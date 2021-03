El 47 % de las armas incautadas en los últimos 6 años son hechizas

Javier Antonio Terán Cuero, el ‘Mocho’, de 37 años, fue capturado por la Policía el 26 de febrero. Es considerado uno de los mayores fabricantes de armas artesanales en Barranquilla.



De hecho, durante el allanamiento a su casa, los uniformados encontraron tubos de hierro y de plástico con los que elaboraba las armas, las cuales ofrecía a los integrantes de las pandillas de la zona y redes delictivas.



“En el lugar se encontraron una pistola y una serie de tubos para elaborar los mecanismos de corredera para las armas que se fabricaban”, señaló en su momento el general Diego Hernán Rosero, comandante de la Policía en Barranquilla.

De acuerdo con el oficial, en la casa también se incautaron tubos que serían utilizados como cañones, además de cuatro percutores que se utilizan para activar la munición y así “causar el daño en la persona”.



Durante el 2020, señala la Policía Nacional, en la capital del Atlántico se incautaron 1.172 armas; de estas, el 74 por ciento, es decir, 871, eran hechizas o artesanales.



Barranquilla es la capital donde más armas artesanales se incautan. Este año (entre el primero de enero y el 2 de marzo) se han incautado 310 armas. Y de ellas, 246 son artesanales, lo que equivale al 79 por ciento de las incautaciones.



Esto se traduce en que cada día de este 2021, la Policía ha incautado, en promedio, cuatro armas de este tipo en dicha ciudad.

“Las artesanales tienen dos factores que las hacen accesibles a los pandilleros: su costo, entre 40.000 y 50.000 pesos; y que no dejan huella balística”, le dijo a EL TIEMPO un investigador de la Sijín en Barranquilla.



Ese tipo de armas son apetecidas por las redes delincuenciales más pequeñas que no tienen los recursos para comprar las convencionales que pueden costar varios millones de pesos.



En el mercado de las armas de fuego se encuentran las originales, que son aquellas que vienen de fábrica; y están las hechizas (mezclan piezas originales con artesanales) y las artesanales. Al igual que las originales que no cuentan con permisos de porte, estas dos últimas también son ilegales.



De hecho en mayo del año pasado la Corte Suprema de Justicia señaló, al resolver una tutela, que las armas artesanales, modificadas, sin marca, registro o hechizas, también están prohibidas y que no se pueden fabricar, comercializar o portar.

Las autoridades no han detectado fabricantes de armas con tentáculos en varios regiones del país y esa actividad ilegal está mas asociada a la situación particular de la delincuencia en cada localidad y a las necesidades de las bandas que delinquen en cada ciudad.



Un informe de la Policía Nacional al que tuvo acceso EL TIEMPO da cuenta de que entre el 2015 y 2020 se incautaron 138.799 armas de fuego. De ellas, 72.591 son originales y 66.208, hechizas. Este último ítem equivale al 47,7 por ciento de las incautaciones.



Este 2021 (entre el primero de enero y el 2 de marzo), los uniformados han incautado 4.048 armas. De ellas, 2.096, originales y 1.952, hechizas.

En el documento, la Policía advierte que entre 2015 y 2020 se capturaron 22.969 personas por actividades delictivas que involucraban un arma de fuego hechiza o artesanal. De ellos, 18.232 fueron judicializados en estos seis años por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.



Otras 1.386 personas fueron judicializadas en este periodo por hurto a personas; 1.188, por tráfico de estupefacientes; 474 por concierto para delinquir; 244, por homicidio; 168, por hurto de motos, y 147, por lesiones personales, por mencionar algunos hechos.

En Bogotá, el año pasado fueron incautadas 1.335 armas. De estas, solo el 27 por ciento, 373, son hechizas. Este año han sido incautadas por la Policía 286: originales, 168; hechizas, 118.



“Este tipo de armas se utilizan más por las redes criminales en las zonas periféricas de Bogotá, en Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy. La mayoría están vinculadas al microtráfico”, le explicó a este diario un investigador de Policía en la capital.

El oficial dijo que en este momento, en Bogotá, preocupa más la utilización de las armas traumáticas, que son de venta libre y se han convertido en “un dolor de cabeza” por la facilidad para acceder a ellas y que solo son decomisadas cuando son portadas en sitios públicos o establecimientos de venta de licor.



El informe de la Policía señala que en Medellín el año pasado se incautaron 406 armas y tan solo el 15 por ciento eran hechizas (63). Allí se vive otro fenómeno ligado a la situación del área metropolitana del Valle de Aburrá y la presencia de 14 grupos delictivos organizados (GDO) dedicados al crimen, pero con fuertes lazos con redes de narcotraficantes y oficinas de cobro que vinculan los homicidios por encargo. Estas redes tienen la capacidad económica para acceder a armas convencionales incluso de alto calibre.



El director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, afirmó que las armas (hechizas o artesanales) están siendo particularmente usadas por la delincuencia asociada a pequeños robos y a la intimidación que pretenden ejercer algunas redes para imponerse en algunos sectores.

El general Jorge Luis Vargas señaló que la utilización de las armas hechizas o artesanales está muy ligada a los sectores en los que se expenden drogas, como las ollas del microtráfico. Foto: Policía

De hecho, para el general, incautar estas armas incide directamente en la disminución de los hechos que afectan la seguridad de los ciudadanos. “Hoy, los delitos de mayor impacto están bajando, y eso tiene que ver con los planes de desarme y las operaciones de prevención”, aseguró.



En Colombia desde hace siete años están prohibidos el porte y la tenencia de armas, y para lograr los salvoconductos, los ciudadanos deben cumplir estrictos protocolos que justifiquen especialmente temas de seguridad para su porte.



Para el director de la Policía, es en el Estado y sus autoridades en quienes debe “reposar” el uso de las armas. Reconoció que esta medida incide en que los delincuentes busquen otras formas de armas y reitera: “Hacemos la tarea al incautar estos elementos y judicializar al que los lleva”.

Portar un arma de fuego original o artesanal da cárcel, afirmó, y agregó que el Código Penal contempla sanciones que van desde los 9 hasta los 12 años por la tenencia de esos elementos, y si hay otro delito asociado, como el homicidio, las penas son más altas.



El general Vargas señaló que la utilización de las armas hechizas o artesanales está muy ligada a los sectores en los que se expenden drogas, como las ollas del microtráfico. Y añadió que en Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cartagena y en otros 325 municipios, como parte de la estrategia de seguridad, se desplegó el Plan 100, que incluye la incautación de todo tipo de armas y drogas, capturas, extinción de dominio y la demolición de esas llamadas ollas que tanto afectan la seguridad.



Y añadió que el plan 2121 sobre seguridad ciudadana, que fue encomendado por el presidente Iván Duque, tiene entre sus propósitos aumentar la incautación de todo tipo de armas.

ALICIA LILIANA MÉNDEZ

Redacción Justicia

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com