"Mi general, Dios y Patria, mi general, ¿qué pasa? un apoyo. Dos horas aguantando, mi general. Dos horas, mi general. Tengo un compañero gravemente herido, mi general (...) ¿qué pasa? El Ejército no sirve para un culo. Tienen que mandar el Encar (grupo de carabineros) que nos apoyen (...) dos horas esperando un helicóptero...".



Así se escucha en un audio de 27 segundos, que los mismos policías han hecho circular, en el que uno de sus compañeros pide auxilio en medio de la asonada que enfrentan desde esta madrugada en la base petrolera de Esmerald Energy, ubicada en Los Pozos, San Vicente del Caguán, Caquetá.



(Por contexto, lo invitamos a leer: Protesta en base petrolera de Caquetá deja un policía y un campesino muertos)

Llamado de auxilio de policía en Caquetá Los uniformados pedían apoyo helicoportado. El audio embebido no es soportado

De acuerdo con fuentes consultadas en la Policía Nacional, el llamado a un alto oficial tuvo como respuesta: "bájele al tono, mantenga por favor la compostura".



A lo que el uniformado dijo: "central, vamos a dejar constancia (...) espero que las estaciones estén grabando. No hay derechos humanos para la Policía, no hay derechos humanos", se le oye decir con voz entre sollozos.



Y añade: "No existen, ya tenemos un compañero muerto, central. Estamos esperando que nos acaben a todos, central".



Desde radio comunicación le responden que ya se están haciendo las coordinaciones para apoyarlos.

Respuesta desde el comando Un subintendente fue asesinado. El audio embebido no es soportado

La situación deja hasta el momento la muerte del subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto, asesinado con arma blanca, y un labriego cuya identidad no se conoce de manera oficial.



De igual forma, se reportan 8 uniformados heridos y se señaló que los policías que estaban retenidos por los campesinos, cerca de 20, fueron subidos a un camión y se los llevaron sin rumbo conocido.

justicia@eltiempo.com

en Twitter: @JusticiaET