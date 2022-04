Dos niños y dos adultos muertos, y cinco personas más heridas, entre esos otros dos menores, luego de que el domingo un grupo armado disparó contra un vehículo civil, es uno de los más recientes hechos que prendieron las alertas por la situación en Arauca.



La lupa, además de este asesinato, también está por las demoras de la Fiscalía para llegar a Tame a hacer la inspección de los cadáveres.



Además, según denunció la federación departamental de juntas de acción comunal de Arauca, este lunes, en el casco urbano del municipio de Saravena, fue asesinado Jhon Jairo Esquivel Delgado, dirigente campesino.

A esto se suma el asesinato también el lunes, en el municipio de Tame, de Wilmer Hernández, miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Arauca. Según la organización Indepaz, que denunció el hecho, en la mañana el hombre fue sacado de una escuela en la vereda Puerto Nidia, y en la tarde su cuerpo fue encontrado con heridas por arma de fuego en la vereda Puerto Miranda.



En este mismo departamento, a comienzos de año, 27 personas fueron asesinadas y sus cuerpos fueron dejados en cuatro municipios, tres de Arauca y uno de Boyacá, en lo que, según las autoridades, fue un sangriento enfrentamiento entre disidencias y el Eln.



Pese a las medidas militares que se han tomado, como el envío de refuerzos para completar 7.000 uniformados en labores de seguridad en la región, hechos de violencia como los anteriores siguen manteniendo en zozobra a la población civil.



En la región, que es fronteriza con Venezuela, se ha venido librando una guerra entre las disidencias de las Farc aliadas de 'Gentil Duarte', y el Eln, que está aliado a las disidencias de 'Iván Márquez' que se mantienen en territorio venezolano.



Y aunque los combates se han calmado un poco, no han parado. El 10 de febrero, por ejemplo, cuatro personas fueron asesinadas en pleno casco urbano de Arauquita. En su momento, el mayor general Jorge Eduardo Mora López, comandante de la Octava División del Ejército Nacional, informó que información de la Red de Participación Cívica señalaba que "al parecer dos de estas personas podrían pertenecer a alguno de los grupos armados organizados que delinquen y se están enfrentando en territorio venezolano".



Investigaciones por los hechos

Frente a los hechos de violencia que se han venido presentando en la región, las autoridades han anunciado investigaciones.



Por el atentado en la noche del domingo en Tame contra el vehículo en el que iban 9 personas de una familia, y que causó la muerte de dos niños y dos adultos, la Fiscalía indicó que, por motivos climáticos y de orden público, solo hasta las 6:00 p. m. del lunes 18 de abril se comenzó a adelantar la inspección al lugar de los hechos por parte de la policía judicial.



Para ese momento, los familiares de los fallecidos ya habían decidido "recuperar los cuerpos de sus familiares y llevarlos a la funeraria local", según informó el ente acusador, que aseguró que el director seccional de la Fiscalía ha estado en comunicación permanente con los familiares de las víctimas "garantizándoles el derecho a la información sobre la investigación criminal", así mismo, que se les comunicó la necesidad de adelantar las diligencias judiciales.



En todo caso, de acuerdo con el ente acusador, "una vez se tuvo conocimiento del hecho, a raíz de una llamada telefónica, se inició la atención de emergencia a las personas heridas quienes fueron trasladados a hospitales de Tame y Saravena. Además, el director Seccional de Arauca, mantuvo comunicación permanente con la Gobernación de ese departamento y la Defensoría del Pueblo", informó.



Añadió que se iniciaron las investigaciones de manera oportuna pero "la ausencia de un helicóptero propio para realizar este tipo de desplazamientos impidió la llegada inmediata al lugar de los hechos".



De acuerdo con el ente acusador, también hubo difíciles condiciones meteorológicas en el área que imposibilitaron la salida de la comisión judicial al lugar y las "circunstancias de orden público en la zona también afectaron el pronto desplazamiento del grupo itinerante integrado por un fiscal delegado y policía judicial del CTI y de la Sijín de la Policía Nacional", añadió la institución.



Frente a los hechos, el general Mora, de la Octava División del Ejército, indicó que quienes perpetraron el crimen fueron miembros de de la estructura 10 de las disidencias, "su cabecilla era 'Arturo' y fue dado de baja en bombardero. Luego de eso la estructura se atomizó y algunos cabecillas trataron de ir a Vichana, otros a Casanare, otros se quedaron en la región oriental de la sabana acá en Arauca. Creemos que la estructura de alias Pescado fue la que perpetró este acto demencial", refirió.



Aunque se desconocen los motivos del ataque, que está en investigación, el oficial indicó: "No sabemos por qué razón. Creemos que lo confundieron con uno de los vehículos en los que ellos mismos o el Eln se movilizan aprovechando la noche. Ellos se mueven por los 2.200 kilómetros de carreteras terciarias en las noches".



Y sobre la demora para llegar al sitio, el comandante de la Octava División dijo que el lunes durante todo el día las condiciones climáticas, en medio de la fuerte ola invernal, "impidieron la salida de helicóptero, que no puede volar en condiciones difíciles porque es un riesgo y puede haber accidentes. En el día no fue posible el movimiento de pelotones para acordonar, revisar el área con expertos antiexplosivos y después llevar a la Fiscalía", señaló.



