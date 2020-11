Comisión de la Verdad recibe informe sobre atentado a avión de Avianca

Hace 31 años, el 27 de noviembre de 1989, el avión HK 1803 de Avianca, que cubría la ruta Bogotá - Cali, explotó en el aire apenas cuatro minutos después de despegar, por cuenta de una bomba. Los 107 ocupantes de ese Boeing 727-21 murieron en el atentado narcoterrorista, y su crimen, tres décadas después, sigue siendo una verdad oculta.



Se trata de una de las peores tragedias de la historia nacional, que ahora está retratada en el informe ‘Una mirada del atentado al avión de Avianca: narcotráfico y narcoterrorismo en el conflicto armado colombiano’. El documento, de 289 páginas, fue elaborado por la Fundación Colombia con Memoria –presidida por Gonzalo Rojas, hijo de una de las víctimas– y fue presentado este jueves a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.



"No es la historia de un avión, sino es la historia de un país en ese avión. Hoy conmemoramos el dolor de hace 31 años", dijo Estefanía Ciro, de la Comisión de la Verdad, durante la presentación del informe, el cual contó con respaldo del Programa de Apoyo al Sistema de Justicia Transicional de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Embajada de Suecia en Colombia.



Durante el evento se conocieron los testimonios de familiares de las víctimas del atentado, como María Victoria Lara, sobrina de Hugo Alfredo Lara, quien murió durante la explosión. "Nos ha afectado muchísimo. Muchísimo dolor, impotencia de que no se esclarezca en realidad la verdad de lo que sucedió", expresó Lara.



Por su parte, Helena Storm, embajadora de Suecia en Colombia, resaltó que las víctimas, agrupadas en la fundación Colombia con Memoria, han asumido un liderazgo "admirable" para hacer posible el informe y buscar justicia y verdad en las últimas tres décadas.

