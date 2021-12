Aunque oficialmente las autoridades colombianas no lo darán por confirmado hasta poder encontrar o ver el cuerpo, ayer al mediodía, altas fuentes de inteligencia le dijeron a EL TIEMPO que se conoció que, en una emboscada, habría muerto Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa, jefe de la disidencia de las Farc ‘Segunda Marquetalia’.



De acuerdo con las fuentes, la posible muerte del ‘Paisa’ se registró en el estado de Apure, en ese país, muy cerca de la frontera con Arauca y Vichada. Por el momento se desconoce si hay más muertos o heridos. Todo indica que fue atacado con ráfagas de fusil y explosivos.



La hipótesis que se está barajando es que el ataque pudo ser perpetrado por las disidencias del frente décimo de las Farc, con las que la ‘Segunda Marquetalia’ mantiene una guerra territorial tanto en Colombia como en Venezuela por el control del narcotráfico y el manejo de pistas clandestinas.



Este diario consultó con autoridades civiles y militares en Colombia, que afirmaron no tener información sobre la muerte del jefe disidente y “mucho menos tener algún tipo de participación en la misma en caso de confirmarse”.



Colombia y Venezuela no tienen relaciones desde hace casi 7 años, por lo que no hay cooperación judicial ni cruce de información.



El ‘Paisa’, quien llegó a ser considerado como uno de los más ‘sanguinarios’ jefes de la otrora guerrilla de las Farc, se alejó del proceso de paz en 2018 y no se supo más de su paradero hasta que reapareció en un video con ‘Iván Márquez’ y ‘Jesús Santrich’, en agosto de 2019, anunciando la creación de la ‘Segunda Marquetalia’.

En agosto de 2019 se publicó el video en que los comandantes del grupo disidente 'Segunda Marquetalia' anunciaban su regreso a las armas. Foto: Captura de video de líderes de las disidencias

Hasta antes de su desaparición, el ‘Paisa’ estaba coordinando procesos de reincorporación de excombatientes en Caquetá, luego se evadió del espacio de reincorporación en el que había permanecido, argumentando que se habían registrado operativos militares en la región. Pero nunca regresó.



En septiembre de 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo expulsó considerando que había incumplido las normas de la justicia transicional tras reaparecer rearmado con otros disidentes de las Farc en el video de agosto de ese año.

De acuerdo con las autoridades colombianas, la ‘Segunda Marquetalia’ se refugia en territorio venezolano y desde allí coordina el envío de cocaína hacia Centroamérica.

Por ‘Iván Márquez’ y el ‘Paisa’, el gobierno de Iván Duque ofrece hasta 3.000 millones de pesos por información que permita su ubicación y captura, mientras que Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares en el mismo sentido.



De igual forma, en agosto de este año se dio a conocer la circular roja emitida por Interpol, en el caso del ‘Paisa’, por crímenes de lesa humanidad como la bomba al club El Nogal, de Bogotá.



Por su parte, el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas Valencia, ha insistido en señalar que desde Venezuela las disidencias de ‘Márquez’ y el ‘Paisa’ negocian cocaína con emisarios de carteles mexicanos que ingresan al país vecino.



De acuerdo con un informe de inteligencia –publicado por este diario en mayo de 2021–, hay cerca de 1.500 hombres en armas de las disidencias y del Eln que delinquen desde territorio venezolano.



Vale la pena recordar los atentados registrados en Cúcuta, en junio de este año, contra una unidad militar y contra el presidente Iván Duque, los cuales, de acuerdo con el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, se planearon desde el país vecino y fueron organizados por alias Jhon Mechas, jefe del frente 30 de las disidencias que hace presencia, de acuerdo con las autoridades, tanto en la región del Catatumbo (Norte de Santander) como en el estado de Táchira, en Venezuela.



La guerra entre disidencias

Las disidencias asentadas en territorios fronterizos con Venezuela han sacado provecho de la porosidad de la frontera, como los integrantes del décimo frente que tienen campamentos en Arauca y Vichada, pero a la vez en el estado de Apure.



Esta disidencia tendría por lo menos unos 120 hombres en armas y un expediente de inteligencia señala que son aliados de ‘Gentil Duarte’, jefe de las disidencias del frente primero de las Farc, que agrupa unos 1.200 hombres en armas. A su vez, ‘Duarte’ es aliado de ‘Iván Mordisco’ y juntos están dedicados, según la Fuerza Pública, al tráfico de base de coca y cocaína en Meta, Guaviare y Caquetá.



Las disidencias bajo el mando de ‘Mordisco’ y ‘Duarte’ han mantenido una guerra con la ‘Segunda Marquetalia’ desde hace un tiempo, pues, al parecer, ambos bandos no lograron ponerse de acuerdo en la unificación de sus grupos y, por tanto, tampoco en el control de las rutas y producción de la cocaína colombiana que se envía al exterior a través vuelos clandestinos.



