La reciente caída de ‘Mayimbú’ libró a Colombia, y particularmente al Cauca, de uno de sus más sangrientos enemigos públicos.



Sin grandes avances en el combate de los narcocultivos –que ya venían desbordados desde el gobierno Santos– y con una delincuencia común frente a la que no se ha hallado fórmula que funcione, la administración Duque asestó estratégicos golpes contra las grandes cabezas de las bandas criminales, desde la captura y extradición de ‘Otoniel’ hasta la ‘neutralización’ de ‘Mayimbú’, ‘Matamba’ y otros azotes.



Esos golpes y la muerte en circunstancias aún no aclaradas de capos de las disidencias que se refugiaban en Venezuela (‘Gentil Duarte’, ‘Romaña’, el ‘Paisa’ y ‘Santrich’) dejan a Gustavo Petro en una mejor posición en seguridad que la que recibió Duque en 2018.



Pero a la par de la persecución contra los grandes capos –que no puede parar sin importar la bandera del gobierno de turno– hay un frente en el que como nación y como Estado no hemos avanzado, o lo hemos hecho muy poquito, en décadas: sacar a los ilegales ya no del territorio, sino de la vida y los afectos de muchas comunidades. Particularmente de los de algunos pueblos indígenas.



Sonará políticamente incorrecto, y es claro que esas comunidades son víctimas del abandono histórico del Estado –cuando no de acciones abiertamente criminales de algunos de sus miembros– y de la indiferencia del resto de los colombianos. Pero no puede asumirse como normal que en junio del 2022, casi seis años después del acuerdo de paz con las Farc, indígenas del Cauca hayan impedido mediante violencia y amenaza que la Fuerza Pública recuperara el cuerpo de ‘Mayimbú’. Y menos que el despiadado criminal, en cuyo prontuario se cuentan decenas de asesinatos de otros indígenas, recibiera en la clandestinidad un entierro casi de héroe.



No se entiende que el asesino de la líder social y candidata a la alcaldía de Silvia (Cauca) Karina García –cuyo cuerpo fue incinerado en el crimen ordenado por ‘Mayimbú’– lograra por años eludir la persecución oficial aprovechando la ayuda de algunos miembros de esas comunidades. Y sí, serán unos pocos, pero su poder logró acallar y aún mantiene silenciadas las voces, que las hay, que exigen que los violentos –sean disidencias de Farc, Eln o nuevos grupos– dejen de medrar en las tierras ancestrales del norte del Cauca.



Con ‘Mayimbú’ se repitió la historia de ‘la Silla’, el indígena que por años manejó los cultivos de marihuana ‘punto rojo’ de las Farc y cuya captura se impidió una y otra vez (hasta que se desmovilizó y de paso se salvó de la extradición) con violentas asonadas.



Es claro que el Estado tiene que asumir sus deudas históricas con los pueblos indígenas, y que la Fuerza Pública tiene un largo camino por recorrer para ganarse su respeto y su confianza.



Pero impedir la presencia de las autoridades legítimas en sus tierras no sirve para poner a sus comunidades a salvo de los violentos. Todo lo contrario.



A ‘Mayimbú’ las Farc lo reclutaron a los 12 años, y murió a los 26, graduado como uno de los más despiadados asesinos, incluso de su propio pueblo. Todos debemos poner de nuestra parte –y en eso tienen un papel capital los líderes indígenas del Cauca– para evitar que otros niños terminen forzados a recorrer esos pasos.



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET