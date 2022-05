Los cuatro cuerpos –entre ellos los de dos niños– permanecieron 15 horas dentro de la camioneta Toyota plateada que fue atacada a bala con armas de largo alcance. La masacre ocurrió en la noche del domingo 17 de abril en zona rural de Tame (Arauca), en el sector conocido como Las Nubes, en la vía que conecta las veredas Santo Domingo y Marreros.



En medio de la cruel escena, sus parientes y amigos esperaban el levantamiento oficial de las cuatro víctimas, todas de una misma familia. Pero al ver que no llegaba ninguna autoridad, llamaron a una funeraria de Tame para que se los llevaran. Sus nombres eran Elison Portela, de 51 años; Ángel Julián Estrada, de 48; Delvis Arvey, de 9, y Briangis Yelina Prada, de 4 años. Entre los heridos, que fueron trasladados a hospitales de Tame y Saravena –varios de ellos de gravedad– también había varios niños: Edwar Felipe Ostos, de 9 años, y Durlys Prada, de 10; los demás son Andreína Laica Peroza, de 31 años; Íngrid Castro, de 28, y Félix Arbey Prada Puerta, de 41 años.

El martes 19 de abril, la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en el que condenaba la masacre y daba explicaciones por demorarse tanto tiempo –15 horas, tal vez más–: “La Fiscalía dispuso de las acciones pertinentes para, de manera oportuna, iniciar las investigaciones respectivas. La ausencia de un helicóptero propio para realizar este tipo de desplazamientos impidió la llegada inmediata al lugar de los hechos”.



También argumentó que las condiciones meteorológicas imposibilitaron la salida de una comisión judicial al lugar. Y reconoció otro factor fundamental que ha venido sufriendo Arauca desde finales del año pasado: “Las circunstancias de orden público en la zona también afectaron el pronto desplazamiento del grupo itinerante integrado por un fiscal delegado, de policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Sijín de la Policía Nacional”.

Estos problemas de orden público, que tienen confinada a la población civil, se deben a los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), que lleva varias décadas siendo amo y señor de ese territorio. De hecho, el Ejército adjudicó la nueva masacre a las disidencias de la entonces guerrilla de las Farc. Por su parte, la Gobernación de Arauca ofreció 100 millones de pesos de recompensa para quienes dieran información sobre los perpetradores del acto criminal.



Esta zona del departamento ha sido escenario de la cruda violencia. Hace una semana, mientras el país y la opinión pública tenían puestos sus ojos en el paro armado del ‘clan del Golfo’ en el noroccidente del país, al otro lado, en zona rural de Tame (Arauca), asesinaron al sargento Jairo Montealegre en un ataque. Otro militar resultó herido.

Hasta el 30 de abril, la Policía ha registrado 159 homicidios, es decir, en promedio, una persona ha sido asesinada cada día. No obstante, organizaciones no gubernamentales (ONG) han señalado que la cifra podría ser mayor. Los ciudadanos y medios locales reportan de forma continua las muertes de personas en el departamento. En el último mes se han conocido casos como el asesinato del líder social John Jairo Esquivel, miembro de la Guardia Campesina y de la Asociación Nacional Campesina (Asonalca). Lo mataron en la vereda Salem, de Fortul.



Y el jueves 21 de abril se conoció la noticia del asesinato de Jhonny Fabián Ortiz, de 25 años, un transportador de plátano que se disponía a viajar de Arauca a Bogotá. Tenía una hija de cinco años, Sofía, quien siempre le preguntaba cuándo salía de viaje: “Pa, ¿cuántos soles te demoras?”. Era cuñado de la trabajadora social y líder araucana Mayerli Briceño, quien tuvo que trasladarse a Bogotá para preservar su seguridad.

“No volverá papá con los soles, mi Sofi. Pero cuidaré de ti hasta mi último respiro de vida. Vuela alto, Jhonny”, escribió Briceño en su cuenta de Twitter.

Se recrudece la violencia

La violencia en Arauca se volvió a recrudecer a finales del año pasado cuando, dentro del territorio venezolano –en la frontera–, miembros de las disidencias de las Farc habrían matado a algunos comandantes de los 'elenos'. Incluso, se habla de alias Mazamorro.

Y si bien en territorio araucano muchos dirigentes comunales intentaron mediar para frenar el regreso de la guerra, fue inevitable: se desató en la madrugada de aquel 2 de enero cuando un grupo de disidentes de las Farc, al mando de alias Freddy, celebraba una animada parranda que comenzó el 31 de diciembre. Y hasta allí llegó un grupo de hombres del Eln y se los llevó en camionetas y camiones, y los fueron matando por el

camino.



