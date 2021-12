Altísimas fuentes oficiales le confirmaron a EL TIEMPO este domingo que conocieron la información de un ataque contra Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa, jefe de la disidencia de las Farc conocida como 'Segunda Marquetalia', en el estado de Apure, en Venezuela.



Esas mismas fuentes reiteraron, sin embargo, que el Estado colombiano no tuvo nada que ver con esa operación. Cabe aclara que el Gobierno Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial.



De momento, no se conocen muchos detalles, pero la hipótesis desde el país vecino es que el ataque contra Velásquez pudo ser perpetrado por las disidencias del frente décimo de las Farc, con las cuales la 'Segunda Marquetalia' mantiene hoy una guerra territorial.



'El Paisa' sería el segundo jefe de ese grupo que muere en la frontera con Venezuela. El primero fue Seuxis Hernández Solarte, 'Jesús Santrich', quien habría sido asesinado el 17 de mayo pasado en la parte venezolana de la Serranía del Perijá, entre las zonas conocidas como El Chalet y la vereda los Laureles.



De hecho, ambos casos tienen similitudes.



En ese entonces, las propias disidencias de las Farc confirmaron la muerte de 'Santrich', incluso aseguraron que al disidente le había sido amputado uno de sus dedos.



En ese caso, la hipótesis que se manejó en Colombia es que la ‘Segunda Marquetalia’ recuperó el cuerpo de 'Santrich' y, tras rendirle los honores que le correspondían, por ser el segundo al mando en el grupo disidente, fue enterrado, muy posiblemente, en el estado de Amazonas, epicentro de sus actividades en el país vecino.



De izquierda a derecha: Iván Márquez, El paisa, Romaña y Jesús Santrich. Foto: Archivo Particular

Sin embargo, sobre 'El Paisa' hasta ahora no hay información suficiente. De momento, no se ha conocido ningún pronunciamiento por parte de ‘Iván Márquez’, jefe de la ‘Segunda Marquetalia’.



Pero, según altas fuentes colombianas, el grupo que habría perpetrado este golpe habría sido el mismo que atacó a Santrich, solo que en esta ocasión no habrían podido rescatar el cuerpo.



Lo cierto es que el hecho que Colombia y Venezuela no tengan ningún tipo de relación ha imposibilitado la recolección de información oficial sobre los hechos que vienen aconteciendo en la frontera.



'El Paisa', quien llegó a ser considerado uno de los más 'sanguinarios' jefes de la otrora guerrilla de las Farc, se alejó del proceso de paz en 2018 y no se supo más de su paradero hasta que reapareció en un video con 'Iván Márquez' y 'Jesús Santrich', en agosto de 2019, anunciando la creación de la 'Segunda Marquetalia', un grupo que hoy se refugia en territorio venezolano y desde allí coordina el envío de toneladas de cocaína hacia Centroamérica.



Por lo pronto, como ocurrió en mayo en el caso de 'Santrich', las autoridades colombianas manifestaron que no darán por muerto a Velásquez hasta que no haya un reconocimiento del cuerpo que permita confirmar sin lugar a dudas su identidad.



