Así intentan narcos aprovechar bonanza de precios de droga en Australia

Una redada internacional coordinada desde Colombia por la Policía Antinarcóticos llevó a la captura de tres narcotraficantes en Australia, además de seis colombianos en altamar y la incautación de 1,170 kilos de cocaína de alta pureza. La droga salió cargada en dos lanchas rápidas desde las costas de Tumaco, Nariño, el 23 de julio de este año hacia un destino poco común: Australia.



(Le puede interesar: A extinción de dominio 34 lingotes de oro de narcos de 'la Oficina')

El altísimo valor de la droga puesta en ese país ha hecho que los narcos colombianos se la jueguen para mover cargamentos de cocaína en una travesía extensa y llena de riesgos.



(Además: Incautan cargamento de cocaína avaluado en 81 millones de dólares)



“La ruta es totalmente marítima, directa. Desde la costa pacífica nariñense hacia algún punto o puerto en Australia. Pueden tardar un mes largo en la travesía, casi dos. Están tan bien organizados que en altamar los aprovisionan de gasolina, agua y comida en puntos específicos que los narcos han calculado y definido con anterioridad”, le dijo a EL TIEMPO uno de los investigadores de Antinarcóticos frente al caso.



El oficial destacó que el resultado de esta operación hace parte de una intensa labor de inteligencia que vinculó a sus homólogos de Australia, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y Guardacostas de ese país.



(Lea: Visitando a una mujer capturan a 'Camilo 40', jefe de las disidencias)

Operación secreta

“Esta fue una operación encubierta que está activa y abierta, por eso no se pueden ampliar mayores detalles”, destacó el investigador de Antinarcóticos, quien señaló que cuando se logró la incautación de los 1,170 kilos de cocaína a través de una actividad de interdicción en la frontera marítima de Ecuador y Colombia “no se registró el positivo en medios de comunicación”.



Aseguró que el objetivo fue uno: “Que los narcos que enviaron la coca –cuya identidad se mantiene en investigación– y los que la esperaban en Australia no se enteraran y así la Policía de ese país pudiera organizar una entrega controlada”, que finalmente permitió la captura de más personas unos días después.



(Le puede interesar: 'Barreto', el disidente buscado por asesinato de teniente Cristian Calderón)



De acuerdo con el reporte de la Policía australiana los capturados son tres hombres que nacieron en Sídney; de 37, 42 y 58 años; cuyas identidades no fueron suministradas por las autoridades, que los acusaron de coordinar el tráfico y el envío desde Colombia de tres toneladas del alcaloide para distribuir en Australia, en especial en Nueva Gales del Sur.



Todo indica que habría una segunda entrega del alcaloide, en tres o cuatro meses más, para completar los 3.000 kilos, actividad que quedó totalmente anulada por la intervención de las autoridades.



(Le puede interesar: Coronel Pedro Enrique Pérez está vivo; aparece en video)



La pista inicial en Australia la dejó un hombre que a principios del 2020, antes del inicio de la pandemia, visitaba casinos y perdía millonarias sumas de dinero. En una noche perdió 100 millones de dólares australianos, lo que prendió las alarmas de las autoridades sobre la procedencia del dinero.

Facebook Twitter Linkedin

Precio de la cocaína en el mundo Foto: EL TIEMPO

¿Por qué Australia?

Australia se ha convertido en un fortín para los narcos de distintos lugares del mundo que buscan colonizar un mercado donde el kilo de cocaína se paga, en promedio, en 212.500 dólares, y la dosis, un gramo, en 2.500 dólares. Desde países como Argentina, México, Alemania, Ecuador y China se han detectado redes intentando aprovechar esos precios de la droga, y hace menos de dos meses se realizó una redada internacional contra bandas de narcotraficantes que llevó a la captura de 250 personas en 16 países.



Ni el riesgo de una cadena perpetua por cargos de narcotráfico ha desanimado a las redes criminales en sus intentos por ‘coronar’ sus entregas de droga en ese país.



(Le puede interesar: Ejército confirma que disidencias secuestraron a oficial en el Valle)



“En este momento es el país donde se alcanza el mayor valor del estupefaciente; le sigue Asia, donde un kilo está en promedio en 165.000 dólares, y Oriente Medio, donde se cotiza en promedio en 73.000 dólares”, afirmó el oficial (ver gráfico). La ganancia para las redes criminales es evidente si se tiene en cuenta que un kilo de coca en zona de producción de Colombia cuesta dos millones de pesos.



Mientras que los carteles mexicanos han tratado de copar el negocio de las drogas en Australia y Nueva Zelanda, pero con metanfetaminas, especialmente el cartel de Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa, redes criminales de Colombia intentan incursionar con la cocaína que sacan del departamento de Nariño.



(Le puede interesar: Canino antinarcóticos evitó el envío de dos toneladas de cocaína a México)

La incautación de más de una tonelada de cocaína hacia Australia es, para los investigadores, evidencia de la entrada de redes colombianas en ese negocio, pues hasta ahora solo venían enviando pequeñas cantidades de droga mediante la modalidad de encomienda o con pasantes que movilizaban la droga en sus equipajes.



Además, el año pasado se incautaron saliendo de Colombia seis kilos de cocaína con destino a Australia en equipaje de doble fondo. Y, el viernes, la Policía de ese país confirmó que capturó a un ciudadano español, de 45 años, a quien en su casa le incautaron dos kilos de cocaína y un laboratorio para la producción del alcaloide.



(Le puede interesar: Las ocho redes de narcos que se disputan el control de la coca en Nariño)



Las autoridades llegaron a él gracias a información de la Policía Antinarcóticos, que reportó que en Bogotá, hace unos días, se incautaron en una encomienda 35 kilos de cocaína que iban camuflados en bolsas de café y tenían como destino la residencia del extranjero en Wollongong, al sureste de Australia.

Blindaje internacional

El director de la Policía Antinarcóticos, el general Herman Alejandro Bustamante, aseguró que hasta el momento no se tiene identificada ninguna red que ya controle el envío de drogas con destino a Australia, pero que ubicar esos contactos en el país es una prioridad.



Destacó que se trabaja en tiempo real con sus homólogos de Australia y Estados Unidos en la entrega de información, precisamente para concretar este tipo de operaciones que calificó “de alto nivel”.



(Le puede interesar: Encuentran sin vida a teniente secuestrado por las disidencias en Valle)



El fiscal general, Francisco Barbosa, viene firmando acuerdos de cooperación con varias naciones para hacer frente a todas las modalidades de delito transnacional, incluyendo el narcotráfico.



A eso se ha sumado, dijo el general Bustamante, una estrategia para fortalecer las capacidades del control aeroportuario, en tecnología y pie de fuerza, con la finalidad de desplegar “una correcta inspección y contención desde los terminales aeroportuarios del país, haciendo presencia y control en los 10 más importantes de Colombia”.



(Le puede interesar: Narco del 'cartel de Los Balcanes' movía millones pero andaba en bus)

justicia@eltiempo.com

En Twitter: JusticiaET

Más noticias:

-Cinco militares muertos y seis heridos, saldo de ataque del Eln en Arauca



-Duberney Capador 'fue asesinado con tiro de gracia por la Policía de Haití'



-Coronel capturado tendría nexo con atentado del Eln en Barranquilla