Una propuesta que varias bandas criminales de Antioquia le hicieron llegar al Gobierno, para que quienes negocien en la política de paz total pasen a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y sean detenidos en sitios especiales de acogimiento, ya ha generado discusión.



Su propuesta se conoció un día después de que la JEP abrió la puerta a estudiar el eventual ingreso de exjefes paramilitares bajo la figura de 'sujetos incorporados funcional y materialmente a la Fuerza Pública'; sin embargo, lo que proponen las bandas es bastante diferente a esto y a la competencia de la JEP, que es originalmente para ex-Farc, exintegrantes de la Fuerza Pública, agentes del Estado y terceros civiles.

Precisamente el tema de la competencia de la JEP hace difícil que la propuesta de las redes criminales prospere, explicó Kenneth Burbano Villamarín, director Observatorio Constitucional Universidad Libre.



"No lo considero viable en razón a la competencia que tiene la JEP definida constitucionalmente. La competencia material se refiere a los delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Bajo la competencia personal, la JEP juzga a los miembros de la Farc, miembros de la Fuerza Pública; y terceros civiles o agentes del Estado no miembros de Fuerza Pública que se hayan sometido voluntariamente a la JEP. Lo anterior dentro de un factor de competencia temporal: que las conductas hayan sido cometidas antes del 1.º de diciembre de 2016 o hayan tenido relación con el proceso de entrega de armas", explicó.



Ninguna de esas tres condiciones se cumplirían en el caso de grupos delincuenciales como los que ahora intentan acercarse al gobierno.



De otra parte, el también docente de la Universidad Libre comentó que la JEP tiene una estructura jurídica y trabaja conforme a normas constitucionales, y alterar estas competencias, o agregar otras, trastoca su adecuado funcionamiento y finalidad.



Por último, el abogado señaló que aunque se debe facilitar el acogimiento o sometimiento de redes criminales, en todo caso el juzgamiento de los delitos que este tipo de grupos tiene "le corresponde a justicia ordinaria; no obstante, se puede revisar las penas y la forma se cumpliría con esas condenas acorde con una verdadera función resocializadora", concluyó.

