Atacan base militar en Tame, Arauca, con cilindros bomba y ráfagas

"Versiones de los residentes a los barrios aledaños al Batallón 'General Navas Pardo' aseguran que se escucharon detonaciones muy fuertes en el interior de la unidad militar y ráfagas de fusil", dijo a EL TIEMPO el personero de Tame (Arauca), Juan Carlos Villate Carmargo.



El funcionario señaló que el ataque se registró sobre las 6:30 p. m. de este viernes y que los vecinos del barrio Villa Caro reportan afectaciones a sus viviendas.

"El Ejército me confirmó que hay cinco heridos leves que están siendo atendidos en el dispensario de la unidad militar. Me reportaron que un cilindro cayó en la zona del comedor, por fortuna los uniformados ya habían terminado de cenar, por lo que no se registraron mayores afectaciones", señaló el Personero.



Villate Camargo señaló que, paralelo a la explosión, la unidad militar fue hostigada con ráfagas de fusil.

El Personero dijo que los daños a las instalaciones fueron bastante graves, pero solo hasta este sábado, con la luz del día, recorrerán la zona para tener una evaluación más completa del ataque.



En esta zona hay fuerte injerencia del Eln por lo que no se descarta que la acción terrorista tenga relación con la perpetrada en la madrugada de este viernes en Yopal, Casanare.



En Cauca, donde también hay presencia de esta guerrilla, también en los últimos cuatro días se han registrado tres hostigamientos.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET