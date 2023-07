En la tarde de este sábado, luego de un consejo extraordinario de seguridad realizado en Tame (Arauca), con autoridades locales y regionales y la cúpula militar, el general Helder Fernán Giraldo Bonilla, comandante de las Fuerzas Militares, dio a conocer las medidas que se tomarán para enfrentar la grave situación de orden público por la que atraviesa el departamento.



En Arauca, con señores Comandante @FuerzasMilCol, cúpula militar y policial, mandos regionales, @GobArauca, autoridades locales en consejo de seguridad para establecer acciones que permitan fortalecer la seguridad de las comunidades de esta región del país.

El general reconoció que la región viene presentando una problemática agudizada por las confrontaciones entre grupos armados ilegales por el control de las economías ilícitas y señaló que en el consejo de seguridad escucharon las necesidades y apreciaciones al respecto de las autoridades departamentales y locales.



En ese sentido, en primer luchar dijo que el compromiso inquebrantable de la Fuerza Pública por la seguridad de esta región es permanente, por tal razón, “hemos desplegado unidades especiales para continuar afectando las redes logísticas y criminales de los grupos armados organizados, que persisten en hacer daño a la población civil, especialmente de las disidencias de las Farc, responsables, al parecer, de la acción terrorista del día de ayer (viernes) que dejó 6 soldados heridos”.



Activan carro bomba en Tame, Arauca.

En ese ataque con una camioneta cargada con explosivos, ocurrido en el sector Naranjitos de la vía a Tame, murieron los ocupantes del vehículo. El Eln, mediante un comunicado, negó tener alguna responsabilidad en el hecho, por lo cual la lupa de las investigaciones está ahora puesta sobre las disidencias del frente 10 y 28 de las ex-Farc.



Una segunda medida anunciada fue incrementar las actividades de inteligencia militar y policial para identificar e individualizar los nodos dinamizadores de las economías ilícitas, “que explican la injerencia criminal de estos grupos armados en Arauca, especialmente las relacionadas con el narcotráfico”, señaló Giraldo.

En tercer lugar, el comandante de las FF. MM. destacó que seguirán materializando órdenes de captura contra integrantes de grupos armados.



Así mismo, como cuarta medida, se enfocará la presencia integral del Estado especialmente sobre los sectores del departamento donde hayan ocurrido acciones violentas por parte de grupos criminales. “El Estado llegará con una solución integral a las necesidades del departamento”, señaló el oficial.

#NoticiaEnDesarrollo | Nuestro comandante #GeneralGiraldo y @COMANDANTE_EJC, llegaron hasta #Arauca, con el objetivo de verificar situación y adelantar Consejo de Seguridad con la participación del @GobArauca, @DefensoriaCol, @FiscaliaCol y otras autoridades regionales.

De otra parte, seguirán las operaciones de desminado militar “desplegando un significativo número de ingenieros militares expertos en antiexplosivos que permitan avanzar en la defensa de la vida”. En ese mismo sentido, se apoyará el mantenimiento de las vías terciarias con maquinaria y personal militar para contribuir al desarrollo de las comunidades del área rural.



Finalmente, la sexta medida anunciada fue la de incrementar los dispositivos de seguridad y acompañamiento a la infraestructura crítica del Estado, especialmente en el sector energético y en las vías, para tener un control efectivo del territorio.



El comandante de las Fuerzas Militares concluyó diciendo que reiteran su compromiso de combatir a cualquier estructura ilegal que afecte a la población civil.

Llamado al Gobierno nacional

Wilinton Rodríguez Benavidez, gobernador de Arauca

Por su parte Wilinton Rodríguez Benavides, gobernador (e) de Arauca, destacó que hay un compromiso interinstitucional para mantener un esfuerzo articulado para cerrar las brechas de inestabilidad en el departamento “que busquemos alcanzar mecanismos para la paz total tan necesaria en nuestro territorios”.



Aunque reconoció la presencia de la cúpula militar este sábado, hizo un llamado al Gobierno para que la presencia de los Ministerios de Defensa y el Interior sea una realidad.



“Desde la institucionalidad en términos territoriales hemos dado todo lo que nos ha correspondido pero no ha sido suficiente si no recibimos el acompañamiento del Gobierno nacional”, sustentó.



Finalmente dijo que los hechos violentos de los últimos días no representan lo que son los araucanos: “Los habitantes de Arauca le apostamos a la paz y estos hechos violentos no nos identifican. La paz es un propósito de todos quienes trabajamos en el territorio".

