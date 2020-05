Armada no descarta ninguna hipótesis por botes que están en Venezuela

En entrevista con EL TIEMPO el almirante Evelio Ramírez, comandante de la Armada Nacional, afirmó que informaron a sus homólogos venezolanos sobre la situación registrada con tres embarcaciones que terminaron en territorio del país vecino.



El almirante, quien se desplazó a Puerto Carreño en Vichada, para apersonarse de la investigación reconoció que los hechos, que son materia de investigación, han dado pie a suspicacias, y que por ahora no se atreve a lanzar una hipótesis sobre el hecho.

¿Oficialmente, cuándo se conoce de la situación con las tres embarcaciones de la Armada?

La situación se da el sábado pasado sobre la madrugada, aproximadamente entre las 3:20 y 3:30 de la mañana.



¿Qué tipo de embarcaciones son?

Son dos botes Boston Whaler artillados, diseñados para persecuciones en el río, y un tercer bote, que es un bote administrativo fluvial donde se embarca tropa para integrar el concepto de elemento de combate fluvial.



¿Qué tipo de armamento tienen esas embarcaciones?

Estos botes tienen unas ametralladoras de diferente calibre y por supuesto el armamento de dotación del personal que las tripula que básicamente son fusiles y la munición.



¿La Armada le informó a sus homólogos venezolanos de la situación?

Tan pronto la Fuerza Naval de Oriente se percata de que no pude recuperar los botes porque entraron a territorio venezolano se les comunica a ellos (venezolanos), se les informa, y en principio manifestaron una muy buena disposición.

Lo que es claro es que esos botes no fueron incautados.



¿A cargo de qué unidad fluvial están los botes que terminaron en Venezuela?

Pertenecen al batallón de infantería de Marina fluvial número 51 que tiene su puesto de mando en Puerto Carreño, y es orgánico de la brigada número cinco, brigada que depende de la Fuerza Naval de Oriente.



¿Qué operaciones se desarrollan en esta zona?

Las operaciones están direccionadas a enfrentar los factores de inestabilidad y amenazas de los grupos residuales, el ELN, el control de contrabando y la migración irregular, entre otros temas.

Allí se controlan todas actividades ilegales que se pueden estar desarrollando a través del empleo de los ríos por parte de los diferentes agentes. La responsabilidad de la Armada Nacional se focaliza en el control de las vías fluviales.

Se desplaza a la zona, ¿qué encontró?

Yo viaje el sábado en horas de la tarde para ponerme al frente del proceso, esa fue la instrucción del señor presidente Duque.

Ya desde primer momento en que se conoce la novedad se da la orden de abrir las correspondientes investigaciones como usualmente se hace con cada novedad.



Estas son situaciones que afectan el armamento del personal, pero puntualmente nunca se había tenido una situación de estas donde se suelten tres botes el tiempo y terminen en territorio de otro país.

Estamos en ese proceso de verificación e investigación buscando establecer cuáles fueron las causas raices para que los tres botes se descolgaron, se soltaron, se desamarraran cómo quiera que se pueda determinar la situación.



Porque la doctrina operacional establece unos mínimos de seguridad, no solamente en procura de preservar la vida de nuestra gente en un área de operaciones que es hostil, en un ambiente donde está el enemigo y en ese sentido hay unas condiciones muy especiales y exigentes que deben ser cumplidas para que en ningún momento no se pueda reaccionar a un ataque, hostigamiento o en circunstancias en donde la naturaleza también puede ser afectando la seguridad de las tropas.



¿Cuál es el proceso de seguridad con este tipo de embarcaciones?

Cuando finaliza un proceso o una misión y el personal pasa a descanso, no se va el 100 por ciento de la tripulación que se embarca en esos botes.

Hay unos turnos, unos guardias, unos centinelas que tienen que velar no solamente por la tranquilidad que necesita el grupo que está en descanso, sino por la seguridad del material que está ahí.

Además tienen que estar listo a reaccionar en caso de un ataque. Y atentos a cualquier situación, listo a repeler una acción del enemigo.



Precisamente eso es lo que ha generado suspicacias, ¿cómo se van tres embarcaciones?...

Así es, de hecho parte de los procesos allá en el área con el desarrollo de este tipo de operaciones señalan que esos botes tienen que estar amarrados de manera independiente, cada bote tiene que tener un punto fijo en tierra adonde se amara y muchas veces tiene que ser improvisado.

Esto se hace muchas veces en un área de profundidad donde no se cuenta con la infraestructura, que se cumpla con las mínimas condiciones para asegurarlos.



En la investigaciones queremos determinar que fue lo que pasó, si estaban amarrados los tres en un solo punto, si estaban de manera independiente, qué pasó con los centinelas y el tripulante a borde de cada bote. Siempre están listos a responder, estos botes son de alto nivel para reaccionar con poder de fuego. Son principios básicos que no se ven y eso es lo que tenemos que establecer.



¿Cuantas investigaciones están abiertas?

No quiero dar el número, porque inicialmente se están investigando a los dos tripulantes, ellos son los primeros que recibimos para que rindieran descargos.

Pero también tenemos que mirar en la cadena de mando, para arriba, que medidas de control se impartieron, qué instrucciones especificas se dieron y verificar que los procedimientos se hayan cumplido y que podrían haber incidido.



¿Qué hipótesis maneja?

Disculpe que no le responda esa pregunta, pero eso hace parte del proceso en el que estamos y haría mal en dar alguna información que no ha sido concluida con el rigor que requiere.



¿Van a solicitar la devolución de las embarcaciones?

Eso ya es un asunto que no es de mi competencia. En la Armada Nacional estamos pendientes de la investigación y averiguación para establecer aquí las causas, motivos y circunstancias.



ALICIA LILIANA MÉNDEZ

JUSTICIA

En Twitter: @Justicia