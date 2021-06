Inspecciones de Ejército, Policía y FAC evalúan seguridad de Duque

El ministro de la Defensa, Diego Molano Aponte, en entrevista con EL TIEMPO, confirmó que se está investigando si hubo fallas en los protocolos de seguridad frente al atentado que sufrió en Cúcuta el presidente Iván Duque –el viernes–, cuando el helicóptero que lo trasladaba junto a varios miembros del gabinete fue impactado con ráfagas de fusil.



De igual forma, señaló que el ataque, con el que se “buscó desestabilizar la institucionalidad del país”, puede ser interpretado como una retaliación del Eln por los golpes que le ha propinado la Fuerza Pública

Ministro, usted venía con el Presidente en el helicóptero…

Llevábamos en vuelo, más o menos, 22, 23 minutos. Yo sentí un ruidito que golpeaba las hélices y luego volví a sentirlo a los 30 segundos, pero no hubo miedo porque el helicóptero siguió operando normalmente, aterrizamos como al minuto y medio y fue cuando nos informaron que habíamos sido impactados por la ráfaga.



¿Hubo fallas en la seguridad del Presidente?

Desde el mismo viernes se iniciaron las investigaciones y los procedimientos para dar con los responsables. Esa misma noche se dio instrucciones para que las inspecciones generales de Ejército, Policía y Fuerza Aérea hicieran una valoración de las aplicaciones de protocolos. Esas investigaciones están en curso. Lo que es claro es que se desplegaron todos los protocolos establecidos para la seguridad del Presidente, tanto en Sardinata como en Cúcuta. ¿Qué falló? ¿Qué temas deberían ser considerados adicionales? Eso es lo que están evaluando en este momento las inspecciones generales.



¿Los viajes del presidente Duque se van a reducir?

Lo primero fue reforzar los protocolos, revisarlos y actualizarlos ese mismo fin de semana. El Presidente seguirá con su agenda normal, no puede haber territorios vedados para el Presidente de la República ni para el Gobierno. Por el contrario, nuestra Fuerza Pública refuerza todas nuestras actuaciones, con el fin no solo de encontrar y lograr llevar a la justicia a los responsables de este vil crimen, porque nuestra institucionalidad está por encima de cualquier amenaza.



Iván Duque y Diego Molano, en Cúcuta tras atentado. Foto: Presidencia / EFE

Las investigaciones apuntan al Eln y las disidencias…



Se ha recopilado información que señala una potencial alianza entre el Eln y su frente urbano, y las disidencias de las Farc, del 33. (…) Podría interpretarse como una retaliación del Eln porque durante el gobierno del presidente Duque han sido capturados con fines de extradición cuatro de sus cabecillas. A esto se suman los golpes que se han dado en el Catatumbo con más de nueve toneladas de cocaína incautadas en los últimos meses y la destrucción de laboratorios, por mencionar solo unos puntos.



¿El atentado con carro bomba en la Brigada del Ejército y el atentado contra Duque tienen alguna relación?



Estos son dos procesos investigativos que en este momento son paralelos. Ya determinarán la Policía y la Fiscalía si hay algún tipo de relación entre ellos o no.



Qué les responde a los que dicen que esto es una cortina de humo, un autoatentado…



No, que es un comentario mezquino. Como siempre lo hace el mismo político que referenció ese atentado, aquí el terrorismo y la afectación a la institucionalidad y a la democracia deben llamar a la unidad nacional, a la unidad contra aquellos que buscan atentar contra nuestra democracia, atentar contra la libertad y atentar contra nuestras instituciones.

Buscarán homologar medición de hectáreas con coca

Ministro, le cambio de tema, ¿cómo interpreta las cifras de la Casa Blanca y el incremento de cultivos de coca en el país?



Lo primero, reiterar el compromiso del Presidente para enfrentar el narcotráfico.

Ello lo que obliga es a revisar cómo se compatibilizan esas metodologías, la de Simci de Naciones Unidas –que es la fuente oficial del Gobierno– y las de la Casa Blanca.

Esa fue la conclusión de la discusión del presidente Duque, el equipo de gobierno, con el embajador de Estados Unidos y se va a hacer una metodología, una reunión para compatibilizar esas metodologías. Pero, lo de fondo es que sí encontramos en los dos informes un incremento en la productividad y esto obliga a revisar las estrategias, de modo que también compartamos no solo la disminución de las hectáreas, sino también ese incremento de la productividad con nuevas estrategias, sobre todo enfocadas a la destrucción de laboratorios, mayor interdicción y mayor incautación.



¿Cómo reducir esas cifras?

En 2008 llegamos a tener solo 48.000 hectáreas de coca. ¿Cómo se logró ese resultado? Con decisión, con determinación, con una Fuerza Pública, con un Estado comprometido. (...) Aquí esa determinación del Gobierno Nacional sigue e implica esfuerzos de desarrollo alternativo, sustitución de cultivos, como lo vemos en el Catatumbo, reemplazar la coca por el cacao.



¿Y la responsabilidad compartida con los países consumidores?

Total. Parte de las discusiones que se dieron la semana pasada en la reunión de alto nivel con Estados Unidos es que hay una afectación por el consumo que se ha visto en ese país y aquí tenemos que hacer un llamado a esa responsabilidad internacional, y en esa medida se está actuando. El gobierno del presidente (Joe) Biden ha planteado un esfuerzo conjunto y varias acciones, no solo en desarrollo a nivel rural, no solo en mantener inversión en esa zona y apoyar la erradicación que se da en Colombia, sino también en mirar el consumo, y así quedó establecido en la política que presentaron recientemente en el Congreso de los Estados Unidos.



