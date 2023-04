El comandante de la guerrilla del Eln, Antonio García, publicó al mediodía de este martes un mensaje amenazante en su cuenta de Twitter en el cual menciona a las reconocidas periodistas colombianas Vicky Dávila y María Alejandra Villamizar.

En su cuenta oficial, García se refirió a las críticas que ambas periodistas han realizado al proceso de negociación entre el Gobierno colombiano y la guerrilla del Eln.



Según su comentario "los militares nos han golpeado en estos meses, y nosotros a ellos... así que "puño y puño no es pelea", en alusión a la masacre ordenada por ese grupo terrorista contra un grupo de militares en el Catatumbo, donde murieron nueve soldados.



Usando como alegoría de una canción de Darío Gómez, el jefe del Eln les envió un mensaje a las periodistas: "sufrirás, llorarás mientras te acostumbres a perder, después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver", palabras que han sido tomadas como una amenaza contra Dávila y Villamizar.

¿Usted está amenazando periodistas públicamente? Cuándo va entender que los que son criminales son ustedes, que los que están al margen de la ley son ustedes. Tomo su mención, estando armado, como amenaza. Mientras, sentados en México calentando puesto y mintiendo", respondió, en sus redes sociales, Dávila, directora de la revista Semana.

El mensaje del líder guerrillero se publicó tras una columna de Villamizar en el diario El País, de España, titulada Nadie es eterno en el mundo.

"Lo cree el Eln. Que puede ser eterno. Que con sus premisas de revolución pueden seguir con las armas y con los explosivos para mantenerse vigentes. Y los fracasos en las mesas de diálogos desde hace 30 años les conceden la razón. Cuánta arrogancia han tenido guerrilleros y Gobiernos para no encontrar la rendija para desarmar este ejército sin sentido que se alimenta de las viejas glorias que esgrimían los rebeldes y levantan banderas en nombre que quienes hoy no les reconocen sino el miedo que despiertan" escribió Villamizar para el diario español.



En el mismo texto, la reconocida periodista argumenta que "es tan elevado el espíritu que anima a los elenos a esperar la llegada de su utopía" que no habrá Gobierno "que logre compensar en una agenda de negociación su ambición armada fundacional".



También hizo un llamado al Gobierno a una oferta generosa para que esa guerrilla entienda "que llegó la hora de dejar las armas". Y expresó que se puede tomar "un camino distinto y acabar con el círculo vicioso de aceptar un Eln eterno".