De acuerdo con las cifras oficiales, el saldo que dejó la acción de ese día fue de 27 muertos.

A partir de ese momento comenzaron las acusaciones mutuas, los señalamientos e, incluso, la desinformación por parte de los dos grupos mediante videos, chats de

WhatsApp y comunicados.

Pero lo que se dice en Arauca es que esta guerra tiene varios matices. Por un lado está el control de la frontera con sus pasos ilegales de mercancías, droga y combustible. Un negocio que les genera miles de millones al año. Pero también hay quienes aseguran que lo que hay detrás es la guerra entre el Gobierno venezolano y la ‘Nueva Marquetalia’ (la de ‘Iván Márquez’, disidente de las Farc), a la que se habría unido el Eln de alias Pablito para luchar contra las disidencias de los frentes 10 y 28, comandadas por alias Arturo y Antonio, respectivamente.



Hay que recordar que a mediados del año pasado las disidencias en la zona de La Victoria, en el estado Apure, retaron a las tropas venezolanas durante varios días. Los informes de inteligencia señalan que capturaron a cerca de un centenar de soldados venezolanos, les destruyeron dos tanquetas, les averiaron dos helicópteros y les volaron algunas instalaciones militares, además de sembrarles de minas el territorio.

En ese momento estaba claro que el Gobierno de Maduro lo que quería era favorecer a la gente de ‘Iván Márquez’, que quería quitar del camino a la gente de ‘Antonio’ y ‘Arturo’. Pero no pudieron. Por eso, ahora todo indica que lo que se está viendo es una revancha. Incluso en la zona del Alto Apure, en la frontera con Arauca, la militarización venezolana no tiene precedentes. Se podría decir que prácticamente cada 10 kilómetros de carretera hay un retén militar, respaldado por carros blindados.

Pero a pesar de la militarización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) los guerrilleros colombianos siguen con sus ataques al otro lado de la frontera. El Alto Apure (Venezuela) es un escenario de guerra. Y los combates ahora también los viven allí. Y en medio de esa guerra son muchos los muertos. La mayoría de ellos aparentemente son cercanos a las disidencias.

Y en medio de esa guerra son muchos los muertos. La mayoría de ellos aparentemente son cercanos a las disidencias. Por ejemplo, se debe recordar precisamente que miembros de ese grupo pusieron un carro bomba en Saravena, que tenía como objetivo central atacar el edificio en donde se concentran las denominadas organizaciones sociales de Arauca (sindicatos, grupos defensores de derechos humanos y otras ONG). El saldo: una persona muerta y cuatro heridos, un edificio en ruinas y varias edificaciones seriamente averiadas.



Los consideran cercanos a los ‘elenos’. Y precisamente el comandante del frente 28, en un comunicado que hizo circular a comienzos de este año, anunció la guerra total que se vendría contra gente cercana a los ‘elenos’. El fin de semana del 18 al 20 de febrero, un barrio de Saravena debió ser desalojado, pues les dejaron un carro cargado de explosivos, que fue desactivado a tiempo por el Ejército y la Policía.

Y a pesar de que han tratado de mediar organizaciones internacionales y la misma iglesia, por ahora no se ve solución. Monseñor Jaime Cristóbal Abril González, obispo en esa región del país, denunció el agravamiento de la crisis social y denunció asesinatos selectivos, desplazamiento forzado, amenaza a líderes y lideresas, atentados con explosivos y quema de vehículos.



“Hay que parar el creciente torbellino de asesinatos, actos violentos y amenazas, y colocar en primer lugar el bien de esa población civil”, advirtió el prelado.



Mientras tanto, el Estado colombiano ha tratado de llegar con tropa. No en vano mandó más de 600 hombres para reforzar a la Brigada 18 con sede en Arauca. Pero no se ven los resultados. Incluso, el propio presidente Duque estuvo en dicha región del país. Y el desfile de ministros y funcionarios ha estado en el orden del día, pero todavía no se ve ninguna solución.



Pero también se han dado hechos que llaman la atención, por decirlo de cierta manera. Como el caso de los cuatro jóvenes que portando armas y movilizándose en una camioneta negra por Arauquita fueron asesinados por sicarios del Eln. La versión es que llevaban varios días circulando por la zona, donde la presencia militar del Estado abunda.



Y también han aparecido personas asesinadas, cuyos cuerpos son encontrados atados y vendados e incluso torturados. Es un asunto de miedo.

