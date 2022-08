Eliécer Herlinto Chamorro, alias Antonio García, quien es el máximo jefe del Eln, se pronunció frente al concepto de 'paz total' que ha promovido el gobierno de Gustavo Petro, el cual busca la reactivación de las negociaciones con esta guerrilla.



"Los estudiosos de todos los tiempos han dicho que los tiempos de 'paz total' o 'paz pura', tan sólo son instantes en medio de guerras y conflictos militares, a los que se ha llegado por no saber tramitar los conflictos en las sociedades concretas", aseguró en su cuenta de Twitter.

'Antonio García', quien en días pasados afirmó que estaba dispuesto a negociar con el nuevo gobierno, también dijo que, según él, el conflicto armado en Colombia se originó "sencillamente porque los gobiernos y quienes se han hecho al poder económico y usan el poder político, militar y mediático".



"Estos han negado soluciones para una vida digna de la mayoría de la sociedad; el proyecto de vida de estos poderosos es usufructuar los beneficios que da la concentración de riqueza en pocas manos. La respuesta privilegiada por el Estado y sus gobiernos ha sido la represión y las negociaciones incumplidas", añadió.

En ese sentido, manifestó que "el conflicto en sí no es malo, pues es la búsqueda a soluciones negadas", y agregó que por esa "negación" es que los sectores de la sociedad "asumen el alzamiento armado".

"Sociedad donde no haya conflictos, no es sociedad. Lo que se requiere es cambiar las formas de tramitar los conflictos. Por ejemplo, si el nuevo gobierno y futuros siguen tratando de igual manera la atención a las demandas de la sociedad y sus expresiones movilizadas, ya no serán movilizaciones, sino explosiones sociales", explicó el jefe del Eln.

Así las cosas, concluyó que la 'paz total' es "una falsa paz", ya que, según su argumento, "la reducen tan sólo a la ausencia de confrontación armada. Darle un tratamiento equivocado a los conflictos sociales seguirá conduciéndonos al alzamiento armado".

El objetivo de la 'paz total'

El objetivo de la ‘paz total’ tiene dos caminos diferentes: la reactivación del proceso de paz con el Eln, el cual parece avanzar favorablemente, y la creación de un proyecto de ley para que otros grupos delincuenciales, como el 'clan del Golfo' , dejen las armas.

La Unidad Investigativa de EL TIEMPO estableció que, en este último objetivo, se viene explorando un marco jurídico para que las bandas criminales entren a una especie de negociación con el Estado y no a un sometimiento a la justicia ordinaria, como lo prevé la ley.

El ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, aseguró que se busca que estos grupos entren en un proceso de “acogimiento” y no de sometimiento. Y explicó que en el acuerdo final de La Habana, en el que se firmó la paz con las Farc, se habla de ese término.



“¿Eso qué es? Puede haber beneficios. ¿Por qué? Porque es el sometimiento al Código Penal. Pero si hay delación, hay rutas, implica que hay una posibilidad de sanciones en atención a lo que puedan aportar a la paz total, así vayan a ser objeto de normas penales”, dijo Leyva.

Sin embargo, posteriormente aclaró que "una cosa es sometimiento y otra cosa es el acogimiento donde hay unas propuestas y ellos (las bandas criminales) verán si se acogen o no". En ese sentido, explicó que "naturalmente eso es algo que está por desarrollarse, no es que haya una partitura".

