientas no funcionan en el largo plazo para contener

Para el experto, las labores de erradicación “demuestran que estas herramientas no funcionan en el largo plazo para contener los cultivos y, por el contrario, generan una crisis en los cultivadores que resultan migrando y cultivando más coca”.



En esa misma línea, David Restrepo, analista del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, asegura que la erradicación no ha logrado la finalidad de reducir los cultivos de uso ilícito y su producción. “La evidencia clara es que los países vecinos, que privilegian el enfoque de desarrollo, tienen mejor desempeño en controlar este tema de fondo, a pesar de que no prima la erradicación”.



En efecto, aunque según la última medición de Simci los cultivos de coca se redujeron en un 7 por ciento, al pasar de 154.000 hectáreas en 2019 a 143.000 en 2020, la producción de la droga se incrementó en un 8 por ciento: pasó de 1.137 toneladas métricas en 2019 a 1.228 en 2020.