Indicó que se ordenó en un principio el traslado a pie de unas tropas que se encontraban a 15 kilómetros del sitio, en la vereda Santo Domingo, hasta la vereda Las Nubes donde ocurrió el ataque, pero cuando sobre las 5:30 de la tarde pudo llegar el helicóptero con la Fiscalía, estas tropas solo habían alcanzado a recorrer unos 10 kilómetros y no alcanzaban a llegar.



"Fuera de eso es importante aclarar que tras estos ataques, los bandidos saben que irán tropas y la Fiscalía, y montan emboscadas y colocan minas. Entonces la aproximación tampoco es llegar de manera inmediata, hay que hacer planeamiento detallado y tener tropas para asegurar áreas críticas, para evitar que en la movilización hacia los sitios no se presenten nuevos ataques", explicó.



De otra parte, sobre la investigación por los 27 muertos de enero, el Ministerio de Defensa ha dicho que esas muertes ocurrieron en medio de enfrentamientos por el control de finanzas ilícitas entre el Eln y disidencias de las Farc en esta zona de frontera.



Además, las labores de la Fiscalía permitieron establecer que los 27 cuerpos tenían heridas por arma de fuego a corta distancia, en la modalidad de sicariato, por lo que descartó combates.

Ejército dice que la seguridad ha mejorado

Mayor general Jorge Eduardo Mora López, comandante de la Octava División del Ejército Nacional. Foto: Ejército

Pese al reciente atentado contra el vehículo en el que iban civiles en Tame, el Ejército afirmó que la seguridad en la región viene mejorando, en comparación con lo que se vivía en enero de este mismo año.



En entrevista, el mayor general Mora López, comandante de la Octava División del Ejército Nacional, aseguró que están adelantando un arduo trabajo en tres frentes para garantizar los derechos de los pobladores.



Mora recordó que en febrero, tras la masacre de 27 personas, el Ministerio de Defensa envió a 800 uniformados más a la región para completar un total de 7.000 que hoy en día continúan en el departamento desarrollando operaciones militares y en coordinación con la Fiscalía y la Armada.



El trabajo en esta operación está dividido en tres ejes, explicó. "El primero, contener el flujo de los grupos armados organizados, de disidencias y del Eln, en los más de 28 pasos ilegales en la frontera", expuso. Para ello dijo que hay presencia militar en los puntos de paso para evitar el flujo de delincuentes y proteger los 450 kilómetros de frontera que hay con Venezuela en esta zona.



El segundo eje de trabajo es la protección de los municipios del departamento y de los 32 centros poblados, así como proteger la infraestructura crítica del Estado, como ejes viales y oleoductos. Arauca tienen tres ejes viales principales en los que están desplegados uniformados: La Marginal de la Selva, una carretera que viene Casanare y une a Arauca con ese departamento, atravesando Arauca de sur a norte; La Soberanía, que atraviesa Arauca de oriente a occidente y sigue a Norte de Santander; y la Vía Los Libertadores, que atraviesa transversalmente a Arauca.



El tercer eje de la operación en la que están enfocados los 7.000 militares es en atacar a los grupos armados organizados. "Este año hemos propinado 58 neutralizaciones de disidencias: 27 muertos, 21 capturas, 7 sometidos y 3 menores de edad recuperados.

Por el lado del Eln van 10 neutralizaciones: un muerto, 6 capturados y 3 presentaciones voluntarias", destacó el oficial.



Frente a la pregunta de dónde estaban los 7.000 uniformados cuando, en la noche del domingo, fueron asesinadas las cuatro personas que iban en un vehículo, Mora afirmó que los militares están distribuidos en los tres ejes del plan para contener, proteger y atacar.



"Arauca está dividido en tres grandes franjas: piedemonte llanero, ubicado en el occidente y conformado por Saravena, Fortul y Tame; la franja de El Sarare, que es el corazón de Arauca; y la tercera zona es la oriental de la sabana. Al inicio del año los grupos armados estuvieron en el Piedemonte y en el Sarare, pero con la acción militar los desplazamos a la Sabana y ahí es donde están y hemos concentrado las operaciones", explicó.



Añadió que en materia de seguridad se han hecho esfuerzos grandísimos y que no ha habido eventos críticos en las últimas dos coyunturas nacionales: el paro armado anunciado por el Eln entre el 23 y el 26 de febrero, "en Arauca no hubo un solo atentado terrorista"; y en las pasadas elecciones legislativas, en las que tampoco se registraron eventos críticos, aseguró.



"Este evento del día domingo, inhumano, cobarde, absurdo, vuelve a empeñar el panorama", dijo sobre el ataque al vehículo que dejó cuatro muertos.



Pese a ello, aseguró que la seguridad en la región ha mejorado. "Indudablemente ha mejorado, los resultados operacionales son evidentes. Hemos logrado desplazar a los grupos armados de los centros poblados hacia un área donde de una u otra manera estamos desarrollando operaciones. En los últimos eventos críticos que ha tenido el país como el paro armado y las elecciones no hubo ninguna novedad", aseguró.



No obstante el general hizo un llamado a la población de Arauca para que se acerque a las instituciones e informe de cualquier situación a tiempo para poder actuar y prevenir hechos como el registrado el domingo.



"Las tropas de la Octava División seguirán haciendo esfuerzos inmensos para seguir generando seguridad al pueblo araucano y haremos todo a nuestro alcance para dar con el paradero de quienes perpetraron este atentado", concluyó.

