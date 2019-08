Disparándole por la espalda, dos encapuchados asesinaron a ‘Rojas’

Cuando salía de una finca en zona rural de Manzanares, Caldas, dos encapuchados le dispararon por la espalda y asesinaron a Pedro Pablo Montoya Cortés, alias Rojas, desmovilizado de las Farc que se volvió famoso porque cuando se entregó en una brigada del Ejército, en 2008, llevó la mano cercenada de ‘Iván Ríos’ (entonces miembro del secretariado de las Farc) para reclamar una recompensa que, según indicó, nunca le pagaron en su totalidad.

El ataque sucedió pasada la 1 p. m. del sábado, dijo el coronel Luis Alberto Gómez Luna, comandante de Policía de Caldas, quien dijo que a la 1:30 p. m. recibieron la llamada de alerta y 20 minutos después llegaron al sitio, ubicado en una zona boscosa, en el que encontraron el cuerpo sin vida de ‘Rojas’ con 7 impactos de bala, uno de ellos en la cabeza.



Montoya, de 45 años de edad, había llegado a Manzanares en diciembre del 2018; allí compró un predio y lo estaba adaptando para la piscicultura, informó el coronel Gómez.



El sábado salía de la finca en la que se estaba hospedando por unos días con su compañera sentimental, y cuando iban caminando, junto con dos adultos mayores, dos sujetos salieron de los matorrales y comenzaron a dispararles, relataron los testigos a la policía. Tras el hecho, los encapuchados, que iban a pie, huyeron al monte.

La policía adelanta las labores de búsqueda de los presuntos responsables, que por ahora no han sido localizados.



Montoya tenía un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, compuesto por dos escoltas y un carro blindado, pero no se encontraban con él en ese momento.



Desde la UNP indicaron que el exguerrillero estaba sin el acompañamiento del esquema desde el 16 de julio pasado, cuando decidió viajar solo a Supía, Caldas, “debido a que nos encontrábamos a la espera de la respuesta de viáticos de la UNP, el señor Montoya toma la decisión autoritaria de viajar solo”, se lee en el informe que sus escoltas entregaron a la dirección de la UNP.



El primero de agosto –dijeron los escoltas–, un sargento de policía de Manzanares les informó que Montoya estaba en la zona pero que no había querido informar en dónde y no les contestaba llamadas ni mensajes.

No tenía amenazas

En la finca que había comprado, ubicada en el km 5 vía Manzanares-Marquetalia, Montoya estaba montando una piscícola y la única denuncia que tenía era una de sus vecinos por el uso del agua, dijo el coronel Gómez, quien agregó que la compañera de Montoya les manifestó que nunca habían recibido amenazas de ningún grupo armado, a pesar de que esa es la misma zona en la que ‘Rojas’, estando en el frente 47 de las Farc, había delinquido.



En la guerrilla, ‘Rojas’ fue jefe de seguridad de Jesús Muñoz Ortiz, ‘Iván Ríos’, comandante del bloque noroccidental de las Farc. Tras desmovilizarse fue condenado por el homicidio de Ortiz a 18 años, y estaba en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, pero el año pasado quedó en libertad condicional.



