Este martes, a través de un audio, un hombre que dice ser de las disidencias de las Farc habló de los hechos de violencia que han sacudido a Arauca en los últimos días, y que han dejado como saldo más de 20 personas muertas.



(Lea también: La insólita versión del Eln sobre grave violencia en Arauca ​)



En el mensaje, de poco más de 4 minutos, el hombre que afirma hablar de parte del estado mayor del Décimo Frente 'Martín Villa' de las Farc, comando conjunto de Oriente, comienza diciendo que le envían su pésame "a las familias de aquellos que fueron vilmente asesinados con la justificación de incitar una confrontación armada entre el Eln y nuestra organización".



(Le puede interesar: La guerra que azota a Arauca: 23 muertos en combate de Eln y disidentes).

El hombre también señala que no tomarán medidas de represalia ni rivalidades contra militantes, bases sociales o ninguna de las organizaciones vinculadas al Eln.



"Somos respetuosos de las distintas estructuras sociales, garantizamos que no se tomarán medidas muy a pesar de lo que se está diciendo, las Farc y el Décimo Frente no hemos diseñado ningún plan de retaliación contra el Eln, estamaos a la expectativa de que el Eln aclare su posición y defina su siatuación", dice la persona.



Así mismo, contrario a lo sostenido en un comunicado por el Eln, la disidencia negó haber promovido el enfrentamiento, sino que señaló: "Esta es una confrontación que ha sido instigada y motivada por los sectores contrarrevolucionarios al interior del Eln".



Finalmente, en el mensaje se dice que no es cierto que este grupo armado residual esté exigiendo pagos o reuniones a las comunidades de la zona; y que tampoco han decretado paros armados.



"Ratificamos nuestro llamado a los mandos del Eln, leales al proceso revolucionario, a que recapaciten su posición, respeten a la población civil y la vida, integridad y derechos humanos del pueblo araucano, que se respeten los protocolos internacionales con respecto a la guerra, nuestro llamado es a que se efectúan las alertas tempranas y se darantice el desarrollo de la región", concluyó.

La versión del Eln

En la mañanda del martes se conoció un comunicado del Eln sobre los hechos en Arauca en el cual se aseguraban que ellos se vieron "en la obligación de defender los territorios" de una supuesta ofensiva de las disidencias de las Farc al mando de alias Arturo Paz.



La guerrilla también sostenía que ese excombatiente está alineado con los intereses del gobierno nacional y de Estados Unidos y advertían que seguiría la violencia en la zona porque oban a confrontar a los grupos que participaron en el supuesto ataque.

justicia@eltiempo.com