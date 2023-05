Entre las muchas zonas grises de la fórmula de la ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro hay una que hoy, empezando el quinto mes del experimento de los ceses de fuego, impone claridades inmediatas: ¿cuándo va a exigirles el Gobierno a los grupos que supuestamente quieren negociar que suspendan sus actividades de narcotráfico?



El 8 de febrero, más de un mes después del inicio de la tregua con el ‘clan del Golfo’, las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y la banda de ‘los Pachenca’, Petro advirtió claramente que los ceses de fuego no eran una patente de corso para que esos grupos “siguieran traqueteando”. En ese momento le recordó a la Fuerza Pública que su deber es perseguir a los que se mantengan en esa actividad delictiva y en cualquiera otra en contra de la población civil.

Sin embargo, ese mensaje contra el ‘traqueteo’ de los grupos ilegales no parece ser una de las prioridades de la oficina del comisionado de Paz, Danilo Rueda. Esto, a pesar de que el narcotráfico ha sido y es el principal motor de la guerra en el país y de que si hay alguna razón por la que el número de homicidios sigue disparado en todas las regiones es, precisamente, porque bandas, disidencias, Eln y pequeños carteles siguen saldando con sangre sus peleas por la coca y el manejo del microtráfico.



En el protocolo de cese de fuegos acordado con las disidencias de ‘Mordisco’ –por lo menos, en el documento al que deben acogerse todos los miembros de las Fuerzas Militares, según órdenes del Comando General– no se menciona el narcotráfico como una de las actividades prohibidas para los grupos que piden pista para los diálogos.



(Lea también: De la mano de comunidad indígena, recuperan cuerpos que serían de desaparecidos)



El mismo protocolo establece, sí, que la Fuerza Pública debe seguir actuando contra todos los eslabones de la cadena del narcotráfico, sin miramientos. Pero el hecho de que el ‘traqueteo’ no se considere una violación del cese del fuego se convierte para los violentos en un incentivo para seguir en el millonario negocio sin temor a quedarse por fuera de las zanahorias de la ‘paz total’.



En similares términos se ha hablado de un nuevo cese del fuego con el ‘clan del Golfo’, según fuentes que conocen esa negociación. Y hasta ahora no hay indicios de que las cosas vayan a ser diferentes con la tregua que será prioridad en la mesa de la tercera ronda de negociaciones con el Eln.



(Además: Violencia entre disidencias y Eln dejan más de 200 desplazados en Buenaventura)



El comisionado Rueda está en mora de hacer mayores claridades ante los colombianos sobre este tema. No solo porque si guerrillas, bandas y disidencias siguen narcotraficando va a ser muy difícil que la ‘paz total’ cuaje, sino porque el mensaje que se envía es que mientras no se dejen pillar, o incluso si son capturados, siempre van a tener a mano el salvavidas de la negociación que se está adelantando para sacarle el cuerpo a la justicia.



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET