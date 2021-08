Arauca: 13 muertos deja guerra entre disidencias y 'Tren de Aragua'

Las alarmas en Arauca están prendidas. En una semana han sido asesinados entre 6 y 8 hombres a los que les han puesto letreros en la espalda. Y han aparecido al menos cinco cuerpos flotando en aguas del río Arauca.



"Este es el mensaje para todos los que pertenezcan al Tren de Aragua. FARC-EP", se lee en los panfletos escritos en mayúsculas y en hojas de cuaderno que aparecieron en los cuerpos de varias víctimas.



En otro de los mensajes dejado en una de las víctimas se lee: "MUERTO POR SER DEL TREN DE ARAGUA. PLAN PISTOLA".



De acuerdo con fuentes consultadas por EL TIEMPO una red criminal proveniente de territorio venezolano que identifican como 'Tren de Aragua', habría firmado un pacto de 'convivencia' con las disidencias colombianas, en este caso el frente décimo, para delinquir en la frontera entre Colombia y Venezuela.



"No hay claridad de la fecha en que se firmó el acuerdo, pero era evidente que en la frontera, especialmente en Arauca capital había cierta seguridad y tranquilidad", aseguró un exmandatario local.



La fuente señaló que en Arauca capital hay dos puntos de tránsito, que todo el mundo conoce y que los delincuentes usan para "el tráfico de drogas, armas, mercancías y combustible. El paso de Las Canoas y la cancha Los Güires", puntualizó, al afirmar que las dos redes los compartían (los puntos) sin problema.



El exmandatario denunció que los ciudadanos venezolanos "que por una especie de confinamiento semanal que se registra en el país vecino por la pandemia, se trasladan casa semana y se abastecen de todo tipo de mercancías en Colombia" se ven obligados a pagar una cuota a redes criminales por el derecho a pasar la frontera. Pagan a redes ilegales en los dos lados de la zona común.



¿Se rompió el acuerdo?

Darwin Rafael González, alias El Enano, supuesto jefe del 'Tren de Aragua'. Foto: Archivo particular

Según las fuentes consultadas, el 3 de agosto, José Leonardo Guerrero Estrada, uno de los jefes de las disidencias del décimo frente y conocido como 'Mono Guerrero', habría pasado a territorio venezolano a secuestrar a un ciudadano de ese país.



A su regreso, la embarcación en la que se transportaba el 'Mono Guerrero', sobre aguas del río Arauca, entre Arauca capital y El Amparo, Venezuela, fue interceptada por un grupo de hombres, supuestamente del 'Tren de Aragua' que rescataron al secuestrado y asesinaron al jefe de las disidencias.



De inmediato, señalaron las fuentes, las disidencias habrían planeado vengar la muerte del 'Mono Guerrero' y secuestraron, el 10 de agosto, a Darwin Rafael González Castillo, conocido con el alias de El Enano, quien fungía como jefe del 'Tren de Aragua'.



'El Enano' apareció en un video, que fue difundido en redes sociales, en el que afirma: "me llamo Darwin Rafael González Castillo, me encuentro detenido por las Farc, me dicen alias El Enano. Yo tenía vínculos con la Policía de Arauca, la Sijín, el Ejército y la Marina".



En repetidas ocasiones mira a su alrededor, como esperando aprobación a lo que dice, y señala: "yo le cobraba la extorsión a las casas de cambio, a las tiendas y la Sijin me cobraba mensualmente para poder permanecer a la orilla del río para seguir con el tráfico de drogas".



El cuerpo de 'El Enano' apareció en la tarde del martes en Arauquita con varios impactos de bala

Cuerpos flotando sobre el río Arauca

Estos son los carteles que dejan las disidencias sobre los cuerpos de sus víctimas. Foto: Archivo particular

La zozobra es de tal magnitud que las fuentes piden la reserva de su nombre para evitar quedar en el fuego cruzado. Un alcalde de la región dijo que en este momento se "están matando entre delincuentes, pero que en medio de esa guerra pueden empezar a asesinar a personas que nada tienen que ver con esa guerra".



De hecho, el mandatario afirmó sobre la presencia del 'Tren de Aragua' en la frontera que le habrían vendido la franquicia a cualquier red de delincuentes de venezolanos, al considerar que ese grupo ilegal tiene un alto perfil que delinque no solo en Venezuela, sino en temas de microtráfico.



De igual forma, señaló que al menos son 8 las personas asesinadas por las disidencias, seis entre Arauca y El Amparo, y otras en Arauquita y Tame; pero también "empezaron a aparecer cuerpos flotando sobre el río Arauca, al menos 5 cuerpos de hombres, aparentemente de las disidencias, que habrían sido asesinados por los del 'Tren de Aragua'. Esto nos recuerda la confrontación que hace varios años se registró entre el Eln y las Farc", dijo la fuente.



