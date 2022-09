Entre los muchos y complejos mensajes que envió durante su viaje a la ONU, hubo uno del presidente Gustavo Petro que requiere de muchas más claridades y, ojalá, de un análisis verdaderamente profundo de todos los responsables en la materia: el del cese multilateral del fuego que, dijo, se propondrá a los grupos ilegales en “cuestión de días” y que incluiría también a la Fuerza Pública.

De entrada, varios sectores han celebrado el anuncio como un avance hacia la tranquilidad de los colombianos de muchas regiones asoladas por los violentos. Pero lo que muestra la historia, una historia escrita con la sangre de miles de muertos, es que las treguas y el cese del fuego y hostilidades cocinados a la carrera o abiertamente mal concebidos, y que además no cuentan con un mecanismo de verificación realmente efectivo, no le sirven a ningún proceso de paz o de sometimiento. Además, suelen terminar en trampas de los violentos para fortalecerse y copar nuevos espacios y –más grave– en una desprotección de la población civil en sus zonas de influencia.



Hasta ahora no se conocen los detalles de esa propuesta enmarcada en la ‘paz total’ y habría que esperar que todas las experiencias y dolorosas lecciones del pasado estén siendo consideradas por el presidente y su equipo.



Por lo pronto valen algunas reflexiones, empezando por la conveniencia o no del momento: ¿arrancando una negociación que tiene además diferentes interlocutores a los que lo único que une es su financiación con el narcotráfico, deben la Policía y las Fuerzas Armadas quedar amarradas? Lo esperable sería que desde ya, y para ganarse un cupo en una negociación que se anuncia generosa, esos grupos aceptaran unilateralmente parar sus máquinas de crimen. Pero meterle un freno de mano a la Fuerza Pública desde la entrada puede ser un costoso error. ¿Qué va a pasar con los negocios de droga de Eln, disidencias y bandas durante el ‘cese multilateral’? ¿Van a dejar de extorsionar y de matar civiles? ¿Qué tan seguro está el Gobierno de la unidad de mando de los grupos con los que quiere negociar? Y, dada la multiplicidad de actores en un mismo espacio geográfico (pasa en el Catatumbo o en Cauca), ¿cómo se garantiza que un grupo no atribuya a otro una eventual violación del cese multilateral?



La Fuerza Pública no puede recibir el mensaje de que no debe actuar en defensa de los colombianos. Desde el pasado 7 de agosto, el promedio de combates con ilegales pasó de 8 al mes a 4, según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac. Desde el campo de operaciones algunos militares dicen que están tratando de eludir al máximo que sus hombres se crucen con los delincuentes, ante la incertidumbre de lo que pueda pasar con sus carreras y, más grave, ante la duda de si recibirán o no apoyo durante el combate. Son fantasmas que ya nos asustaron en el pasado y que el Gobierno tiene la obligación de enterrar de una vez por todas con mensajes inequívocos de que el Estado seguirá usando la fuerza legítima hasta cuando se asegure la paz.



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET