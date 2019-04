Consejo de Estado anuló la elección de Mockus como senador

El Consejo de Estado acaba de declarar nula la elección de Antanas Mockus como senador de la República por el Partido Verde por violación al régimen de inhabilidades para ser elegido. Esta decisión no tiene recursos, de acuerdo con la Presidencia del Consejo de Estado, por lo tanto queda en firme.



La Sala Quinta de esta corte avaló la demanda que argumentaba que Mockus no podía aspirar a una corporación pública porque suscribió contratos con el Estado durante el periodo previo prohibido por Ley.



La decisión es polémica porque otra sala del mismo tribunal había negado, hace un mes, otra demanda contra Mockus por los mismo hechos. Pero esa pedía decretar la pérdida de investidura del congresista, con lo cual no podría volver a ocupar cargos de elección popular en su vida.

La decisión contó con aclaración de voto de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, actual presidenta del Consejo de Estado.



Mockus fungía como presidente y representante legal de Corporación Visionarios por Colombia, que en noviembre del 2017 celebró un contrato con el Departamento de Cundinamarca para “aunar esfuerzos humanos, administrativos, técnicos y financieros, para apoyar el diseño y la implementación de un ejercicio de visión compartida en el Departamento de Cundinamarca, que desde el enfoque de cultura ciudadana contribuya a la construcción de una mirada de paz por parte de la ciudadanía, que parte de la corresponsabilidad en las relaciones personales y familiares de la vida cotidiana, con énfasis en el trabajo en jóvenes”.



El Consejo de Estado consideró que debía anularse la credencial del senador del Partido Verde, uno de los movimientos de oposición al Gobierno, porque con su elección se violó la prohibición de contratar con organismos del Estado durante los 6 meses previos a los comicios. Mockus fue elegido en marzo del 2018 con la segunda votación más alta después de Álvaro Uribe Vélez.

Nulidad elección de Mockus Foto: Consejo de Estado

Según la demanda, "incurrió en la inhabilidad prevista en el numeral 3º del artículo 179 superior por haber intervenido en la celebración de un contrato con entidad pública, en interés propio o de terceros, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de su elección como senador". Ese argumento fue avalado por la Sala Quinta del Consejo de Estado.



En la providencia del Consejo de Estado al declarar nula la elección del congresista se explica que pese a que los contratos "fue materialmente suscrito por el señor Samuel Murrain, en su calidad de director ejecutivo de Corpovisionarios, lo cierto es que este actuó en nombre y representación de quien ostentaba la representación legal de la corporación, esto es, del señor Antans Mockus".



Pala la Sección Quinta, se comprobó que el director ejecutivo actuó en nombre de Mockus y, por ende, los contratos fueron en realidad celebrados por el senador, incurriendo así en la prohibición contenida en el numeral 3 del artículo 179 de la Constitución.



Hace apenas un mes una decisión del mismo Consejo de Estado había dejado intacta la curul de Mockus, al negar una demanda de pérdida de investidura interpuesta contra él por hechos relacionados con su puesto en Corpovisionarios.



En ese momento, la Sala Primera Especial de Decisión del Consejo dijo: "No hay una sola prueba que demuestra que el señor Mockus adelantó alguna gestión tendiente a la obtención de esos contratos de la Fundación Corpovisionarios, de la cual él hacía parte y tenía parcialmente la representación legal".



Ahora, al fallar una demanda contra la elección de Mockus como senador, la Sala Quinta sí consideró que el senador había violado la inhabilidad de firmar contratos con el Estado seis meses antes de ser elegido.





