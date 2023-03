Una vieja aspiración de las comunidades de San Vicente del Caguán en el Caquetá para lograr la construcción de 42 kilómetros de vía, que se sumó a la exigencia de un millón de dólares a una petrolera china para desarrollar obras de inversión en la zona, terminó desencadenando la muerte de dos personas, un policía y un campesino, el secuestro y posterior liberación de 85 personas y la destrucción de la infraestructura de una firma internacional.



El polvorín se venía forjando desde el gobierno anterior cuando, según el alcalde local, Julián Perdomo Losada, se hicieron compromisos para construir la vía que no se cumplieron. Ya en el nuevo gobierno, dijo el mandatario, se volvieron a hacer acuerdos que quedaron supeditos a la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, que está en trámite en el Congreso.



Perdomo Losada dijo que desde hace varias semanas las comunidades venían haciendo protestas esporádicas y de allí la presencia de hombres de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (la nueva unidad que reemplazó al Esmad), que según los protocolos no portaban armas de fuego. El alcalde dijo además que funcionarios del Gobierno no llegaron a algunas citas.



A las exigencias por la carretera se sumó la insólita petición de los organizadores de la protesta a la firma Emerald Energy de un millón de dólares para que ellos los administraran y realizaran obras en la región.



Los hechos violentos del Caguán son el más reciente episodio de protestas de ciudadanos que terminan en enfrentamientos con la policía, secuestros o destrucción.

Los policías retenidos fueron trasladados de la base petrolera. Foto: Policía Nacional

A comienzos de febrero, el país se estremeció con el asesinato de dos empleados de un ingenio azucarero en el norte del Cauca luego de que varios miembros de una comunidad indígena intentaron ingresar al terreno.



Los hechos ocurrieron en la vereda El Tetillo, en Padilla, en un predio donde opera la compañía Incauca.



Y a finales del año pasado, la Policía daba cuenta de 30 predios invadidos por comunidades indígenas, cuyos actos llegaron a su fin tras acuerdos con el Gobierno Nacional.



Las imágenes de grupos de indígenas entrando a predios de distintas zonas del país empezaron a abundar en las redes, mientras voceros del Ejecutivo advertían que los anuncios de entrega de tierras a comunidades del país no podían ser pretexto para esas invasiones, y crecían los cuestionamientos a lo que era catalogado como una inactividad de las Fuerza Pública.



Aunque en el país era común que se presentaran bloqueos y enfrentamientos de comunidades por la erradicación forzada —de hecho, solo el año pasado murieron siete uniformados y otros 40 resultaron heridos—, ahora se vienen registrando asonadas por otras situaciones.

"Este es un gobierno para dialogar y en esa medida las acciones violentas": Petro.

El propio presidente Gustavo Petro ratificó el viernes, tras anunciar la liberación de los secuestrados en el Caquetá, la petición a la Fiscalía para judicializar a los responsables de la violencia y llamó la atención a las comunidades: “Yo le pido al movimiento popular en general, campesino, rural, urbano, que este es un gobierno para dialogar y en esa medida las acciones violentas prácticamente lo que hacen es destruir la posibilidad no solo de tener un gobierno popular y progresista, sino de los caminos mismos de la paz”.



Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), señaló que cada región tiene su particularidad, pero que hay una constante y es que la gente considera que tiene un gobierno cercano y empieza a acudir a presiones. Y advirtió que el Gobierno tiene que empezar a anticipar esas protestas que empiezan a tener riesgo de conflictividad.



“Si esto no se enfrenta, el fenómeno se puede generalizar y vamos a tener un país lleno de situaciones como las de Caquetá, Cauca y Nariño, y las organizaciones que respaldan al Gobierno e incurren en esas acciones deben saber que están desencadenando una crisis en el Gobierno que supuestamente apoyan”, dijo González Posso.



A su turno, Daniel Mejía, profesor de la Universidad de los Andes, dijo que se está registrando “un empoderamiento de organizaciones criminales que, en el mejor de los casos, están instrumentalizando a las comunidades indígenas y campesinas atribuyéndose un poder que no tienen”.



Indicó que si el Gobierno no responde adecuadamente a esas expresiones o termina por justificarlas, seguirán en aumento y registrando un incremento en el nivel de violencia. “Se ve además una falta de liderazgo del ministro de Defensa, que no permite que las Fuerzas Militares y de Policía reaccionen frente a estos hechos”, añadió Mejía.

El exministro de Defensa Diego Molano coincidió en que debe darse un giro: “No pueden amarrar de manos a la Fuerza Pública en el cumplimiento de su deber, se perdió la autoridad en el país por decisiones del Gobierno Nacional y eso ha llevado a este tipo de situaciones”.

El sociólogo y experto en temas de seguridad Hugo Acero señaló que hay un proyecto nacional que es la ‘paz total’, que debe generar el apoyo de todos los colombianos, pero que esta oportunidad podría ser usada por organizaciones criminales buscando una mejor posición regional, incluso forzando el respaldo de las comunidades.

Indicó que se requieren muy rápidamente reglas claras para que la Fuerza Pública sepa cómo proceder ante ese tipo de situaciones.



El economista e investigador Camilo Echandía opinó que el país está arrastrando una larga cadena de incumplimientos de acuerdos con comunidades, que incluso pasan por omisiones de lo definido en La Habana, y que ahora en las regiones se empiezan a ver los efectos de esas situaciones.



Añadió que en el fondo de esas inconformidades están además las presiones de grupos ilegales que están en abierta disputa por el control de las rentas criminales, “al tiempo que se ataca a los líderes de tierras en medio de un grave aumento de los cultivos de coca”.

De hecho, desde el año pasado, cuando indígenas ocuparon fincas de distintas zonas del país, se venía advirtiendo sobre la presencia de ilegales en algunos casos.

“Es importante hacer una distinción, una cosa es hablar de campesinos e indígenas que están solicitando tierras porque no las tienen, y otra cosa es hablar de estructuras criminales de delincuencia organizada que se están aprovechando de esta situación para tratar de irrumpir y apropiarse ilegalmente de estas extensiones de tierra”, dijo en septiembre del año pasado el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.



El ministro del Interior, Alfonso Prada, señaló ante lo ocurrido en Caquetá: “Estamos muy cuidadosos de no estigmatizar ni permitir la estigmatización del movimiento social campesino, pero tampoco caer en la imbecilidad de pensar que no puede haber factores de perturbación que pretendan utilizar la movilización para intereses particulares e ilegales, contra ellos va toda la acción de las autoridades”.



E insistió en que con los campesinos y movimientos sociales primara el diálogo, y “quienes pretendan manipular y utilizar este tipo de movilizaciones para intimidarlos o para intimidar al Estado y abusar de la Fuerza Pública, todo el poder del Estado sobre ellos”.

