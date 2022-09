Aunque el 15 de julio el gobierno del expresidente Iván Duque anunció que el jefe disidente de las Farc Néstor Gregorio Vera, ‘Iván Mordisco’, había muerto en un bombardeo el 10 de julio, el nuevo alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, indicó que según le han dicho las disidencias, él está vivo.



En entrevista con 'Caracol Radio', Rueda habló sobre los acercamientos que ha tenido con distintos grupos armados que han manifestado querer entrar a la paz total, y se refirió a una reunión sostenida el 17 de septiembre con las disidencias.



Dijo que en esos acercamientos, emisarios de las disidencias del ala de ‘Mordisco’ le contaron que ese jefe disidente está vivo, aunque aclaró que no se ha reunido con él.

Danilo Rueda, comisionado de paz del gobierno de Petro.

De hecho, a la reunión del fin de semana entre el Gobierno y las disidencias asistió Alexánder Díaz, ‘Calarcá’, quien, según informaron en su momento las autoridades, había asumido el mando de la disidencia más grande con presencia en el país, tras la muerte de ‘Mordisco’.



Aunque por el momento el comisionado de Paz solo tiene la palabra de los disidentes de que ‘Mordisco’ está vivo, señaló que no tiene motivo para dudar de lo que le dijeron.



“Los comandantes con los que nos reunimos manifiestan que él está vivo. Yo les creo porque difícilmente puedo dudar en una fase de acercamiento que podamos empezar con ese tipo de mentiras”, dijo Rueda.



EL TIEMPO consultó fuentes oficiales que señalaron que la información con la que cuentan las autoridades es que ‘Iván Mordisco’ murió en el operativo de la Fuerza Pública realizado en la vereda Santa Rita, de San Vicente del Caguán, Caquetá.



Y aunque señalaron que por ahora no habrá ningún pronunciamiento oficial sobre el tema, la información existente permite mantener la hipótesis de que el exguerrillero murió.



De hecho, a los datos de inteligencia y la declaración de testigos cercanos a la disidencia que han señalado que ‘Mordisco’ no está vivo, se suma que desde el día de la operación el exguerrillero no volvió a salir a la radio a dar instrucciones a sus hombres, como lo hacía habitualmente, ni se ha vuelto saber de reuniones con su grupo más cercano.



