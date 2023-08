Dos carros bomba en Buenos Aires y Cajibío y un ataque armado en Morales, que dejaron cuatro policías muertos, hacen parte del violento fin de semana en Cauca que llevó al presidente Gustavo Petro a convocar un consejo extraordinario de seguridad.



En todos los hechos, los sindicados son disidencias de las Farc asociadas al llamado ‘Estado Mayor Central’ (Emc), bajo el mando de ‘Iván Mordisco’, que ya reivindicó los hechos de Morales diciendo que “son acciones naturales de una organización que está en confrontación político-militar con el Estado”, recalcando que no hay un cese del fuego.

En ese ataque, cometido el sábado por el frente ‘Jaime Martínez’, fueron asesinados el subintendente Michael Luis León, de 39 años, oriundo de Barranquilla; la patrullera Eimy Marllely Rodríguez Gamboa, de 31, y el patrullero José Laureano Orozco Bedoya, de 24 años. Estos dos últimos, naturales de Buenaventura y Pradera, Valle del Cauca, respectivamente.



El alcalde de Morales, Víctor Félix Sabogal, se solidarizó con las familias de los fallecidos y dijo que siguen creyendo en el propósito de que “la paz total contribuya a cesar las afectaciones que el conflicto armado ha generado”.



Casi simultáneamente, el soldado Juan David Estrada Suárez fue secuestrado en la vía que comunica a Caloto y Santander de Quilichao, al parecer logró enviar un mensaje vía WhatsApp, avisando del plagio, sin que hasta el momento se conozca su paradero. Por este hecho se sindicó a la columna ‘Dagoberto Ramos’.



Y este domingo fueron detonadas dos camionetas doble cabina con cilindros bomba en Cajibío y en el corregimiento Timba, de Buenos Aires, causando la muerte del subintendente José Carmelo García Gómez, de 43 años, en hechos atribuidos al frente ‘Jaime Martínez’.

Este fue el carro bomba detonado frente a la Subestación de Policía de Timba, en Buenos Aires (Cauca) el 13 de agosto. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Aunque este fin de semana la violencia en Cauca se acentuó, el problema no es nuevo pues sobre este departamento, en el que hacen presencia varias disidencias y también el Eln, hay alerta hace años, señaló Andrés Preciado, director del área de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz, quien recordó que a finales de julio la vicepresidenta Francia Márquez rechazó un ataque en Suárez en el que fue destruida la escuela donde ella estudió.



“Cauca es una zona de disputa en la que el conflicto no podríamos decir que viene de este Gobierno, hace rato se viene presentando y el actual Gobierno no ha logrado revertirlo”, comentó Preciado, quien recordó que si bien en las próximas semanas se instalaría una mesa de negociación con el Emc, el decreto que mantenía un cese del fuego parcial con este grupo se venció en junio.



Preciado añadió que aunque el Gobierno ya anunció un consejo de seguridad, pareciera que esto se está convirtiendo en algo de rutina: “Responder a la coyuntura con consejo de seguridad, uno esperaría que este implique decisiones de fondo, pero la gestión reciente es que los consejos son una reunión para reaccionar a una coyuntura específica, pero luego los anuncios no son contundentes y no hay cómo hacerles seguimiento”.

Las acciones de la Fuerza Pública no deben quedarse solo en anuncios en consejos de seguridad, se deben materializar en mayor presencia y en una estrategia con un abordaje integral: Procuraduría FACEBOOK

De hecho, este 13 de agosto la Procuraduría hizo un fuerte llamado al Ministro de Defensa, al comandante de las Fuerzas Militares y al director de la Policía: “Las acciones de la Fuerza Pública no deben quedarse solo en anuncios en consejos de seguridad, se deben materializar en mayor presencia y en una estrategia con un abordaje integral que permita retomar el control del departamento”, se lee en el oficio enviado por Javier Sarmiento, procurador delegado para los DD. HH.



De otro lado, Germán Valencia, profesor e investigador sobre conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, sostuvo que estos ataques obedecen a que las disidencias quieren “causar el impacto de una guerra que está presente y a la que hay que ponerle control, y el control es el cese del fuego”.



Para él, la disidencia busca mostrarse fuerte de cara a una negociación de paz, y dijo que con esto también buscarían presionar para que la Fuerza Pública les dé un respiro, “es un reconocimiento de que el Gobierno está actuando fuerte contra ellos”.

