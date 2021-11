El secuestro por el que era buscado el argentino de la disidencias

Aunque informes de la Policía señalan que el disidente de las Farc capturado en Argentina habría participado en el homicidio de tres policías y un civil en Doncello (Caquetá) perpetrado en el año 2010, por ahora solo es solicitado por el secuestro de un concejal de Garzón (Huila).



En la orden de captura internacional contra Facundo Molares Schoenfeld, alias Camilo el Argentino, figuran los delitos de secuestro extorsivo, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas y utilización de uniformes e insignias de uso privativo de la Fuerza Pública.

El 29 de mayo del 2009 diez hombres armados se tomaron el cabildo de Garzón, sur del Huila, y se llevaron al concejal Armando Acuña quien permaneció 20 meses en poder de la guerrilla.



Ese día, los integrantes de la Columna Móvil Teofilo Forero de las Farc mataron a tres personas.

Facundo Morales Schoenfeld, conocido como 'Camilo el Argentino'. Foto: Policía

Acuña fue liberado en febrero de 2011 y contó que durante su cautiverio fue obligado a estar en silencio. Esto, porque a los diez guerrilleros que lo custodiaban les tenían prohibido hablarle.



"Los primeros cinco días caminamos sin parar", relató tras su liberación el concejal Acuña. Y añadió: "fue un recorrido largo y extenuante, hasta me daban calambres, no sé si por el miedo o por cansancio. Pero yo no decía nada porque si no caminaba me 'pelaban'". Ya para ese momento sabía lo que era andar toda una noche por la selva, para huir de los operativos, y cuál sería la comida que lo acompañaría durante sus casi dos años de cautiverio: pasta y arroz.



Varias veces pensó en huir. Pero -indicó- las posibilidades de sobrevivir eran nulas: "Estaba totalmente desubicado y no sabía para dónde pegar. Era un suicidio. Yo no sé cómo hizo (Jhon Frank) Pinchao". También dice que cuando la guerrilla asesinó al gobernador de Caquetá Luis Francisco Cuéllar, se incrementaron los operativos del Ejército y los bombardeos estuvieron tan cerca que les tocó internarse más adentro en la selva.



Acuña fue liberado como parte de unas entregas voluntarias por parte de la guerrilla que llevaron a que en la misma semana recuperaran su libertad el uniformado Henry López Martínez y el entonces concejal Marcos Baquero.



El día de la liberación uno de los encargados por parte de la guerrilla de oficializar la entrega de los secuestrados fue el señalado disidente de las Farc.

Acuña participó en un acto de perdón de los exjefes de la guerrilla. Foto: EL TIEMPO



En julio en ahora diputado y ex secuestrado entregó a Carlos Antonio Lozada dirigente de las Farc una bolsa con una revista y libro que mantuvo durante su cautiverio. Esto se registró en el marco de un acto de reconocimiento organizado por la Comisión de la Verdad.



Acuña reclamó porque no oyó, de sus victimarios, que pidieran perdón. Sin embargo, habló de su experiencia: "El perdón es personal. Yo he perdonado para limpiar mi espíritu y no seguir generando odios ni rencores".



Reconoció que si bien el secuestro había sido muy doloroso, la revictimización fue lo más duro de llevar luego de su liberación, tras 20 meses de cautiverio.



Conteniendo el llanto, insistió varias veces en que nunca perteneció a ningún grupo insurgente y en que solo hace poco supo que lo suyo había sido un secuestro político por ser concejal.



De una bolsa sacó una revista y un libro. Dijo que esos objetos lo acompañaron en su cautiverio, pero que debía devolverlos porque no le pertenecían. Con las manos temblorosas le entregó al excombatiente Carlos Lozada el paquete, como un gesto de cierre. Al final, y a manera de súplica, les dijo a los ex-Farc: "Duele que muchos de sus excompañeros hayan regresado al monte. Les pido que hagan lo humanamente posible para que no haya más guerra".





