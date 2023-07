Por orden del presidente Gustavo Petro, todos los funcionarios y servidores públicos dependientes del Gobierno central tienen la obligación de utilizar, desde la semana pasada, un ‘lenguaje respetuoso’ cuando se refieran al Eln, la guerrilla que empezó ya el proceso hacia el cese bilateral de fuegos con el Estado colombiano y que es, a la vez, una de las más violentas organizaciones criminales entre las que asuelan el país.

Para un observador externo, desconectado de lo que pasa día a día en el país, seguramente la orden presidencial tiene todo el sentido en medio de un proceso de paz. Desescalar el lenguaje, como sucedió en su momento con las Farc, es uno de los pasos frecuentes en medio de la construcción de paz.



Por décadas, el uso de la palabra ‘bandidos’ ha estado presente en el lenguaje de nuestra Fuerza Pública e, incluso, de algunos gobernantes, y lo que hemos aprendido como país a fuerza de realidad es que la sola descalificación, sin una acción contundente —y sobre todo, legítima— del Estado, está lejos de ser siquiera útil para mejorar en algo las críticas condiciones de seguridad y de orden público en muchas regiones.



Pero una cosa es evitar la descalificación consuetudinaria e inútil y otra, muy diferente, tratar de cambiar crudas o incómodas realidades a través de palabras perfumadas como ‘organización armada rebelde’.



Un secuestro, un acto terrorista, una masacre o un grupo narcotraficante son exactamente eso y lo que los define no son las calificaciones que quiera darles el Gobierno, sino su naturaleza.



Mientras el Eln siga cometiendo esos actos criminales, confinando pueblos enteros como en el Chocó y secuestrando madres con sus hijos, como pasó con la sargento Karina Ramírez, y poniendo bombas en vías públicas sin tener miramientos hacia la población civil, como lo hizo recientemente en Santander y Arauca, seguirá siendo lo que es: una organización criminal que no respeta ni la vida, ni la integridad ni los bienes de los colombianos.



Colombianos que viven en las regiones más olvidadas por el Estado y a los que la supuesta bandera política del grupo que los victimiza no les cambia nada. Para las víctimas de secuestro o asesinato, no hay diferencia alguna entre el crimen cometido por el ‘clan del Golfo’ o el de los elenos de la ahora conspicua ‘organización armada rebelde’.



Los secuestros no son retenciones y no por decir que el Eln no está metido hasta el cuello en el narcotráfico sus cultivos, embarques y rutas en Arauca, Norte de Santander, Chocó y Cauca dejarán de ser visibles.



Graduar de ‘Autodefensas’ a bandas como el ‘clan del Golfo’ y ‘los Pachenca’ no borra que son narcos purasangre y que no tienen ninguna bandera política.



Por eso, más que preocuparse porque alguna declaración honesta de un ministro o un general llegue a incomodar a los jefes del Eln en sus sitios de descanso en Cuba y Venezuela, el Gobierno debía priorizar que ese grupo honre con acciones concretas la confianza de la paz y que deje de perpetrar las acciones delictivas que le han valido ser considerado tanto en Colombia como en el exterior como un grupo que usa la desteñida bandera de la revolución armada para tratar de justificar sus actos de terrorismo y sus negocios de narcotráfico.



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET