Aparece muerto hermano de 'Mayimbú' jefe de las disidencias en Cauca

En máxima alerta se encuentran las autoridades de Cauca por la reacción (violenta) que pueda tener Leider Johani Noscué Bototo, alias Mayimbú - jefe de las disidencias que se hacen llamar 'Jaime Martínez y que delinquen al norte del departamento - por la muerte de su hermano Diego Wilmer Noscué Bototo.



Fuentes consultadas por EL TIEMPO confirmaron que el cuerpo sin vida de Diego Wilmer fue encontrado ayer (25 de diciembre) en una calle del municipio de Suárez. Los forenses advirtieron "que tenía un tiro limpio en la cabeza".

Indígenas de la zona fueron los que reportaron la muerte de Noscué Bototo a las autoridades - trasladaron su cuerpo - e informaron que es hermano de 'Mayimbú', por quien se ofrecen hasta mil millones de pesos en recompensa.



La fuente señaló que al principio se validó la hipótesis de un suicidio "pero no se encontró el arma de fuego en el lugar, por eso esa idea no nos convence mucho. Aunque hay personas que afirman que el arma la pueden haber hurtado del lugar de la escena", señaló.



Pero paralelo a ello las autoridades apuntan a que se trata de un homicidio como consecuencia del accionar delictivo de 'Mayimbú'.



"Un problema es que en la zona no hay cámaras de seguridad y no hay testigos del hecho. No tenemos el arma y nadie quiere hablar", señaló la fuente.

Diego Wilmer tenía 34 años, y registra una entrada a la cárcel en mayo de 2018, estuvo privado de la libertad hasta enero de 2019 por extorsión y rebelión.



Era muy cercano a su hermano mayor, 'Mayimbú, por lo que no se descarta que tuviera algún papel en la disidencia que esta siendo investigado por la Fiscalía y la Policía.



El frente 'Jaime Martínez' esta sindicado del homicidio de la candidata a la alcaldía de Suárez, Karina García y cuatro personas más, entre otros hechos criminales.



