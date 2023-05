El seis de mayo, sobre las 5 de la tarde, la policía de Fredonia (Antioquia), recibió una llamada que daba cuenta de la presencia de un cuerpo sin vida en inmediaciones de la vereda El Mango.



Cuando los uniformados llegaron al punto encontraron el cuerpo de un hombre - sobre una vía destapada – tenía las manos amarradas detrás de la espalda, estaba descalzo, vestía un pantalón corto y una camiseta tipo esqueleto.



A la vista, se notaba una herida en su cabeza, varios tatuajes en su cuerpo y al revisar no se encontró billetera o algún documento de identificación. Tras cumplir con el levantamiento del cuerpo fue trasladado a Fredonia donde lo etiquetan como persona sin identificar y al otro día es trasladado a Medicina Legal en Medellín.



“Una fuente humana nos alertó sobre la posibilidad de que la persona sin identificar, asesinada en zona rural de Fredonia podía ser un delincuente muy buscado en Ecuador que había llegado al país a esconderse”, dijo a EL TIEMPO una fuente de la Policía Nacional.



En esa línea, la Policía contactó a sus homólogos del país vecino quienes tras cruces de información y una seña en particular se atrevieron a lanzar un nombre.



“El hombre asesinado tenía varios tatuajes pero uno en especial llamó la atención, un revolver marcado por un corazón y dos nombres no muy legibles”, dijo la fuente, quien añadió que se envió a Ecuador foto del mismo y allá, preliminarmente lo identificaron como Junior Roldán, alias JR, uno de los narcotraficantes más buscados en Ecuador, con nexos con el cartel mexicano de Sinaloa, y segundo al mando de la red criminal de ‘Los Choneros’.

Junior Roldán llegó a Colombia a esconderse

Junior Roldán, jefe de 'Los Choneros', asesinado en Colombia Foto: Policía Nacional

‘Jr’, salió ileso de un atentado contra su vida en Ecuador (el 15 de abril), y todo indica que huyó por tierra hacia Colombia “para protegerse”, señaló el investigador de la Policía, quien añadió que para tal fin el narco contrato los servicios de una red criminal que delinque en Medellín.



“Es un grupo delincuencial organizado al que Roldán le pagó para que le brindará seguridad y es así, como le alquilan una finca con todos los lujos y le asignan un escolta para su protección y cuidado”, dijo el investigador.



Aunque no se sabe la fecha exacta en que el narco llegó a zona rural de Fredonia, de acuerdo a la investigación adelantada, el escolta se encargaba de llevarle licores, mujeres y alimentos a la finca, “de la cual poco salía, pero que convirtió en epicentro de fiestas”.

Tatuaje que servió para identificar a Junior Roldán Foto: Policía Nacional

Escondía millones de dólares en efectivo

El 6 de mayo, estableció la Policía, el escolta le llevó a ‘Jr’, drogas, licores y seis mujeres: dos colombianas, dos ecuatorianas y dos venezolanas, y así logró distraerlo para matarlo y robarlo.



“Nosotros manejamos la hipótesis (con base en testimonios) de que el escolta lo mató en medio de un robo de oportunidad. ‘Jr’, viajó a Colombia en un carro de alta gama en el que encaletó millones de dólares en efectivo y el hombre encargado de su seguridad se dio cuenta y lo mató”, aseguró el investigador.



El oficial señaló que descartan que lo hayan mandado matar, o que haya sido en medio de una pelea, “lo mataron por robarlo”, puntualizó.



Las policías de Ecuador y Colombia mantienen activo el proceso y la investigación para ubicar e identificar al hombre que mató a uno de los narcos más poderosos en Ecuador.

¿Quiénes son 'Los Choneros'?

Masacre prepetrada en Puerto Pesquero de Ecuador Foto: @PoliciaEcuador

EL TIEMPO publicó el 23 de abril un informe especial títulado: Coca de Colombia y capos mexicanos y brasileños atizan el terrorismo en Ecuador, en el que se describe la situación del país vecino por el tema del narcotráfico.



En el mismo, se describe a dos grupos de narcos: 'Los Choneros’, la red más grande, con unos 15.000 integrantes, que delinque para el cartel de ‘Sinaloa’, y que cuenta con subestructuras – otras redes criminales – que se conocen como ‘Las Águilas’, ‘Los Gángsters’ y los ‘R-7’.



La otra red son ‘Los Lobos’, aliados a ‘Jalisco Nueva Generación’ y cuentan con los llamados ‘Lagartos’, Ñetas’ y los ‘Choner Killer’, por mencionar algunos, con cerca de 7.000 integrantes.