La posible muerte del ‘Paisa’ se asemeja a los hechos en los que habría muerto ‘Jesús Santrich’, en Venezuela, en mayo de este año. Extraoficialmente se señaló a las disidencias en conflicto del ataque, mientras que la ‘Segunda Marquetalia’ dijo que fue un hecho perpetrado por Fuerzas Especiales colombianas.



Lo que es claro es que el enfrentamiento entre disidencias ha escalado a tal nivel que, a comienzos de año, generó el desplazamiento de cerca de 4.000 personas, en su mayoría migrantes venezolanos, que buscaron refugio en Arauca por los fuertes combates entre esas redes y las fuerzas militares venezolanas.



¿Se debilita la red de ‘Márquez’?

Frente a la importancia del ‘Paisa’ en la organización criminal comandada por 'Iván Márquez', Camilo González Posso, director de Indepaz, comentó que Velásquez era el hombre fuerte en el componente militar de la ‘Segunda Marquetalia’.



“Las disidencias han estado en un enfrentamiento por el control del narcotráfico desde esta zona de frontera, allí no solo están ubicadas el llamado frente décimo y la de ‘Gentil Duarte’, sino también otras redes”, por lo que precisó que ‘Márquez’ estaría perdiendo al encargado del ala militar, “que era la fortaleza del ‘Paisa’ ”.



“Él era el más fuerte en lo militar, incluso más que ‘Iván Márquez’, que está más en lo político”, indicó.



Para Gustavo Duncan, profesor de la Universidad Eafit e investigador sobre conflicto armado, el ‘Paisa’ era el “guerrero” de la disidencia ‘Segunda Marquetalia’.



Según su análisis, hay que tener en cuenta que la disidencia de ‘Márquez’ y la de ‘Duarte’ son dos proyectos muy diferentes pues la última, dijo, no tiene una aspiración nacional tan grande, “mientras que ‘Márquez’ piensa en rearmar lo que fueron las Farc”, y señaló que de confirmarse la muerte del ‘Paisa’, este será un duro golpe para ‘Márquez’ y “algo que dificulta más ese proyecto de rearmar las Farc, pues primero pasó lo de ‘Santrich’ y ahora se quedaría sin su principal ficha militar, es un golpe durísimo”.



El macabro prontuario que se le atribuye

Foto tras el atentado al club El Nogal, de Bogotá, en 2003. Foto: Archivo EL TIEMPO

El ‘Paisa’ llegó a liderar la llamada columna móvil ‘Teófilo Forero’, señalada de sanguinarios crímenes como el atentado al club El Nogal, de Bogotá, el 7 de febrero de 2003, cuando un vehículo cargado con 200 kilos de C-4 destruyó las instalaciones y dejó 36 muertos y casi 200 heridos.



Así mismo, el asesinato en Caquetá, el 29 de diciembre del 2000, de Inés Cote de Turbay, su hijo, el congresista Diego Turbay Cote; el conductor, Rafael Ocasiones Llanos; el arquitecto Jaime Peña Cabrera y los escoltas Edwin Alarcón, Hail Bejarano Martínez y Dagoberto Samboní Uní.



Los Cote eran una reconocida familia política del sur del país y ya las Farc habían asesinado a Rodrigo Turbay Cote, el otro congresista de la familia, a quien secuestraron en junio de 1995 y quien murió en cautiverio en 1997.



El ‘Paisa’, como miembro de la entonces guerrilla de las Farc, también es señalado por el secuestro de un avión con 30 pasajeros y cuatro tripulantes, el 20 de febrero del 2002. La aeronave cubría la ruta Florencia-Neiva-Bogotá. En el avión, que aterrizó en una carretera del municipio de El Hobo, Huila, viajaba el entonces senador Jorge Eduardo Géchem Turbay, quien recuperó su libertad seis años después. Esa acción armada llevó a la ruptura de los diálogos de paz del Caguán durante el gobierno del expresidente Andrés Pastrana.



Otro de los delitos que se le sindica es la masacre de nueve concejales del municipio de Rivera, en Huila, ocurrida el 27 de febrero de 2006.



Ese mismo año, el 27 de abril, fue secuestrada y asesinada Liliana Gaviria, hermana del expresidente César Gaviria, y su escolta de la Policía José Fernando Vélez. Gaviria fue secuestrada por ocho hombres armados en el municipio de Dosquebradas, Risaralda, y su cuerpo fue encontrado horas después en el Parque Industrial de Pereira.



De otra parte, el 11 de abril del 2002, en la sede de la Asamblea del Valle del Cauca, fueron secuestrados por las Farc 12 de sus diputados. Casi seis años después del secuestro, fueron asesinados en cautiverio 11 de los miembros de la Asamblea.