El subintendente Michael Luis León y los patrulleros Eimy Marllely Rodríguez Gamboa y José Laureano Orozco Bedoya fueron los policías asesinados en Morales, Cauca. Foto: Archivo particular y Policía

Esta es la tesis del Gobierno, pues el ministro de Defensa, Iván Velásquez, señaló que con sus actos el Emc “quiere presionar un cese del fuego para escapar a la presión que viene ejerciendo la Fuerza Pública”, a lo que dijo que el Estado no cederá y que la Fuerza Pública tiene instrucciones de enfrentar a la disidencia con todas las capacidades disponibles.



El director de la Policía, general William René Salamanca, señaló que se ofreció una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita ubicar a ‘Marlon Vásquez’, jefe del ‘Jaime Martínez’, y al ‘Paisa’ y ‘Martín’, quienes habrían participado en las acciones terroristas.

Con un carrobomba detonado en el Timbo, Buenos Aires, el EMC acaba de asesinar al SI Carmelo José García Gómez. Expresamos nuestro pesar a su familia y reiteramos a la Fuerza Pública la instrucción de enfrentar a esa organización criminal con todas las capacidades disponibles. — Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) August 13, 2023

Además de las presiones para un cese del fuego, que se ha convertido en una herramienta para darle oxígeno al arranque de diálogos dentro de la ‘paz total’, en Cauca también podría haber alguna facción disidente que no esté de acuerdo con los acercamientos, explicó Alejo Vargas, profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional e investigador sobre seguridad, defensa y paz.



“Puede ser que están forzando el cese, pero uno se pregunta ¿por qué no lo han hecho otros frentes, por qué solo en Cauca? El Emc es una especie de confederación de varios grupos poco cohesionados que para algunas cosas seguramente aceptan alguna orientación superior, pero esto también puede estar reflejando una dinámica de un grupo que actúa de forma independiente”, comentó.



En cualquier caso, desde los territorios claman por acciones efectivas contra los ilegales, “estamos convocando un plan especial de seguridad que contemple el aumento de pie de fuerza”, dijo el gobernador de Cauca Elías Larrahondo.



Por último, para los analistas, en la mecánica fría de cómo opera una negociación de paz, estas acciones violentas no la afectan porque no hay acuerdos o ceses del fuego que se hayan violado, pero resaltaron que estos ataques le restan legitimidad social a los diálogos. “Es difícil pedirle a la ciudadanía que vea con buenas ojos mesas de negociación bajo estas condiciones”, concluyó Preciado.

Desde la región piden más pie de fuerza e inversión, dice el gobernador Elías Larrahondo Carabalí

Elías Larrahondo Carabalí, gobernador de Cauca Foto: Archivo particular

¿A qué se deben estos ataques masivos de grupos criminales?

Hay una confrontación de distintos grupos al margen de la ley por el control territorial de los corredores de narcotráfico, eso es una parte del conflicto. La otra parte es la confrontación normal que hay entre la Fuerza Pública atacando a todas estas organizaciones armadas y esto tiene que ver, según el ministro, con la presión para que el Gobierno le dé celeridad al cese del fuego.



¿Qué le pide al Gobierno?

Hemos venido pidiendo un trato diferencial, no solo en conflicto, sino en inversión. Estamos convocando un plan especial de seguridad que contemple el aumento de pie de fuerza de policías. Tenemos hasta 10 policías en municipios alejados como Argelia, Tambo, lugares con ruralidad dispersa enorme. Y que también podamos contar con mayor presencia del Ejército en zonas cercanas a cascos urbanos. Las unidades de policía son insuficientes, hay 10, uno acompaña al alcalde, dos cuidan la estación, uno está de descanso. Solo hay dos disponibles para hacer rondas.



¿Qué grupos delinquen en la región?

​

Hacen presencia la columna ‘Jaime Martínez’, que es residual de las Farc, opera en el noroccidente del Cauca. También tenemos en la cordillera Occidental, más hacia el sur, la presencia de ‘Carlos Patiño’, también de disidencias de las Farc. ‘Dagoberto Ramos’ está en el norte del departamento y estos tienen una confrontación con el Eln, con ‘Manuel Vásquez Castaño’, la columna ‘Becerra’ y hay presencia de la ‘Segunda Marquetalia’ en Balboa y Argelia.



¿Qué mensaje les da a estos grupos?

​

Pedimos manifestaciones claras y contundentes de paz, estamos ad portas de un diálogo, debería haber mensajes de paz y eso tiene que ver con suspender esos atentados.



¿Cuáles son los municipios en alerta por ataques?

​

En los 42 municipios tenemos dificultad, incluida Popayán, hay unos que son de mayor relevancia, como Argelia, El Tambo, Cajibío, Buenos Aires, Suárez, Morales, Caldono, Toribío, Corinto y Miranda.

