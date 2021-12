En la mañana de este martes, fuentes de inteligencia le confirmaron a EL TIEMPO que Henry Castellanos Garzón, alias 'Romaña', habría sido ultimado en el paso de la frontera de Colombia con Venezuela.



Todo indica que el firmante del Acuerdo de Paz habría sido emboscado con ráfagas de fusil en el marco de guerra territorial que se libra entre las disidencias de las extintas Farc en el vecino país.



'Romaña', de 56 años, fue durante mucho tiempo el comandante del frente 53 de la extinta guerrilla.



(Le puede interesar: Primeras reacciones a la posible muerte de 'Romaña' en Venezuela).

Su prontuario criminal tuvo como epicentro la abominable práctica de secuestros conocida como la 'pesca milagrosa'.



Aun así, su participación en otros episodios lamentables como la Toma de Mitú en 1998 ha sido registrada como otra de sus peores atrocidades.



(Además: Cuando 'Romaña' se arrepintió de tantas víctimas del conflicto).



Aunque hizo parte de la delegación de las Farc en La Habana para la concreción del Acuerdo de Paz, 'Romaña' fue uno de los líderes guerrilleros que en 2019 anunció su regreso a la ilegalidad.



Sus más de 40 años operando en la clandestinidad dejaron cientos de víctimas a nivel nacional.



Los testimonios que este diario recogió en 2014, en el marco del Proceso de Paz, dan cuenta del nivel de crueldad que ejerció durante su tiempo alzado en armas.



(No deje de leer: Duque: 'Es una buena noticia para Colombia').

La barbarie de las 'pescas milagrosas'

Alicia Barrera de Valbuena no está segura de poder perdonar a ‘Romaña’. En su memoria y en su alma sigue vivo el dolor que el sanguinario jefe guerrillero de las Farc les causó a ella, a su familia y a su esposo, Luis Eduardo Valbuena.



Valbuena fue un comerciante de 71 años asesinado en cautiverio el 20 diciembre de 1996, a manos de subversivos del frente 53, bajo el mando de ‘Romaña’.



“Cómo quisiera pensar que lo que dice la guerrilla es cierto, pero no puedo, porque a mi me engañaron. Les cumplí con la plata de la liberación, les cumplí con todo, pero me tocó pagarles para que me entregaran el cadáver de mi esposo, que es lo más triste”, dijo Alicia, con firmeza, en el preludio del Proceso de Paz.



Su recuerdo de aquel fatídico 11 de octubre de 1996 está intacto, como si acabara de ocurrir. “Salimos de la estación a las 6:30 p. m. para la casa en El Caudal. Había gente uniformada, como militares, perfectos, pensamos que era un trancón y paramos. Nos encañonaron, se metieron al carro y de una nos llevaron por la vía a Restrepo, nos metieron del puente de Bavaria hacia arriba...”, relató.



“Se estaba oscureciendo y llovía, entonces nos dijeron que era un secuestro, que teníamos que pagar equis cantidad de dinero, que si no nos mataban. Más arriba lo bajaron del carro y lo subieron a un jeep pequeño. A mí me dijeron que me devolviera, fue terrible la despedida”, narró.



Esa fue la última vez que Alicia vio con vida al padre de sus cuatro hijos.

Facebook Twitter Linkedin

Los primeros registros judiciales de 'Romaña' datan de comienzos de los años ochenta. Foto: Archivo EL TIEMPO

Al otro día, debajo de la puerta de la casa, apareció una carta en la que le exigían la compra de un radio para mantener contacto y hasta le dieron la frecuencia. Luego les pidieron 50 navajas y pollos con gaseosa para 30 personas.



“Estábamos preocupados porque no teníamos todo el dinero que nos pedían y nos tocó acudir a los bancos para conseguir la plata, todo por salvar a Luis Eduardo”, apuntó Alicia.



“Fue una época terrible. Sufrimos mucho. Pasaron días muy terribles porque se vino la Navidad y el Año Nuevo. A Luis Eduardo lo mataron porque no pudo caminar más. Resulta que el Ejército llegó a Las Lajas, en San Juanito, a un cambuche donde la guerrilla tenía a ocho secuestrados y todos salieron a correr, pero Luis Eduardo se cayó por esos caminos tan pendientes, pero en lugar de dejarlo ahí, nos lo mataron”.



A pesar de la muerte del comerciante, las extintas Farc siguieron presionando a la familia para el pago del dinero.



Un día, ya en enero de 1997, una llamada dejó sin aliento a Alicia y a sus hijos. “Alguien de San Juanito llamó, me dijo: ‘la guerrilla mató a su esposo, no lo busque más, está muerto’. Nunca supimos quién era”.



Tres años después del secuestro de Luis Eduardo, los Valbuena recibieron una llamada de ‘Romaña’. El jefe guerrillero supo que en la estación de servicio estaban haciendo una remodelación y los citó para extorsionarlos.



“Fuimos con el padre (José Crisanto) Ramos hasta Manzanares (Acacías). Me tocó llevarle a ‘Romaña’ documentos para demostrarle que la plata era de la compañía, no de nosotros. Por todo eso no creo en la voluntad de paz de las Farc”, precisó en 2014 Alicia Barrera.

EL TIEMPO

*Los testimonios que aquí se recogen fueron publicados por EL TIEMPO en 2014. El crédito a 'Llano 7 días' se dio en su momento y se mantiene en esta versión.