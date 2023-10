En la mañana de este domingo el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Fernán Giraldo Bonilla, envió un mensaje a los generales y almirantes de las fuerzas frente a los ataques que han estado perpetrando las disidencias de las Farc.



En el mensaje, conocido por EL TIEMPO, el general se refirió a la situación actual con las disidencias de alias Iván Mordisco, que se autodenominan 'Estado Mayor Central', grupo que el viernes levantó la mesa de verificación previa a la entrada en vigor del cese el fuego bilateral, que comenzaría este 8 de octubre.

"Hoy nos enfrentamos a un nuevo desafío tras los pronunciamientos del autodenominado 'Estado Mayor Central' de las Farc y su anunciada intención de intensificar sus acciones contra nuestra fuerza pública, la poblacion civil y a los constantes ataques de grupos delincuenciales que amenazan la paz y la seguridad de nuestros compatriotas", se lee en el mensaje del comandante de las Fuerzas Militares.



En esa línea, Giraldo lamentó la muerte ocurrida el viernes, tras un ataque de las disidencias en zona rural de Argelia, Cauca, del cabo tercero Andrés Mauricio Motta Meneses, "quien cayó en combate, asesinado por el autodenominado Emc de las Farc. Su compromiso, coraje y dedicación hacia la patria permanecerán como una fuente constante de inspiración para todos nosotros. Extendemos nuestras más sinceras condolencias y total solidaridad a su familia", puntualizó.



Nuestro cabo tercero Andrés Motta, fue asesinado por la Estructura Carlos Patiño del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, en medio de las operaciones militares que se adelantan para proteger la vida de los habitantes de Argelia, Cauca.#HonorYGloriaPorSiempre pic.twitter.com/TMmazrgt5m — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) September 30, 2023

Incrementar la proactividad operacional

El comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Fernán Giraldo Bonilla. Foto: Cortesía Fuerzas Militares. Archivo

El comandante de las Fuerzas Militares señaló que consciente de la significativa responsabilidad que sus funciones conllevan, se dirigía a los hombres y mujeres bajo su mando "para instarles a mantener e incrementar nuestra proactividad operacional. El incesante impulso y la mente abierta hacia nuevos abordajes son cruciales para enfrentar los desafíos actuales y futuro".



En esa línea, el general Giraldo les indicó a los altos mandos que para solventar estas amenazas, deben reforzar las instrucciones y seguir cabalmente las órdenes emitidas para incrementar la protección de la población civil, la seguridad de su personal, instalaciones, así como la infraestructura crítica.



"Tenemos el deber inalienable de proteger a nuestro pueblo, además de garantizar la integridad de los hombres y mujeres que, valientemente, defienden nuestra nación en el frente", reiteró el oficial.

Integrantes del autodenominado 'Estado Mayor Central'. Foto: AFP

Llamado a integrar los medios

El general Giraldo se refirió luego al concepto de conjuntez, e indicó que en este caso "no se trata solo de pedir medios prestados, por el contrario, se trata de integrarlos".



Y añadió: "Si no planeamos conjuntamente, si no preparamos conjuntamente a nuestras fuerzas, si no desarrollamos y ejecutamos nuestras operaciones sumando todas las capacidades, y finalmente, si no evaluamos conjuntamente nuestros esfuerzos y resultados, entonces no estamos realmente practicando la conjuntez".



Por lo que el general Giraldo le hizo un llamado a los militares bajo su mando para "que avancemos más allá de los paradigmas convencionales de la conjuntez. Este es el momento de desafiar nuestros sesgos cognitivos y evitar la negación que puede ser provocada por la introducción de los nuevos conceptos de conjuntez expuestos en nuestro Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho. Encaremos estos nuevos enfoques no como un desafío a nuestra identidad individual, sino como una oportunidad de fortalecimiento colectivo".

El general Helder Giraldo en una visita a unidades militares. Foto: Fuerzas Militares

¿Celos profesionales?

El Comandante de las Fuerzas Militares invitó a los altos mandos a "trabajar en conjunto, a vencer los celos institucionales, abrir sus mentes, y a dar lo mejor de sí mismos en los objetivos estratégicos que nos hemos trazado, los invito a aportar, a sumar y no a generar fricción".



El alto mando castrense se refirió a la instrumentalización o coacción de algunos integrantes de la población civil en áreas de mayor influencia de economías ilícitas y, por ende, de influencia delictiva de grupos armados organizados, "que atentan

y/o obstaculizan el cumplimiento de nuestras funciones constitucionales como servidores públicos, seguiremos velando por la seguridad jurídica requerida por nuestros hombres que respalde el cumplimiento de sus funciones y deberes".



Giraldo hizo hincapié a los generales y amirantes "que los escritos que envío por cualquier medio deben trascender más allá de sus celulares o correos electrónicos, estos mensajes deben llegar a los hombres y mujeres que ustedes lideran según su pertinencia, esto lo haré verificar en las distintas visitas del Estado Mayor del CGFM que realizaré a las diferentes unidades militares a lo largo y ancho del territorio nacional, además de constatar el conocimiento y cumplimiento sobre nuestro Plan de Campaña Estratégico y sobre nuestra doctrina conjunta.

Las Fuerzas Militares mantien de manera sostenida la operación Trueno. Foto: Fuerzas Militares

"No existen planes perfectos, ni manuales perfectos, pero peor es no tenerlos y si existen acciones de mejora a estos documentos, les ruego hacerlas llegar al Estado Mayor por escrito, pero eso sí, sustentadas en la ley y las ciencias militares (rigor intelectual), más no de lo que nos parece pudiera ser mejor", indicó el comandante de las Fuerzas Militares.



Finalmente, les agreadeció a los hombres y mujeres de las Fuerzas "por su dedicación y servicio incansable. Estoy orgulloso y agradecido con Dios por contar con tan extraordinarios Comandantes y trabajar con todos ustedes en este esfuerzo conjunto".





