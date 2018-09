'Sonia', recapturada al llegar de EE. UU., podría quedar libre

Aunque fue capturada este martes al pisar suelo colombiano, tras pasar 13 años encarcelada en Estados Unidos por narcotráfico, la exguerrillera de las Farc Omaira Rojas Cabrera, conocida con los alias de Sonia, Anaive y Nayibe, podría quedar en libertad porque fue acreditada por el anterior Gobierno como una de las personas de las Farc que se acogió al proceso de paz.



El comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, le confirmó a este diario que ya se están haciendo las coordinaciones del caso con Migración Colombia para "hacer valer la acreditación" de 'Sonia' como guerrillera desmovilizada y desarmada.

Sin embargo, su liberación no se dará de inmediato. Ceballos explicó que como 'Sonia' no estuvo en las zonas veredales ni en el proceso de desarme de las Farc, un juez debe validar su compromiso con la paz. Esto puede tardar varios días y el partido Farc ya está enterado.

La exguerrillera fue condenada a 16 años de prisión por enviar cocaína a Estados Unidos, donde pagó 13 años de cárcel, pero el 17 de agosto recobró su libertad porque el tiempo de su condena comenzaba a contar desde su detención, en el 2004, y en compensación por su buen comportamiento.



Este martes, cuando aterrizó deportada desde Estados Unidos, Sonia fue detenida por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol en atención a la orden de un juez de Florencia que la había condenado a 206 meses de prisión por "tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores". Todos estos delitos cometidos cuando era guerrillera de las Farc.



Al hacer parte del proceso de paz y haberse comprometido a no tomar las armas nunca más, compromiso que tuvo que firmar en la cárcel de Estados Unidos, Sonia tenía derecho a la libertad por no tener en su contra delitos de lesa humanidad.



La mujer, de origen campesino, nació en Palestina, Huila, e ingresó a las Farc a finales de 1989, donde integró el frente 14 de esa guerrilla.

​

Todo indica que aunque no pasó de ser una guerrillera rasa, su buen manejo de los números la convirtió en la organizadora de los envíos de cocaína desde el Caquetá a Centro América y Estados Unidos.'Sonia' fue capturada por la Fuerza Pública en febrero del 2004 y en marzo del 2005 fue extraditada.

JUSTICIA