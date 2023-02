Este jueves el ministro de defensa, Iván Velásquez, habló sobre el protocolo que se acordó para la verificación del cese del fuego bilateral con las disidencias de las Farc, y señaló que hay un acuerdo sobre una georreferenciación de esos grupos armados.



De acuerdo con el ministro, en el protocolo está prevista la georreferenciación "entre el estado mayor central (disidencias) y las Fuerzas Militares. El estado mayor central debe suministrar las coordenadas amplias de los lugares que tradicionalmente han ocupado, hay una verificación por parte de las Fuerzas Militares", indicó.

De acuerdo con el ministro, hay una instrucción clara desde el Gobierno de que esas zonas que las disidencias informen no pueden coincidir con tránsito de droga o laboratorios para el procesamiento de la misma, porque las Fuerzas Armadas del Estado “tienen toda la instrucción para que actúen en la represión del narcotráfico, tanto interdictando droga como destruyendo laboratorios”, dijo Velásquez.



Añadió que “permitir que se superpongan esos territorios es siempre estar frente a la posibilidad inminente de un enfrentamiento porque las Fuerzas Militares no van a suspender la represión del narcotráfico. Cese al fuego no significa autorización para traquetear, en esos términos lo ha dicho el Presidente de la República”.



El ministro de Defensa, Iván Velásquez. Foto: Alcaldía de Cali / Policía de Cali

Aunque esta georreferenciación es lo primero que se acordó en este protocolo, el jefe de la cartera de defensa explicó que desde el comandante de las Fuerzas Militares, hasta el Presidente Petro y el Ministerio de Defensa entienden “que debe llevarse hacia la concentración de estas organizaciones, particularmente del estado mayor central, que haya concentración territorial que de un lado garantice la posibilidad de control efectivo de las Fuerzas Militares pero también la demostración de no continuar en las actividades delictivas esta organización”, sin embargo aclaró que “este tema de la concentración todavía no ha sido definido con el estado mayor central”.

En términos generales, el Ministro de Defensa también habló de lo que incluye este protocolo del cese del fuego, como la integración del mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación del cese bilateral, así como las acciones que están prohibidas durante la vigencia del mismo.



También hay un reconocimiento de la potestades que tendrá la Fuerza Pública para hacer presencia en todo el territorio, aunque, dijo Velásquez se reconoce que “se suspenden las operaciones ofensivas, lo cual significa acciones que van dirigidas a la confrontación armada pero no que se suspenden las actividades propias de la Fuerza Pública en la represión de actividades delictivas”.



Es decir, expuso el ministro, que no se tolerará “ni el narcotráfico, ni minería ilegal, ni extorsión, desplazamiento, muertes, confinamiento, ninguna de estas acciones pueden ser toleradas por la Fuerza Pública, que está con la instrucción dirigida a todos los mandos de continuar cumpliendo con su obligación constitucional en defensa de los territorios y la población”.

¿Qué dice el protocolo sobre patrullajes de disidencias?

Patrullaje de Disidencias en San Calixto, Norte de Santander Foto: Archivo particular

El ministro Velásquez también respondió sobre los patrullajes de disidencias en centros poblados que se han dado particularmente en Catatumbo y Cauca y señaló que la instrucción es que el cese al fuego no es una suspensión de las actividades de las Fuerzas Militares, sino de las operaciones ofensivas entendidas como las que van dirigidas a la confrontación armada.



"Pero no es autorización ni para narcotráfico, ni extorsión, ni homicidios, ni presencia armada uniformada en centros poblados, y esperamos que a partir de este protocolo el estado mayor central, todas las estructuras que lo conforman, cumplan plenamente las obligaciones que han asumido”, respondió sobre los patrullajes de disidencias.



Así mismo sostuvo que en el protocolo quedó establecida la ruta a seguir cuando se presente una situación que podría ser una violación del cese del fuego.



“En esa instancia de verificación se presentan los hechos que podrían ser una afectación del cese, se hace la verificación, se hacen los análisis y se formulan recomendaciones. Frente a un hecho de eventual violación al cese, la reacción no es inmediata de una ruptura del cese, se actúa con responsabilidad pero con prudencia, de manera que en el examen de cada hecho de afectación al cese tendrá que activadrse el mecanismo”, explicó.

Así operará el Ejército

General Luis Mauricio Ospina comandante del Ejército. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Por su parte el comandante del Ejército, general Luis Ospina, señaló sobre los protocolos establecidos con las disidencias que se hacen llamar estado mayor central de las Farc- Ep, que el cese bilateral como se ha establecido tiene una particularidad, y es “que no es un despeje”.



El general reiteró que se mantienen las operaciones contra los grupos al margen de la ley y que “cualquier tipo de flagrancia en contra de lo que está establecido en el Estado, nos lleva a tomar las acciones pertinentes para ponerlos a disposición de las autoridades pertinentes”.



El comandante del Ejército señaló que las circunstancias los llevan a ser muy prudentes y que hasta la fecha, como Fuerza Pública, no han generado ningún incidente en contra del cese bilateral.



De igual forma, el oficial sostuvo que se ajustarán a los requerimientos que se establezcan, por lo que se propuso que los grupos al margen de la ley “busquen unos sitios donde se puedan concentrar, donde dejen de delinquir y en dónde podamos ir haciendo un protocolo para que vayan dejando las armas”, puntualizó.



De otro lado, en los protocolos se estableció que la Fuerza Pública protege a las disidencias del estado mayor central de posibles ataques de otros grupos al margen de la ley, y sobre esto el comandante del Ejército dijo: “nosotros protegemos a todos los colombianos, esa es nuestra misión y dentro de eso hay una intención del señor Presidente que es que no se sigan matando ni siquiera entre las bandas”.



Añadió que eso significa que como Fuerza Pública van a garantizar la seguridad “donde estén estas personas concentradas, como ya se hizo con las Farc. Ya el conflicto entre ellos tiene que bajar y por eso se ha propuesto que haya un cese multilateral, que significa en esencia que nosotros protegemos donde ellos estén concentrados para que puedan ir pasando a una integración con la sociedad civil, pero entre ellos tienen que dejar de generar conflictos”.



Sobre las denuncias del fiscal Francisco Barbosa y la inoperancia de la Fuerza Pública frente al secuestro de tres fiscales en Tarazá, Antioquia, Ospina señaló que esta tarde se reunirán con el Barbosa para hacer algunas claridades sobre los procedimientos y protocolos que se desarrollan en territorio.



“En este caso no estábamos haciendo nosotros retenes militares cuando se presentó este evento. Los retenes militares en algunas ocasiones incluyen al CTI, a la Fiscalía y a la Policía, para este caso correspondía retenes de presencia militar para la seguridad de los activos de estratégicos, lo que significa que no paramos ningún vehículo”, aseguró el general a Ospina.

Las funciones que cumplirán las Fuerzas Militares

Comandante de las Fuerzas Mitares, general Helder Fernán Giraldo Bonilla. Foto: Fuerzas Militares

A su turno el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, dijo sobre las zonas de georreferenciación que de acuerdo al presidente Petro, se busca el “cese de actos hostiles, lo que es muy consecuente con el cese al fuego bilateral”.



En ese sentido, explicó que se busca prohibir que esos grupos armados organizados “sigan llevando acciones contra la población civil. Es evitar que sigan con el negocio del narcotráfico, la minería ilegal, extorsiones, secuestros, con todas las afectaciones contra la población civil”, puntualizó el comandante de las Fuerzas Militares, quien añadió que ve con gran “complacencia que se llegue a ese acuerdo para evitar actos hostiles”.



Así mismo indicó que la georreferenciación va a facilitar la ubicación de estos grupos, y aseguró que como Fuerza Pública “se garantizará la seguridad de estos grupos”.



Reiteró que el cese del fuego no es sinónimo de despeje, y sobre los protocolos indicó que el sistema de monitoreo y verificación a nivel nacional, que será la instancia principal, contará también con un sistema local, del cual dijo que no se sabe cuántos de esos mecanismos a nivel local habrá, “pero si surge un incidente se reporta al mecanismo local, el cual escala y ellos determinan la gravedad del hecho”.

