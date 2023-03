Explosivos y ráfagas de fusil acabaron con la vida de nueve militares este 29 de marzo en la zona de Catatumbo. Los soldados hacían parte de las tropas del Batallón Especial Energético y Vial 10 de Norte de Santander.

(Además: Así es El Carmen, la retaguardia estratégica del Eln en Catatumbo).

Entre los asesinados está Jaime Manuel Redondo, de 19 años, quien prestaba el servicio militar obligatorio. Antes del atentado, que según las autoridades fue perpetrado por el Eln, el joven habló con su hermano Luis.

"Estaba muy preocupado. A las 8:11 p. m. (martes 28 de marzo) me envió una nota de voz. (...) Me decía que habían tenido un enfrentamiento con el Eln. Yo le dije que tuviera mucho cuidado y que si era el caso nosotros podíamos ir a retirarlo", reveló el familiar en charla con Caracol Radio.

En el audio, Redondo manifestaba su angustia porque estaban bajo amenaza ante la presencia del grupo al margen de la ley.

(Le recomendamos: Ellos son los militares que murieron en ataque del Eln en Catatumbo).

"La vaina está mala, está caliente. El Eln está bravo. Hoy nos dieron información de que hay 14 bandidos en el monte armados y dos camiones. Y que querían atacar la unidad que estaba acá, la única que somos nosotros. Los otros (soldados) están por allá haciendo unos registros, verificando la zona", se escucha decir al soldado, a quien le faltaban únicamente tres meses para finalizar su servicio.

Ante la propuesta de su hermano de ir a recogerlo de inmediato, el joven se negó.

"Me dijo que ya no podíamos hacer nada. Y en la mañana me enteró por los medios que hubo un combate y que mi hermano aparece en la lista de los muertos. Es muy doloroso para nuestra familia. Estaba empezando una vida", añadió Luis Redondo para la emisora citada.

La nota de voz es una pieza clave para la investigación, pues, según el militar, ya estaban advertidos de lo que podría ocurrir esa misma noche. Además, la familia de origen wayú exige explicaciones de por qué el adolescente estaba en una zona de combate de tal magnitud.

Caracol Radio revela el último mensaje que le compartió Luis José Redondo, hermano de Soldado Jaime Manuel Redondo Uriana, en el que señala que estaban advertidos de un posible ataque del ELN pic.twitter.com/5EDMaq2ld3 — Caracol Radio (@CaracolRadio) March 30, 2023

(Puede leer: Prada tras atentado del Eln: 'Siempre hay posibilidad de levantarse de una mesa').

¿Qué hacían los soldados en esa zona?

El general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, informó que el ataque fue contra un pelotón de una unidad del Ejército que se encontraba realizando operaciones de seguridad al oleoducto Caño Limón-Coveñas.

Facebook Twitter Linkedin

Militares que murieron en ataque del Eln en Norte de Santander este 29 de marzo de 2023. Foto: Ejército

(Lea también: Disidencias de las Farc o Eln, ¿quiénes estarían detrás del ataque a militares?).

"No era una unidad que estuviera haciendo operaciones ofensivas", detalló.

El comandante de las FF. MM. añadió que los militares "fueron atacados con tatucos y armas de largo alcance, ya está la inspección del Ejército con el comandante del Ejército verificando la situación".



El general Giraldo añadió que lamentan este hecho y seguirán actuando con resiliencia.

El presidente Gustavo Petro, además de repudiar, anunció que convocó a consulta a la delegación del Gobierno que está en la mesa de negociación con el Eln. También llamó a los países acompañantes y garantes.

"Un proceso de paz debe ser serio y responsable con la sociedad colombiana", aseguró el jefe de Estado.

He convocado a consulta a la delegación del gobierno en la mesa del ELN, países garantes y acompañantes. Un proceso de Paz debe ser serio y responsable con la sociedad colombiana. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 29, 2023

También puede leer:

- Murió Laura Parra, joven que sufrió grave accidente al caer de bus en Neiva.

- Otty Patiño, jefe negociador de gobierno Petro, le envía fuerte mensaje al Eln.

- Murió otro colombiano en guerra de Ucrania: viajó para pagar millonario préstamo.

- Joven denuncia acoso sexual en reconocido call center: esto responde la empresa.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS