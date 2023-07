Le tomó todo un año al Gobierno, y muchos muertos y muchos errores previsibles, comprender que su política de ‘paz total’ no iba a avanzar sin establecer reglas de juego claras y apostando, seguro inocentemente, a la buena voluntad de grupos criminales a los que si algo les ha faltado a lo largo de la historia es, precisamente, buena fe a la hora de negociar la paz.



El cese de fuegos con el Eln, que empieza formalmente el 3 de agosto, contará con una misión de verificación de Naciones Unidas, que tendrá a su vez apoyo de la Iglesia y de la Defensoría del Pueblo. Y hay protocolos establecidos sobre lo que pueden y no pueden hacer las partes en medio de esa tregua.



Por supuesto, y más con el Eln, nada garantiza que la sola existencia de protocolos y de verificación den por fin alguna posibilidad cierta de que ese proceso llegue a buen puerto y de que las comunidades azotadas por la violencia de este grupo vean alguna mejoría en su situación.



Pero se trata, casi que por primera vez en los diferentes capítulos de la ‘paz total’, de hacer las cosas en el orden correcto: como lo aprendió con sangre el país este año, no se pueden decretar ceses de fuego y, en consecuencia, ‘amarrar’ a la Fuerza Pública, sin tener antes unas reglas de juego transparentes y el mecanismo idóneo para establecer y aclarar las violaciones a esas reglas. Lo que se vio en estos primeros meses del 2023 con las disidencias y las bandas de narcos que el comisionado de Paz llama ‘Autodefensas’ no fue otra cosa que unos grupos criminales aprovechando en muchas regiones del país la confusión que generaron la improvisación y el desorden del mismo Gobierno. Ahora, con la violencia desbordada en los territorios, el presidente Petro ha decidido incluir en el equipo de negociación con las disidencias de ‘Iván Mordisco’ a personas que como Camilo González, Fabio Valencia y Yesid Arteta conocen de la guerra y de las negociaciones y que seguro, como lo ha hecho José Félix Lafaurie en el proceso con el Eln, van a aportarle una necesaria dosis de realismo y pragmatismo a la polémica manera de conducir la paz del comisionado Danilo Rueda.



Pendiente el país de que esos ajustes en los dos procesos grandes de negociación de paz empiecen a notarse, existe una zona gris en la que aún no hay definiciones: ¿qué pasará con las violaciones intencionales al cese de fuegos? Si matar, secuestrar o narcotraficar en medio de la tregua solo significa, a lo sumo, un regaño y una palmada en la espalda, lo más probable es que siga pasando. De nuevo, aprendiendo de las dolorosas lecciones del pasado, el Gobierno debe garantizar desde estos momentos iniciales de los procesos que los que le hagan conejo a la paz van a pagarla.



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET