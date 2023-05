Mientras avanzan las investigaciones sobre el atentado de este 24 de mayo en Tibú, Norte de Santander, que dejó 3 personas muertas y 10 más heridas, se intensifican las dudas sobre la política de 'paz total' del gobierno Petro, que ha enfrentado varias crisis en las últimas semanas.



Este hecho ha creado un ambiente tenso, pues, aunque no se han determinado los autores del ataque a una patrulla de la Policía, las hipótesis de investigación apuntan, por ahora, al Eln, con el cual está en marcha una mesa de negociación en Cuba, o a las disidencias del 'frente 33', parte del llamado Estado Mayor Central (Ecm), con las cuales se anunció la instalación de una mesa de diálogos en los próximos días.

Ambos son grupos con amplia presencia en la región del Catatumbo, por lo cual entran en el radar de sospechosos del atentado, aunque expertos señalan que no debería descartarse tampoco la posibilidad de que el atentado haya sido obra de otros grupos armados ilegales como los vinculados al narcotráfico que operan también en esta región.



Más allá de quién es el responsable del hecho, investigadores sobre el conflicto respondieron a la pregunta que hoy se hacen muchos colombianos: ¿es esto una muestra del fracaso de la 'paz total'?

Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), señaló que aún es muy pronto para atribuir responsabilidades por este ataque, pero dijo que si se confirmara que fueron el Eln o las disidencias del Emc, con los cuales el Gobierno trabaja en acuerdos políticos de paz, hay que partir de la base de que aún no hay firmado ningún pacto.



“En ningún caso se puede relacionar aún, directamente, esta acción con las negociaciones del Eln porque ese grupo no está ni siquiera en un acuerdo de desescalamiento o cese del fuego, la negociación con ellos sigue su curso en medio del conflicto. Sobre la hipótesis del 'frente 33', sin lugar a dudas la suspensión del cese del fuego que hizo el Gobierno en 4 departamentos —en los que no está Norte de Santander— genera un riesgo de respuesta en otros departamentos en los que el Emc tiene presencia, habrá que ver si esta es una demostración de poder de ese grupo”, explicó Restrepo.



El director del Cerac cerró haciendo hincapié nuevamente en que el ataque "pudo haber sido de cualquiera de los muchos grupos que hacen presencia en esa región y no se puede atribuir esto a una situación de fracaso o fallo de las negociaciones".

Mesa de diálogo entre el Gobierno y el Eln Foto: Cortesía

En ese mismo sentido, Germán Valencia, profesor e investigador en temas de conflicto y negociaciones de paz del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, opinó que acciones bélicas como este atentado son comunes y posiblemente seguirán sucediendo en tanto no se firme un acuerdo para ponerle fin al conflicto.



"Con el proceso de paz se busca una salida que hasta el momento no se ha encontrado y el hecho de que hoy se estén atacando muestra que no han alcanzado, ni siquiera, un acuerdo de cese al fuego; lo más seguro es que eso se firme pero mentiras lo hacen, los atentados y demás hostilidades van a ser constantes. Lo que pasa en Tibú es parte de esa dinámica2, expresó.



Así, para Valencia lo que sucedió no es una muestra de un fracaso o incumplimiento de las negociaciones de paz: "No están fallando las negociaciones porque no se ha incumplido lo que no se ha firmado. Lo que ha fallado es la celeridad con la que se debería hacer esto porque cada día hay más muertes, enfrentamientos y daños. Esto muestra que hay que acelerar los procesos de negociación política, el cese del fuego y la necesidad de mecanismos de verificación, control y seguimiento para que esto posteriormente no ocurra cuando sí haya acuerdos cuyo incumplimiento afectarían la negociación".



Frente a todo esto Andrés Preciado, director del área de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), hizo una salvedad al decir que si el autor termina siendo el Eln, no se está incumpliendo un cese al fuego, pues este no se ha pactado, pero el atentado sí podría sumarse a las dificultades que ha tenido la negociación. Entre esas dificultades destacó los comentarios de actores distintos a los que hacen parte de las delegaciones de paz de ambas partes, como son el presidente Gustavo Petro y el comandante del Eln, 'Antonio García', que "han generado ruidos que han dificultado el avance de la negociación".



Pero si el autor del atentado en Tibú fue el frente 33 del Emc, "eso implicaría otro incumplimiento al cese del fuego y un palo más en la rueda que aviva la crisis tras la suspensión parcial del cese con ese grupo la semana pasada. Esto implicaría que el cese no se está cumpliendo en ninguna parte del país y se sumaría a las críticas al mecanismo de verificación", comentó el investigador.

Disidentes del autodenominado Estado Mayor Central reunidos en los Llanos del Yarí, en Caquetá, durante un encuentro de ese grupo ilegal el 16 de abril de 2023. Foto: Ernesto Guzmán. EFE

Preciado recordó que el 'frente 33' del Emc ha sido uno de los más activos en los acercamientos de paz con el Gobierno y varios de sus comandantes estuvieron en el proceso para pactar un cese del fuego y sus protocolos de verificación, por tanto, si esta disidencia fue la responsable, "esto podría demostrar una postura en desacuerdo del cese al fuego parcial que estableció el Gobierno, el mismo Emc ya ha dicho que está evaluando la continuidad del cese luego de las decisiones que el Gobierno tomó de manera unilateral, entonces esto sí podría ser un indicio de la decisión de romper definitivamente el cese del fuego".

Una afectación a la legitimidad social de la 'paz total'

Si bien para estos expertos es claro que, en términos formales, este ataque no puede verse como un fracaso de las negociaciones o de la paz total, aunque sí tendría un efecto en el caso del Emc, lo cierto es que estas hostilidades sí afectan la esperanza de paz entre los ciudadanos y siembran dudas frente a la posibilidad de una 'paz total'.



Frente a esto, Andrés Preciado explicó que los ceses del fuego y su verificación son un tema operativamente complejo y difícil de explicarle a la opinión pública, "entonces este ataque sí resta legitimidad al proceso de la paz total porque incumplimientos del cese del fuego hacen que sea difícil que la ciudadanía apoye este proceso".



Desde el punto de vista formal, se sigue negociando y dialogando; pero desde el punto de vista real, esto enrarece y debilita el ambiente de las conversaciones: Camilo González Posso FACEBOOK

TWITTER

Sobre esto también habló Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), quien dijo que independientemente de los responsables, que pueden ser las disidencias, el Eln o cualquier otro grupo, "esto es una provocación clarísima que busca generar crisis y confusión en los procesos de conversaciones de paz".



Añadió que "desde el punto de vista formal, se sigue negociando y dialogando; pero desde el punto de vista real, esto enrarece y debilita el ambiente de las conversaciones".



Finalmente, mencionó que además de garantizar que ante estos hechos estén operando los mecanismos de monitoreo y verificación, es imperativo que haya un rechazo nacional: "No puede haber silencio desde la ciudadanía al respecto que porque son actos de guerra, sea quien sea el autor debe haber repudio total hacia todo acto de este tipo".

